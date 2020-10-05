Для встановлення інвалідності медиків у зв'язку з COVID-19 не потрібне ухвалення додаткових нормативних документів, - МОЗ

Встановлення інвалідності у зв'язку з COVID-19 не потребує ухвалення додаткових нормативних документів з боку Міністерства охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Щодо встановлення інвалідності медикам, які перехворіли на COVID-19. Підтверджений діагноз по країні у 16,387 тис. медпрацівників. Найбільше в Тернопільській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та Києві. Коронавірусна хвороба належить до професійних захворювань. Питання медичної експертизи, встановлення інвалідності не потребує додаткових нормативних документів", - зазначила заступниця голови МОЗ.

За словами Микичак, станом на 2 жовтня в обласні МСЕК звернулося лише вісім медпрацівників, з них двом встановили третю групу інвалідності, двом відсоток втрати працездатності, двом продовжили лікарняний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ рекомендує мінімізувати проведення лекцій для студентів-медиків в аудиторіях, що розташовані в лікарняних корпусах, - заступниця міністра Микичак