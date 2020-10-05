Від початку пандемії в Києві померли 247 чоловіків і 183 жінки. Середній вік померлих - 68 років, - Кличко

Від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків і 183 жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зауважити, що, на жаль, смертність від коронавірусу в столиці не зменшується. Як і на початку пандемії, вмирають переважно літні люди. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 68 років", - повідомив Кличко.

У віці від 65 років померли 294 хворих. Тих, кому було 50-64 роки, - 103 особи. У віці 30-49 років померли 30 хворих.

За словами мера, наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років, найстаршому - 96.

"Загалом від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків і 183 жінки. Зазначу, що в більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння", - зазначив Віталій Кличко.

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