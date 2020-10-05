Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі
Україна в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі має намір сформувати раду за участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" розповів глава української делегації Леонід Кравчук.
За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, які все життя пропрацювали на Донбасі.
"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - додав Кравчук.
Нагадаємо, раніше Кравчук закликав російську сторону розблокувати переговори щодо Донбасу.
Він також розповів, що представники Росії в ТКГ намагалася вести несанкціонований відеозапис переговорів. Модераторка від ОБСЄ заявила, що в світовій дипломатичній практиці немає такої практики.
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І раптом довелось приймати рішення самому...він у розгубленості... і тепер натякає Кремлю щоб той надав йому список кандидатів...
Т.е. отрицают тот факт что войну ведет Раша.
Поэтому все эти "комиссии по примирению" надо отменить. Переговоры только с Рашей.
Это относительно ника замечание.Смени его на Склифософский.
Они сами позвали к себе войну, потому их ненавидят.
Так ужиж есть" сааветь лудей дамбаса" , еще в 2012создан ..
" А выходцы кто- коля азаров и прочая шушера, сбежавшая на россию или регионалы, тусующиеся в Киеве и ностальгирующие по тем временам? И самый главный вопрос- если в ТКГ нет своих предложений, вы не знаете Донбасс, то на х..а вы там?
Ригівське гасло- "Услишать баМьас!"
Дурачьё не может понять одного, что мир зависит одного человека, путина, и пока он не сдохнет, мира в Украине не будет, хватить устраивать клоунаду.
ведь когда разгоняли студентов в 2013, кравчук охотился во владениях януовича.
он нач. автобаы, знает много людей.
или пригласи следователей мгб из днр+лнр.
вообщем у тебя кравчук много кандидатов поболтать.
?
Одразу на донбасі та в Україні настане мир та спокій