Кравчук про головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ: Ця людина мусить добре знати ситуацію і не має імпровізувати
Під час вибору кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи звертатимуть увагу і на його політичну позицію, і на професіоналізм. Він повинен бути глибоко занурений у ситуацію і не має імпровізувати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-УкраЇна, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
"Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками", - сказав Кравчук.
"Смерть - це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх боків", - додав Кравчук.
Нагадаємо, 30 вересня Вітольда Фокіна вивели з української делегації в ТКГ.
До цього Фокін неодноразово виступав зі скандальними заявами про необхідність загальної амністії для бойовиків на Донбасі, а під час засідання парламентського комітету, заявив, що не бачить підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією.
У свою чергу Кравчук пов'язав такі заяви Фокіна з тривалою відсутністю в інформаційно-політичному полі.
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Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .И ГДЕ ОТВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО . Или он как страус голову в асфальт спрятал ?
и депутатов макать пофамильно , чтобы те не надеялись сидеть в Раде вечно
Почему членов ТКГ назначают кулуарно ? Ведь это жизнь всех украинцев !!!!!
А взагалі от Ярош сам висловив готовність увійти до групи перемовників у Мінську - я тільки за! Кращої кандидатури не знайти!
Зачем там вообще этот зам? Вот Кучма был сам и ничего. Если Кравчук сам не справляется, он должен об этом сказать и уйти.
Тем более у него с "личными мнениями" тоже не айс.
Ведь по версии Кравчука совсем не обязательно, чтобы представитель Украины в ТКГ имел проукраинскую позицию.
Правда Зеленеский не подойдет - он реально нихрена не знает. Его только в президенты тупье могло выбрать.