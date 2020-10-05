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Новини Пожежі в Україні
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Унаслідок пожеж на Луганщині згоріли понад 500 будинків, - глава гуманітарної місії "Пролісок" Каплін

Унаслідок пожеж на Луганщині згоріли понад 500 будинків, - глава гуманітарної місії

У Луганській області від початку масштабних пожеж згоріли понад 500 будинків місцевих мешканців.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив голова гуманітарної місії "Пролісок" Євген Каплін, передає Цензор.НЕТ.

Люди, які втратили житло, або в яких воно пошкодилося, переїжджають до дітей, родичів. У місцях евакуації залишаються лише ті, хто не має до кого поїхати.

"До зими люди навряд встигнуть щось собі купити чи відновити житло. З людьми працюють психологи, їм допомогають і продуктами", - каже Каплін.

Також читайте: Пожежі на Луганщині: Шість з восьми основних осередків ліквідовано.

Автор: 

пожежа (4358) Луганська область (4892)


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Где там Мертвечук, Бойко, Сивоха с Фокиным? Пускай отстраивают за свой счет своему лохторату дома которые тамженашилюди сожгли
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05.10.2020 12:04 Відповісти
Немає сумнівів, що це результат навмисних підпалів "з тої сторони".
І для припинення таких злочинів потрібна була б адекватна відповідь, наприклад - відстріл паліїв. Але Зе хоче миру за будь-яку ціну. От поки 500 будинків.
Далі буде?
Питання риторичне.
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05.10.2020 12:17 Відповісти
Для охорони гейпараду, або коли бариг оберігають від народу, задіюють десятки тисяч мєнтів, а коли горять тисячі гектарів української землі, цілі села, гинуть люди - задіюють 2 тис людей і декілька десятків од. техніки. Читаю на сайті Сіверодонецької військово-цивільної адміністрації: "Горить 8,5 тисяч га, задіяно 304 чол. і 17 одиниць техніки Напрошується страшний висновок, а чи не вигідно декому, щоб вигоріла наша Україна, люди покинули свої домівки, а на місці згарища хитрозроблені бариги будуть видобувати сланцевий газ, якого повно на Луганщині, на місці спалених лісів засівати поля якоюсь модифікованою соєю.
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05.10.2020 12:54 Відповісти
в Лисичанске домов валом..Нормальные газифицированные от 2 к $..... и на вкус и цвет
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05.10.2020 15:56 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013241162673 Золоте-4 знову горить.....
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05.10.2020 15:58 Відповісти
Гарний привід відбудувати їм житло подалі від лінії фронту.
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05.10.2020 17:13 Відповісти
 
 