Слідство у справі про "прослуховування" журналіста "Схем" Ткача триває, - Клименко
Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що слідство у справі про прослуховування журналіста програми "Схеми: корупція в деталях" Михайла Ткача триває.
Про це Клименко повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"(Нові - ред.) подробиці є, але слідство ще триває, і я не маю права їх розголошувати", - сказав Клименко.
У той же час він нагадав, що поліція розкрила злочин про підпал авто "Схем" у Броварах. "Я вважаю, що там ми спрацювали професійно, швидко і ефективно", - зазначив Клименко.
Нагадаємо, вночі 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".
Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою у себе вдома.
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Сергей Тарута в интервью очень внятно намекнул, что Зеленский любит «дунуть» или выкурить «косяк».Однако ТГ каналы начали разгонять меседж, что в украинской политике вообще много «наркоманов».
По мнению манипуляторов из ТГ каналов - интервью Таруты - это якобы стратегия лобби групп по продвижению «травки» в медицинских целях.
В реальности же все немножечко совсем не так.
Тарута явно укзал на то, что Владимир Зеленский наркозависим и речь тут идет вовсе не о "баловстве с травкой".
Константин Кутепов на ЦЕНЗОРУ. НЕТ