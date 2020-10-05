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Унаслідок пожеж на Луганщині згоріли понад 500 будинків, - глава гуманітарної місії "Пролісок" Каплін
У Луганській області від початку масштабних пожеж згоріли понад 500 будинків місцевих мешканців.
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив голова гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін, передає Цензор.НЕТ.
Люди, які втратили житло, або в яких воно пошкодилося, переїжджають до дітей, родичів. У місцях евакуації залишаються лише ті, хто не має до кого поїхати.
"До зими люди навряд встигнуть щось собі купити чи відновити житло. З людьми працюють психологи, їм допомогають і продуктами", - каже Каплін.
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І для припинення таких злочинів потрібна була б адекватна відповідь, наприклад - відстріл паліїв. Але Зе хоче миру за будь-яку ціну. От поки 500 будинків.
Далі буде?
Питання риторичне.