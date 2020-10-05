Слідство у справі про "прослуховування" журналіста "Схем" Ткача триває, - Клименко

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що слідство у справі про прослуховування журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача триває.

Про це Клименко повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"(Нові - ред.) подробиці є, але слідство ще триває, і я не маю права їх розголошувати", - сказав Клименко.

У той же час він нагадав, що поліція розкрила злочин про підпал авто "Схем" у Броварах. "Я вважаю, що там ми спрацювали професійно, швидко і ефективно", - зазначив Клименко.

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Нагадаємо, вночі 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою у себе вдома.