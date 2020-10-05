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Новини Коронавірус і карантин
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Для встановлення інвалідності медиків у зв'язку з COVID-19 не потрібне ухвалення додаткових нормативних документів, - МОЗ

Для встановлення інвалідності медиків у зв'язку з COVID-19 не потрібне ухвалення додаткових нормативних документів, - МОЗ

Встановлення інвалідності у зв'язку з COVID-19 не потребує ухвалення додаткових нормативних документів з боку Міністерства охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Щодо встановлення інвалідності медикам, які перехворіли на COVID-19. Підтверджений діагноз по країні у 16,387 тис. медпрацівників. Найбільше в Тернопільській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві. Коронавірусна хвороба належить до професійних захворювань. Питання медичної експертизи, встановлення інвалідності не потребує додаткових нормативних документів", - зазначила заступниця голови МОЗ.

За словами Микичак, станом на 2 жовтня в обласні МСЕК звернулося лише вісім медпрацівників, з них двом встановили третю групу інвалідності, двом відсоток втрати працездатності, двом продовжили лікарняний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ рекомендує мінімізувати проведення лекцій для студентів-медиків в аудиторіях, що розташовані в лікарняних корпусах, - заступниця міністра Микичак

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) інвалідність (276) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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При установленим "причины инвалидности"- "профзаболевание" платит предприятие, где, как устанавливается, нарушена техника безопасности или безопасность производственного процесса, т е платить должна больница, суммы эти огромные при кстановлении ІІ группы 40-60 месячных окладов единовременно и затем 40-60% зарплаты ежемесячно. Год или два до пересмотра. Но предприятие должно признать свою вину.
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05.10.2020 17:26 Відповісти
И только институт профзаболеваний (ХНИ ПП и ПЗ) устанавливает, вернее," рекомендует" МСЭК установить профзаболевание
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05.10.2020 17:29 Відповісти
 
 