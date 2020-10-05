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Новини Місцеві вибори-2020
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Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі

Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі

Тервиборчком в порушення виборчого права зареєстрував Дмитра Голубова кандидатом.

2 жовтня в Одеському окружному суді розглядалася справа щодо неправомірних дій членів Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо кандидата на пост одеського міського голови Дмитра Голубова.

На підставі запропонованих суду документів стало відомо, що тервиборчком в порушення виборчого права зареєстрував Дмитра Голубова кандидатом, повідомляє comments.ua, пише ТСН.

Як виявилося, Дмитро Голубов вніс необхідну заставу за участь у виборчих перегонах від імені Одеської міської організації Політичної партії "Блок Дмитра Голубова", але по факту проходження зазначених грошей відбувалося шляхом внесення коштів сторонньою особою - Палпатіним Дмитром Вікторовичем.

Який стосунок Дмитро Палпатін має до політичної партії "Блок Дмитра Голубова", юридично не доведено. Також незрозуміло і походження грошей, внесених Дмитром Палпатіним як заставу. На підставі грубого порушення виборчого права, Одеський окружний суд виніс рішення про неправомірні дії Одеської міської територіальної виборчої комісії та скасування реєстрації Дмитра Голубова кандидатом на пост міського голови.

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місцеві вибори (1366) Одеса (5500) відміна (174) реєстрація (449) суд (11744) Голубов Дмитро (12)


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Придётся ему Чубакку вместо себя предложить.
Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі - Цензор.НЕТ 4987
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05.10.2020 13:49 Відповісти
Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі - Цензор.НЕТ 6185
Забавно, Энакен.

Они думают меня остановить.
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05.10.2020 15:04 Відповісти
Кощунству - нет предела.
Кандидат в мэры Одессы наплодил билбордов, на которых он воздел руки к Небу и на него сходит белый голубь.Когда видишь на предвыборных рекламах упитанные лица бесстыдных пророссийских дважды судимых сепаратистов рвущихся к владе, с криминальной печатью на челе, - возникает тошнотворный рефлекс. Голубь, по Евангелию, символ Духа Святого. Использовать Божественную символику в предвыборной гонке - кощунство. Мы надеемся, что Вседержитель должным образом отреагирует на богохульство кандидата и подражатель Иисусу Христу окажется на Суде у белого Престола стоящим с левой стороны.
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05.10.2020 15:51 Відповісти
Расчистили труханову дорогу. Демократия, мля.
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05.10.2020 17:18 Відповісти
Ой, прям таки расчистили))) Всего каких-то 20 кандидатов!---никакой демократии!
Вообще-то в лидерах труха и ********---мне трудно сказать кто из них хуже!
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05.10.2020 23:59 Відповісти
 
 