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Новини
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26-річний чоловік убив адміністраторку одного зі столичних магазинів, завдавши їй близько 15 ударів ножем, - прокуратура

26-річний чоловік убив адміністраторку одного зі столичних магазинів, завдавши їй близько 15 ударів ножем, - прокуратура

Повідомлено про підозру 26-річному чоловікові, затриманому за фактом розбійного нападу і вбивства адміністраторки в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

2 жовтня 2020 року у підвалі одного з магазинів на проспекті Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної жінки, яка працювала адміністраторкою закладу, з численними ножовими пораненнями.

За результатами проведеного розслідування, слідчими та оперативними співробітниками кримінального розшуку столичної поліції встановлено та затримано особу, причетну до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

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Встановлено, що заздалегідь придбавши ніж, чоловік прийшов до підвального приміщення магазину у кабінет адміністраторки, де зберігались грошові кошти. Коли зрозумів, що жінка його впізнала, почав завдавати їй ножові поранення (всього близько 15 ударів) та з місця події втік. Речові докази, у тому числі ніж, зловмисник заховав поблизу місця вчинення злочину.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Автор: 

Київ (19672) прокуратура (3703) вбивство (3113)


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Топ коментарі
+9
Работы хватает.Не все хотят работать. А хотят сразу и много.
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05.10.2020 12:55 Відповісти
+3
Тотальный ужас всюду.Заработать денег негде.Скоро те, кто не в состоянии заработать, перережут всех остальных.
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05.10.2020 12:53 Відповісти
+2
Ужас.
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05.10.2020 12:44 Відповісти
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Ужас.
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05.10.2020 12:44 Відповісти
Тотальный ужас всюду.Заработать денег негде.Скоро те, кто не в состоянии заработать, перережут всех остальных.
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05.10.2020 12:53 Відповісти
Работы хватает.Не все хотят работать. А хотят сразу и много.
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05.10.2020 12:55 Відповісти
Работы хватает, а вот зарплаты за эту работу НЕ хватает даже на очень скромную жизнь для одного человека, не говоря уже о том что у людей есть семьи, дети, старенькие родители с совершенно нищенским пенсиями... Так что это не работа, а рабство.
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05.10.2020 14:09 Відповісти
Причем, не скоро, а очень скоро.
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05.10.2020 13:09 Відповісти
тварь...
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05.10.2020 12:54 Відповісти
Отпустят под подписку,раз раздумывают.Вот поэтому нужно сеть тюрем расширять,а не распродаватьНужно вводить для таких каторжные работы.
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05.10.2020 13:05 Відповісти
Спорим на 100$ что не отпустят?
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05.10.2020 14:24 Відповісти
максимум 6 лет дадут...он ведь не хотел убивать...жертва сама вынудила
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05.10.2020 13:25 Відповісти
15-17)))
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05.10.2020 18:57 Відповісти
Вот до чего доводит голосование за всяких-разных инородцев типа зелинских.
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05.10.2020 14:01 Відповісти
Что с людьми карантин делает, ужас.
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05.10.2020 14:03 Відповісти
Это серийный маньяк на кроссовере.У него далеко докарантинный изуверский опыт.
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05.10.2020 14:44 Відповісти
вопрос решается..охринеть
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05.10.2020 14:09 Відповісти
Интересно насколько долго бы "решался вопрос" если бы убитой оказалась сестра, мать или жена прокурора, судьи, депутата????
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05.10.2020 14:52 Відповісти
 
 