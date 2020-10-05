Від початку пандемії в Києві померли 247 чоловіків і 183 жінки. Середній вік померлих - 68 років, - Кличко
Від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків і 183 жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Хочу зауважити, що, на жаль, смертність від коронавірусу в столиці не зменшується. Як і на початку пандемії, вмирають переважно літні люди. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 68 років", - повідомив Кличко.
У віці від 65 років померли 294 хворих. Тих, кому було 50-64 роки, - 103 особи. У віці 30-49 років померли 30 хворих.
За словами мера, наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років, найстаршому - 96.
"Загалом від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків і 183 жінки. Зазначу, що в більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння", - зазначив Віталій Кличко.
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Покажи сколько в больницах аппаратов подачи воздуха ( не ИВЛ )
Покажи как оборудованы койки этими аппаратами
Или люди просто задыхаются?
Я подсказываю Виталику, шо пусть показывает оборудование больниц , а не число умерших
Вы согласны, что умрете через месяц?
Так шо не несите дурню в массы
Только когда Вам не хватит аппаратов, не пищите . Итак в олександровской люди в коридорах лежат - А ГДЕ ТАМ ПОДАЧА КИСЛОРОДА ? Может сквозняк ????
65 це по нинішніх часах не такий великий вік.
А вот тут видно что воздух подаёт
Припустимо, введуть жорсткий карантин, як весною. Хто людей буде забезпечувати харчуванням, комунальними послугами, кредити оплачувати і т.д?
Масові голодування і мародерства страшніше за ковід.
У нас в Словакии ввели надзвичайный стан с октября , т к в день 500 новых больных
В масках обязательно на улице
В Чехии тоже ввели с октября.
А если два человека в маске - то они друг друга не заражают , т к маска сдерживает капли
Антисептики везде . Дистанция между людьми
Никаких сборных мероприятий
А так все работает