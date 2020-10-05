Ситуація із завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19 напружена, але не критична, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація із завантаженістю ліжок, визначених для хворих на коронавірус, напружена, але не критична.
Про це сказав Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для пацієнтів із COVID-19 визначено близько 37 тис. ліжок, з них 30 тис. вже приймають хворих, решта в резерві. 16,745 тис. пацієнтів перебувають у лікарнях або з підтвердженим діагнозом, або підозрою. Якщо таке стрімке зростання триватиме, у нас можуть виникнути проблеми. За наявної кількості хворих ситуація напружена, але не критична", - сказав він.
За словами Степанова, міністерство охорони здоров'я максимально може підготувати 50 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19.
"Я впевнений, що на цьому тижні ми перейдемо поріг в 5 тис. хворих на добу", - зазначив міністр, коментуючи ситуацію з захворюваністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Короновирус ты нам принес
Кто же во всем виноват
Мыши китайцы или дед Мороз