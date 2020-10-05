УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
10 630 174

Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі

Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі

Україна в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі має намір сформувати раду за участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" розповів глава української делегації Леонід Кравчук.

За його словами, свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, які все життя пропрацювали на Донбасі.

"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук закликав російську сторону розблокувати переговори щодо Донбасу.

Також читайте: Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну"

Він також розповів, що представники Росії в ТКГ намагалася вести несанкціонований відеозапис переговорів. Модераторка від ОБСЄ заявила, що в світовій дипломатичній практиці немає такої практики.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+63
Мене просто задовбує це "залучення людей з Донбасу". А людей з решти України, за рахунок яких ця шобла хоче вирішувати проблеми Донбасу, жителі якого у своїй більшості цілком добровільно ці проблеми створили? Жителів вільних територій, які сплачують податки, які гинуть самі і ховають своїх дітей, батьків, братів, що гинуть, стримуючи "русскій мір" від перетворення на Донбас решту території України залучати до дискусії зелена шваль не вважає за потрібне?
показати весь коментар
05.10.2020 11:58 Відповісти
+40
А создание СОВЕТА военных с передовой для помощи ТКГ крысам не по душе!
показати весь коментар
05.10.2020 11:49 Відповісти
+30
Не переговоры нужно вести, а мочить донбасню, по примеру Азербайджана.
показати весь коментар
05.10.2020 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кравчук, тещу мою візьми до совету. Вона тобі насоветує і кравчучку подарує.
показати весь коментар
05.10.2020 12:22 Відповісти
Все своє життя комуніст Кравчук запопадливо виконував вказівки із Політбюро ЦК КПРС.
І раптом довелось приймати рішення самому...він у розгубленості... і тепер натякає Кремлю щоб той надав йому список кандидатів...
показати весь коментар
05.10.2020 12:22 Відповісти
Кравчук, замість толкових власних пропозицій для ТКГ, взявся за виконання ролі зазивали нових членів групи. Зараз повторює ідеї Сивохо. Може готує його замом, як раніше Фокіна?
показати весь коментар
05.10.2020 12:23 Відповісти
Переговоры с участием "людей Донбасса" предполагают "гражданский конфликт".
Т.е. отрицают тот факт что войну ведет Раша.
Поэтому все эти "комиссии по примирению" надо отменить. Переговоры только с Рашей.
показати весь коментар
05.10.2020 12:25 Відповісти
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 6585
показати весь коментар
05.10.2020 12:32 Відповісти
Трехсторонняя контактная группа это Украина ,раша и ОБСЕ,а группа из жителей Донбасса это вместо так называемых,которые якобы сейчас представляют жителей Донбасса.
Это относительно ника замечание.Смени его на Склифософский.
показати весь коментар
05.10.2020 12:53 Відповісти
жителей Донбасса представляет Украина. Отдельная группа "представителей" означает что интересы "жителей Донбасса" и Украины расходятся. Поэтому "жителей донбасса" надо упразднить.
показати весь коментар
05.10.2020 15:22 Відповісти
Почитай местных троллей - тут каждый второй брызжет ненавистью к жителям оккупированных территорий. Как будто это действительно гражданская война, а вовсе не оккупация рашкой.
показати весь коментар
05.10.2020 15:40 Відповісти
Если бы эти жители были настроены хотя бы так как в центральных областях, то никакая Рашка бы им оккупацию не устроила.
Они сами позвали к себе войну, потому их ненавидят.
показати весь коментар
05.10.2020 15:44 Відповісти
народ бимбаса - кто сивохо с броне слюнявчегом или там вдова мотрылы
показати весь коментар
05.10.2020 12:26 Відповісти
В Карабахе толкли воду в ступе 28 лет. Договоренности если за тобой нет силы можно засунуть-адрес знают все.
показати весь коментар
05.10.2020 12:32 Відповісти
О очередна маразматична думка....Як це без вміння міоркувати і робити висновки це теж саме що і імпрвізація. Кравчук головне щоб ця людина не виходила за рамки поставлені керівництвом і не ляпала язиком що в черепну коробочку прилеттить. Люди нужні які будуть реагувати но в окреслених рамках. А то таке враження що вам Громкопосилювач потрібен ..
показати весь коментар
05.10.2020 12:33 Відповісти
Видать лёнька, сивухи перепил...
показати весь коментар
05.10.2020 12:34 Відповісти
Переливание из пустого в порожнее.
показати весь коментар
05.10.2020 12:37 Відповісти
Народів Бамбаса не існує в природі. Або ти вважаєш себе українцем, або росіянином (тоді велкам в парашу), або звичайний гівножер без національності, який не має прав щось взагалі вирішувати. Тому що не визначився що ти і де ти.
показати весь коментар
05.10.2020 12:38 Відповісти
золоті ваші слова. я вже тут писав що Кравчук - це першопричина усіх подальших українських негараздів. і 100-відсотковий винуватець - кріейтор ситуції з Даунбасом. І тільки психічно хворі люди могли його посадіти на таку посаду. Гнати його треба у хатинку яку він збудував для матінки. гнида комуняцька
показати весь коментар
05.10.2020 14:35 Відповісти
Старый идиот!Мы воюем с кацапией!а не донбасом!какин нах советчики!толку от них 0!
показати весь коментар
05.10.2020 12:38 Відповісти
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 9067

Так ужиж есть" сааветь лудей дамбаса" , еще в 2012создан ..
показати весь коментар
05.10.2020 12:40 Відповісти
а можно пример уважаемых-людей-с-дамбаса? на ум приходят только витек януковощь да юрик иванющенко. или там есть еще более уважаемые?
показати весь коментар
05.10.2020 12:47 Відповісти
Ахметыч, Ефремов, Бойко, Штепа ... популяция никуда не делась
показати весь коментар
05.10.2020 13:15 Відповісти
От я "вихідець з Донбасу", там поважні посади займали комуністи, причому переважно росіяни. Усі пропозиції і поради вирішуються у кремлі. Війна буде точитися, допоки не дамо по зубах агресору і окупанту загальними діями зі стратегічними партнерами. Причому гадину треба розчавити саме в кремлі.
показати весь коментар
05.10.2020 20:10 Відповісти
И что эта политическая, коммунистическая проститутка Кравчук, никак не успокоится!! И где эта **** Кравчук , нашла в энциклопедии такой "народ донбасса"". Вот такие Бывшие хваленные комуняки -воры и руководители-бездари, вместе с нашим клоуном-президентом, и доведут страну до новой войны!!
показати весь коментар
05.10.2020 13:07 Відповісти
Ці "люди" з Донбасу з числа тих що кричали: Х.ло пріді?
показати весь коментар
05.10.2020 13:14 Відповісти
Ці зрадники і державні злочинці хочуть будь якими методами здати Україну москалям ! При чому без шуму і пилу ! Про зміцнення армії навіть мови не ведуть ! Придумали якийсь "окремий народ" Донбассу і хочуть за рахунок праці і життів українців надати їм якийсь окремий привілейований статус на радість шовіністам рашки! При тому тут тримають людей в чорному тілі: "грошей не має..." , а туди всі гроші і всю допомогу пруть !
показати весь коментар
05.10.2020 13:25 Відповісти
Очень правильная и нужная инициатива! Осталось создать совет бл.дей, и мы победим.
показати весь коментар
05.10.2020 13:40 Відповісти
Дебил...***
показати весь коментар
05.10.2020 13:45 Відповісти
Все муляет ермаку Консультационный совет, не смог пропихнуть идею правда с участием представителей ОРДЛО, так теперь пытаются завернуть в другую упаковку "совет с участием выходцев из этого региона..которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложенияИсточник: https://censor.net/ru/n3222885
" А выходцы кто- коля азаров и прочая шушера, сбежавшая на россию или регионалы, тусующиеся в Киеве и ностальгирующие по тем временам? И самый главный вопрос- если в ТКГ нет своих предложений, вы не знаете Донбасс, то на х..а вы там?
показати весь коментар
05.10.2020 13:46 Відповісти
Звісно ж, туди наберуть таких, як фокін.
показати весь коментар
05.10.2020 13:48 Відповісти
все равно,что фрицы ГДР выдвигали бы какие то условия ФРГ ,после того,как покойный Борис отдережировал советским оккупантам "Марш Славянки".Мерзавцы продажные ,в минском формате должны быть националисты ,которые отстаивают интересы Украины, а не интересы прорашистского ордло, Все эти предатели создают рашистскую раковую инфекцию для Украины от которой мира не будет
показати весь коментар
05.10.2020 13:49 Відповісти
И какой вариант?? Отказаться от Донбасса?
показати весь коментар
05.10.2020 14:23 Відповісти
Это кремлёвский тролль, он создаёт нужную картинку для рашинской пропагандистской машины - типа "идёт гражданская война", как в Украине ненавидят Донбасс и хотят его уничтожить, а рашка типа "спасает".
показати весь коментар
05.10.2020 15:44 Відповісти
зачем тащить в Украину то,что давно само отказывается от Украины, при том ведя войну с Украиной которую финансирует и которой руководит расея?Вольному-воля
показати весь коментар
05.10.2020 17:43 Відповісти
Я у одній лоханській соцмережі дискутував з однією місцевою ватницею. Ні до і не після я ніде не зустрічався з такою печерною українофобією. вона ненавиділа усе- починаючи з мови і кінчаючи самими українцями.Я сам дуже не люблю шахтарчуків з підліткового віку. Але я охоче пояснював їй причини цього- з фактами. Вона ж просто з люттю бризкала слиною із-за монітора. так що ці люди - дійсно відризаний шмат для українців. подивіться, хто не бачив флешмоб у Лоханську на театральній площі де вони зобразили гасло хочемо ХОТИМ В расію. Невже хтось дійсно вірить у те що ці лішенці не втрачені для України?
показати весь коментар
06.10.2020 14:25 Відповісти
Відмовитися від частини Донбасу, який окупований. ПНХ.
показати весь коментар
05.10.2020 20:19 Відповісти
а чого ж ці "люді с донбасса" не захищали свою землю у 2014-му? Тобто, вмирають за "донбас" хай інші українці, а долю країни з цим фурункулом під назвою донбас будуть вирішувати "люді с донбаса"!!??? Прибиріть цього старого довбодятла вже з ефіру. Воно вже на пожиттєве "наговорило".
показати весь коментар
05.10.2020 13:50 Відповісти
когда же этого упоротого упокоят?
показати весь коментар
05.10.2020 13:53 Відповісти
И этот "совет людей с Донбасса" будет решать, как нам, всей остальной Украине, жить?
показати весь коментар
05.10.2020 14:05 Відповісти
Кравчук - хитрая с_ка, хочет спрятаться за коллегиальный орган, чтобы не нести никакой ответственности за провальную внешнюю политику с Рашей. А в прикормленный "Совет людей с Донбасса" войдут Сивохо, Фокин и им подобные предатели Украины. Позор. Заметьте, ЗЕ соблюдает жесточайший режим молчания, а Кравчук запускает пробные шары. Не проконает - сразу "царь хороший, бояре - дурные", "нас не так поняли", "это вырвано из контекста", "это личная инициатива дурачков" и т.д.
показати весь коментар
05.10.2020 14:11 Відповісти
Все, чого хоче цей старий ідеолог кпсс, це урвати ще шматок державного пирога.
показати весь коментар
05.10.2020 20:23 Відповісти
Ахмєтов, Бойко, Лукаш... З ними все зрозуміло. А яким боком до Донбасу Медведчук з Рабіновичем? Чемпіонати з наперстків організовували?
показати весь коментар
05.10.2020 14:14 Відповісти
уберите этого старого пердуна, он уже не знает, что мелет...
показати весь коментар
05.10.2020 14:26 Відповісти
Ніхто не заважає набрати в цю раду біженців. Але ті, хто залишився на стороні сепаратистів, Україну представляти не мають права.
показати весь коментар
05.10.2020 14:38 Відповісти
Пускай пригласит: гиви, моторолу и захарченка - эти точно в курсе дела.
показати весь коментар
05.10.2020 14:50 Відповісти
Эти уже хорошо, на всю жизнь усвоили, к чему приводит сепаратизм-рашизм...
показати весь коментар
05.10.2020 23:09 Відповісти
До переговорної групи потрібно залучити: двох снайперів, кулеметника і Парасюка з гранатою. І все буде ОК.
показати весь коментар
05.10.2020 14:57 Відповісти
Це позиція зеленського. Яку озвучують ці комуняцькі підху.ловники. Як до цього озвучував і обіс.яний сівоха.
Ригівське гасло- "Услишать баМьас!"
показати весь коментар
05.10.2020 14:57 Відповісти
Сивохо, возьми к себе в так называемую ткг, предатель.
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 2221
показати весь коментар
05.10.2020 15:21 Відповісти
Крафчуг собирает представителей всех тех, кто просили Путлера ввести войска, чтобы они теперь попросили эти войска вывести ?
показати весь коментар
05.10.2020 15:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря

Дурачьё не может понять одного, что мир зависит одного человека, путина, и пока он не сдохнет, мира в Украине не будет, хватить устраивать клоунаду.
показати весь коментар
05.10.2020 15:29 Відповісти
Вангую, таких як блогер Андрій Луганський або Сергій "Україна не росія" не буде у той "раді допомоги" ...
показати весь коментар
05.10.2020 15:45 Відповісти
На Донбассе с момента независимости Украины управляли коммунисты и СДПУо, а потом на их место пришли регионалы захватившие все и вся, потом Оппа Блок а сейчас ( после 2014 года) солянка (варево) из открытых "ватников", агентуры кремля, капитулянтов, любителей Путинило, или просто приспособленцев готовых на " что изволите" лишь бы бабки давали и доступ к распилу бюджета - ОПЗЖопс, остатки Опа блока , " партия" Шария, " " Наши - Мураева", " социалисты из партии простых людей Каплина", " Наш край" - он же - " Довира" проходимца и жулика Шахова и компании, " За майбутне" ну и на фоне популярности на востоке Украины главного героя сериала " Слуга народа" Зеленского ( но это год назад.) - "Слуги народа" , но это уже пройденный этап его почитатели перебежали к ОПЗЖ, Шарию, Шахову, Опа блоку. ( Ляшко и Юля сдали в этом регионе свои позиции окончательно) Про украинские партии " ЕС", " Голос, Самопомощь", " Гражданская позиция" тем более " Свобода" и т.д. в тех местах не набирали более 1,3 -4% и в лучшие времена. Так что "совет людей из Донбасса которые в прошлом занимали важные позиции" это такие же как Фокин, Сивохо, Бойко, Королевская, Колесников,, Лукаш,Ленка Бондаренко и т.д... Кравчук опять в своей роли пробегающего между каплями дождя, Фокина благополучно слил, хотя говорил с ним почти в унисон.. теперь подбирает такую же команду. Там вопрос в другом "Самому Кравчуку там не место".
показати весь коментар
05.10.2020 16:47 Відповісти
Макарыч не городи ...... , Закрыть границу все НВФ сложить оружие, претрусить всех запутинцэв и уж потом что то восстанавливать за счёт виновных. Или по вашему бе Ефремова, Богатыревой, Ахметова, Колесникова, Близнюка и т д ... ничего решить нельзя. Сначала порядок.
показати весь коментар
05.10.2020 16:55 Відповісти
Кравчук, иди устрой коммунистический субботник на местах пожаров, помоги реально людям Донбасса. Трудотерапия по тебе плачет!
показати весь коментар
05.10.2020 17:26 Відповісти
Испытывает терпение, теряя последние остатки уважения.
показати весь коментар
05.10.2020 17:33 Відповісти
Навіщо йому "уважение", йому грошей треба, два роки тому він добивався президентської пенсії...
показати весь коментар
05.10.2020 20:32 Відповісти
Много людей с донбасса воевали в АТО. А некоторые еще и были в плену. Их и надо приглашать, они действительно "там" все лучше знают.
показати весь коментар
05.10.2020 19:28 Відповісти
Віталій Портников: У пошуках колективного Фокіна Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував створити раду вихідців з Донбасу для того, щоб пов'язані із регіоном люди виступали зі своїми пропозиціями для делегації Це перший кадровий наслідок скандальної відставки з ТКГ колишнього українського прем'єра Вітольда Фокіна, заяви якого нагадували про гірші зразки російської пропаганди. І ось тут виникає питання: а навіщо взагалі потрібен був Фокін, навіщо зараз потрібна ця рада вихідців? І відповідь на це питання є очевидною - це коли одну дурість, одну помилку хочуть перекрити іншою. У Зеленського з першого дня після його обрання президентом України була ідея щодо участі у переговорному процесі переселенців. Можна було вважати, що таким чином новий президент хоче перехопити у російських окупантів ініціативу і показати, що крім найманців з російської делегації є і інші представники Донбасу. Ну а могла бути і інша мета - за допомогою цих українських представників легітимізувати компроміс з Кремлем, показати, що "люди самі хочуть". З цього нічого не вийшло. Більш того, поява у ТКГ журналістів Сергія Гармаша та Дениса Казанського розлютила росіян. А про діяльність інших представників переселенців взагалі нічого не відомо, ніби їх у ТКГ і немає. І тоді з'явився Фокін зі своїми компромісними ідеями. А коли висловлювання колишнього прем'єра призвели до справжнього політичного скандалу, придумали раду вихідців. Щоб ці ідеї просував вже не один Фокін, а група заслужених "аксакалів". Найважче ж буде протистояти колективному розуму, ніж одному політичному пенсіонерові. Але з цього теж нічого не буде. Не буде просто тому що Росія не збирається ні про що з Україною домовлятися у ТКГ. Час домовленостей для Зеленського вичерпаний як свого часу був вичерпаний цей час для Порошенка. Тому що Росії не домовленості потрібні, а капітуляція. Думаю, це зрозумів навіть сам Зеленський. Просто за допомогою цих нехитрих популістських засобів президент намагається зупинити падіння власного рейтингу, утримати хоча б частину електорату. І з цього теж нічого не вийде. Зеленський був приречений на крах у день свого обрання главою держави. І зараз ми цей крах спостерігаємо. Важливо тільки, щоб спроби президента і його оточення протистояти цьому неминучому краху не призвели до здачі національних інтересів.
показати весь коментар
05.10.2020 19:34 Відповісти
поважаю Портнікова і здебільшого з ним завжди погоджуюсь. Але з його заявою що Кравчук це один з двох президентів які назавжди увійшли в історію України- ніколи не погоджувався. І те, що він формально зачитав заяву про незалежність - це міг зробити будь-хто із присутніх у залі ВР. - Хоч тий же самийФокін.
показати весь коментар
06.10.2020 13:50 Відповісти
скільки в нас ще маразматиків?? І скільки часу вони ще будуть при владі????????????????????????
показати весь коментар
05.10.2020 19:36 Відповісти
Должны быть профи и патриоты Украины, а не выбирать по принципу от куда родом, это не правильно, нельзя таким образом делить украинцев.
показати весь коментар
05.10.2020 19:47 Відповісти
чи ви забули почуйте даунбас - ми кормимо усю Україну - вони самі себе відокремили від України. та приєдналися до Мордору. тому там не обійтися без фільтрувальних таборів та чіткого закону про позбавлення громадянсьтва - подобається це комусь чи ні.
показати весь коментар
06.10.2020 14:40 Відповісти
Одного дебила с донбасса только вытурили, теперь эти гниды хотят задавить численностью.
показати весь коментар
05.10.2020 20:29 Відповісти
Кравчук комуняцкий лизоблюд.Партия сказала надо,Кравчук ответил есть и себя любимого не забыть.А дерьмаки и зеублюдки будут им прикрываться.
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
кравчук позови януковича.
ведь когда разгоняли студентов в 2013, кравчук охотился во владениях януовича.
он нач. автобаы, знает много людей.
или пригласи следователей мгб из днр+лнр.
вообщем у тебя кравчук много кандидатов поболтать.
показати весь коментар
05.10.2020 20:52 Відповісти
Чому кравчук не піднімає перед рф питання будапештського меморандуму?він же його підписував?🤔...а якщо серйозно,то його пора знімати з ткг,бажано разом з єрмаком.
показати весь коментар
05.10.2020 22:33 Відповісти
Снимать нужно гнусавого маланца на Банковой, эти потом сами сдрыснут, если успеют крнечно
показати весь коментар
05.10.2020 23:38 Відповісти
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 3372
показати весь коментар
05.10.2020 23:36 Відповісти
ЧОМУ КРАВЧУК ЩЕ НЕ СИДИТЬ У ТЮРЯЗІ ЗА РАЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ? ?
?
показати весь коментар
06.10.2020 01:31 Відповісти
Аби світитись і тягти гроші з бюджету, та ще й рашка платить
показати весь коментар
06.10.2020 02:09 Відповісти
Аби світитись і тягти гроші з бюджету, та ще й рашка платить
показати весь коментар
06.10.2020 02:10 Відповісти
шизофрения прогрессирует...
показати весь коментар
06.10.2020 02:42 Відповісти
ещё один кандидат на ту сторону.
показати весь коментар
06.10.2020 06:27 Відповісти
Треба зібрати взагалі всіх хто живе чи жив на донбасі та відправити у Мінськ.
Одразу на донбасі та в Україні настане мир та спокій
показати весь коментар
06.10.2020 07:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 