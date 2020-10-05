За добу в Києві виявили 286 випадків COVID-19, десять осіб померли, - Кличко

Перемогли коронавірус за минулу добу 399 мешканців Києва, а інфікувалися - 286.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 286 хворих на коронавірус. Десять випадків - летальні. Загалом за період пандемії від вірусу померли 430 киян. На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 163 жінки віком від 18 до 90 років і 12 дівчаток від 4 до 17 років. А також 99 чоловіків віком від 19 до 90 років і 12 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворіли також 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 399 осіб. Загалом коронавірус побороли 8263 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 54, Дніпровському - 52, Дарницькому і Деснянському районах - по 44 випадки.

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