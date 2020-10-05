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Україна запросить Росію на Кримську платформу, але сумнівається, що Москва його прийме, - Джапарова

Україна запросить Росію на Кримську платформу, але сумнівається, що Москва його прийме, - Джапарова

Україна запросить РФ на заходи Кримської платформи, проте сумнівається, що Росія прийме запрошення.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення, що Російська Федерація буде запрошена до участі в заходах Кримської платформи, проте, враховуючи, що для нас не секрет нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - зазначила заступниця глави МЗС.

За словами Джапарової, в рамках Кримської платформи ключовим заходом має стати Кримський саміт.

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На цей момент обговорюються кілька дат його проведення, зокрема 26 лютого - День опору Криму російської агресії, але поки що через COVID-19 важко щось конкретно планувати.

Автор: 

Крим (14192) МЗС (4173) росія (66104) Джапарова Еміне (179)


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Крымская платформа и саммит должны проходить в Крыму
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05.10.2020 12:33 Відповісти
Ага, вы еще Куйла в жопу поцелуйте.
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05.10.2020 12:34 Відповісти
???????????????? шо за............ Крым оккупирован и что тут обсуждать и с кем тем более ???
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05.10.2020 12:35 Відповісти
херней вы занимаетесь Раша и поселенные ей опричники в Крыму НИКОГДА без пендаля от туда не уйдут !!!!
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05.10.2020 12:40 Відповісти
не понимаю для каких целей приглашать эту мразь.. или это делают закидушки как украинцы отреагируют..
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05.10.2020 12:54 Відповісти
если бы не это недоразумение у власти и его " политика" .. то таких разговоров в принципе бы не возникало тем паче приглашений .. разве что от кацапской партии жопа
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05.10.2020 12:58 Відповісти
Шмаркля понабирал предателей во власть. А они все по очереди испытывают терпение население. Какая Россия ? Московия ? Кто её будет прглашать на саммит? Зачем они нам нужны ? Какое они миеют отношение к Крыму ? А ! ... они оккупировали Крым и это является уважительной причиной ?
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05.10.2020 13:16 Відповісти
Это будет деструктивнейший щаг по отношению к идее деокуупации, а уж тем более со стороны Украины. Вы там совсем тупые все, что ли?
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05.10.2020 16:20 Відповісти
 
 