На карантин у Києві закрито 3 школи і 2 дитсадки. Значно збільшилася кількість відправлених на самоізоляцію класів, - Кличко

На сьогодні в Києві закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Ситуація в школах і дитячих садах - поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів. Ще одна школа відновила навчальний процес після карантину, проте значно збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через хвороби учнів", - повідомив Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні перебуває 331 клас у 130-ти школах.

Всього хворих на коронавірус школярів у Києві - 375. Також хворіють 259 педагогів. На 54 більше порівняно з минулою п'ятницею.

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"У дитячих садах через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 41 група в 36-ти дитсадках. Два садки в Деснянському районі закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках - понад 53%", - зазначив Кличко.