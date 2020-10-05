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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 286 випадків COVID-19, десять осіб померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 286 випадків COVID-19, десять осіб померли, - Кличко

Перемогли коронавірус за минулу добу 399 мешканців Києва, а інфікувалися - 286.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 286 хворих на коронавірус. Десять випадків - летальні. Загалом за період пандемії від вірусу померли 430 киян. На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 163 жінки віком від 18 до 90 років і 12 дівчаток від 4 до 17 років. А також 99 чоловіків віком від 19 до 90 років і 12 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворіли також 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 399 осіб. Загалом коронавірус побороли 8263 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 54, Дніпровському - 52, Дарницькому і Деснянському районах - по 44 випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для встановлення інвалідності медиків у зв'язку з COVID-19 не потрібне ухвалення додаткових нормативних документів, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Шось «Воин света» пішов до Свєти та видалив всі свої коментарі.
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05.10.2020 16:11 Відповісти
+1
Ринат Амедов, ти?
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05.10.2020 12:18 Відповісти
+1
Носіть маски, не слухайте кацапських тролей, які агітують за нехтування заходами безпеки. Зрозумійте, що їм вигідно бажати нам лиха, тому вони тут пишуть про неіснуючу та вигадану заразу. Невже так важко вдягнути маску у метро чи маркеті, а після контакту з грошима та поручнями обробити руки спиртовим розчином? Я роблю це вже автоматично і мене це не напружує.
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05.10.2020 12:31 Відповісти
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Ринат Амедов, ти?
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05.10.2020 12:18 Відповісти
Він же Полиграф Полиграфич, він же Вячеслав Єлажєв.... Що, знову за РФ та ***** агітував?
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05.10.2020 12:27 Відповісти
Смійся-смійся.
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05.10.2020 12:34 Відповісти
За какую ти Украину? За савєцкую?
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05.10.2020 12:44 Відповісти
Та то ж ти весь час про ;замєчатєльний ссср; постиш. Нік Єлажев саме за пропаганду комунізму і деактивували.
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05.10.2020 12:56 Відповісти
Амедов-Єлажєв-Полиграфыч, не соромся. Тебе всі упізнали.
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05.10.2020 15:45 Відповісти
Шось «Воин света» пішов до Свєти та видалив всі свої коментарі.
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05.10.2020 16:11 Відповісти
Ви помітили, як швидко позникали всі ці борцуни з Порохом? Залишилась лише Таня Хайп та Lalo Land, та і ці вже не копіпастять рашистські фейки про Порошенка.
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05.10.2020 12:35 Відповісти
Краще мовчи, бо зараз підеш попісяти і тебе судьба накаже якимось простатитом чи циститом.
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05.10.2020 12:43 Відповісти
Воно і так після інсульту. ;Тяпніци-праказніци; боком виходять.
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05.10.2020 12:45 Відповісти
Серйозно? Таке пережити і бажати ще комусь лиха, це вже треба бути геть дурним.
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05.10.2020 12:49 Відповісти
Носіть маски, не слухайте кацапських тролей, які агітують за нехтування заходами безпеки. Зрозумійте, що їм вигідно бажати нам лиха, тому вони тут пишуть про неіснуючу та вигадану заразу. Невже так важко вдягнути маску у метро чи маркеті, а після контакту з грошима та поручнями обробити руки спиртовим розчином? Я роблю це вже автоматично і мене це не напружує.
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05.10.2020 12:31 Відповісти
До речі, кураторський центр антищепленевого руху знаходиться в РФ.
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05.10.2020 12:33 Відповісти
Ну, навіть не сумніваюсь, що і антиковідний центр знаходиться саме там. Поєдатель Зябліков десь пропав, цікаво під яким він зараз ніком.
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05.10.2020 12:39 Відповісти
 
 