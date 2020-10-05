Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі

Тервиборчком в порушення виборчого права зареєстрував Дмитра Голубова кандидатом.

2 жовтня в Одеському окружному суді розглядалася справа щодо неправомірних дій членів Одеської міської територіальної виборчої комісії щодо кандидата на пост одеського міського голови Дмитра Голубова.

На підставі запропонованих суду документів стало відомо, що тервиборчком в порушення виборчого права зареєстрував Дмитра Голубова кандидатом, повідомляє comments.ua, пише ТСН.

Як виявилося, Дмитро Голубов вніс необхідну заставу за участь у виборчих перегонах від імені Одеської міської організації Політичної партії "Блок Дмитра Голубова", але по факту проходження зазначених грошей відбувалося шляхом внесення коштів сторонньою особою - Палпатіним Дмитром Вікторовичем.

Який стосунок Дмитро Палпатін має до політичної партії "Блок Дмитра Голубова", юридично не доведено. Також незрозуміло і походження грошей, внесених Дмитром Палпатіним як заставу. На підставі грубого порушення виборчого права, Одеський окружний суд виніс рішення про неправомірні дії Одеської міської територіальної виборчої комісії та скасування реєстрації Дмитра Голубова кандидатом на пост міського голови.