26-річний чоловік убив адміністраторку одного зі столичних магазинів, завдавши їй близько 15 ударів ножем, - прокуратура

Повідомлено про підозру 26-річному чоловікові, затриманому за фактом розбійного нападу і вбивства адміністраторки в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

2 жовтня 2020 року у підвалі одного з магазинів на проспекті Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної жінки, яка працювала адміністраторкою закладу, з численними ножовими пораненнями.

За результатами проведеного розслідування, слідчими та оперативними співробітниками кримінального розшуку столичної поліції встановлено та затримано особу, причетну до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

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Встановлено, що заздалегідь придбавши ніж, чоловік прийшов до підвального приміщення магазину у кабінет адміністраторки, де зберігались грошові кошти. Коли зрозумів, що жінка його впізнала, почав завдавати їй ножові поранення (всього близько 15 ударів) та з місця події втік. Речові докази, у тому числі ніж, зловмисник заховав поблизу місця вчинення злочину.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.