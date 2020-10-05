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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація із завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19 напружена, але не критична, - Степанов

Ситуація із завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19 напружена, але не критична, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація із завантаженістю ліжок, визначених для хворих на коронавірус, напружена, але не критична.

Про це сказав Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для пацієнтів із COVID-19 визначено близько 37 тис. ліжок, з них 30 тис. вже приймають хворих, решта в резерві. 16,745 тис. пацієнтів перебувають у лікарнях або з підтвердженим діагнозом, або підозрою. Якщо таке стрімке зростання триватиме, у нас можуть виникнути проблеми. За наявної кількості хворих ситуація напружена, але не критична", - сказав він.

За словами Степанова, міністерство охорони здоров'я максимально може підготувати 50 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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"Я впевнений, що на цьому тижні ми перейдемо поріг в 5 тис. хворих на добу", - зазначив міністр, коментуючи ситуацію з захворюваністю.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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...не ссы, степашка, ваша зеленая шобла при поддержке 73% лохтората этот недостаток быстро исправит
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05.10.2020 11:54 Відповісти
Миллион миллион алых слез
Короновирус ты нам принес
Кто же во всем виноват
Мыши китайцы или дед Мороз
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05.10.2020 11:54 Відповісти
Еще пару концертов Поли Голяковой или какой-нибудь другой дурынды, и будет критическая.
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05.10.2020 11:57 Відповісти
"не критическая" - у каждого дома есть своя койка ...
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05.10.2020 12:05 Відповісти
Єто как -в среднем по палате температура нормальная.
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05.10.2020 12:24 Відповісти
парадокс: ліків від вірусу не існує, а ліжка для хворих на вірус є!
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05.10.2020 12:50 Відповісти
 
 