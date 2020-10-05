У Чернівецькій області приблизно 20 пацієнтів повторно захворіли на COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксували вже майже 20 випадків повторного захворювання на COVID-19.

Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Не важливо, в якій ми зоні карантину – "червоній", "помаранчевій", "жовтій" чи "зеленій". Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас. Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі приблизно 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі", – зазначила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

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В облдержадміністрації зазначили, що з 5 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким Чернівецька область залишається в помаранчевій зоні. Але попри це, кількість нових випадків зараження на коронавірус щодня перевищує сотню.