На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі кілька тисяч людей, бойовики пропускають по 15 осіб, - РДА

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який відкрили сьогодні після декількох днів простою через пожежі в Луганській області, зібралися багатотисячні черги.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що о 09:00 Державна прикордонна служба України почала пропуск людей на окуповану територію. Однак близько 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст і припинили пропуск людей.

"З окупованій території жодна людина не перетнула КПВВ. Зараз на КПВВ перебуває кілька тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 11:00 окупанти почали пропускати по 15 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська", - РДА