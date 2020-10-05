Україна запросить Росію на Кримську платформу, але сумнівається, що Москва його прийме, - Джапарова

Україна запросить РФ на заходи Кримської платформи, проте сумнівається, що Росія прийме запрошення.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення, що Російська Федерація буде запрошена до участі в заходах Кримської платформи, проте, враховуючи, що для нас не секрет нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - зазначила заступниця глави МЗС.

За словами Джапарової, в рамках Кримської платформи ключовим заходом має стати Кримський саміт.

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На цей момент обговорюються кілька дат його проведення, зокрема 26 лютого - День опору Криму російської агресії, але поки що через COVID-19 важко щось конкретно планувати.