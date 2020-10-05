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Новини
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На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі кілька тисяч людей, бойовики пропускають по 15 осіб, - РДА

На КПВВ

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який відкрили сьогодні після декількох днів простою через пожежі в Луганській області, зібралися багатотисячні черги.

Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що о 09:00 Державна прикордонна служба України почала пропуск людей на окуповану територію. Однак близько 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст і припинили пропуск людей.

"З окупованій території жодна людина не перетнула КПВВ. Зараз на КПВВ перебуває кілька тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 11:00 окупанти почали пропускати по 15 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська", - РДА

Автор: 

КПВВ (330) Станиця Луганська (196)


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Кормильцы хлынули за жрачкой к биндеравцам
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05.10.2020 13:21 Відповісти
Во Владивостоке бастующие докеры забросали директора касками...это только начало...
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05.10.2020 13:25 Відповісти
Рабам свобода не нужна. Просто задержали на полгода зарплату.
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05.10.2020 13:28 Відповісти
Пропускать только при *Слава Украине*, *Смерть москалям*. И положить росийский флаг на входе чтобы ноги вытирали
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05.10.2020 13:30 Відповісти
К укропам за пенсией...
"Кормильцы" хреновы!
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05.10.2020 14:10 Відповісти
та мать їх так, не хай стоять тварюки, що хотіла ця лугандонська мерзота те й отримала!
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05.10.2020 20:14 Відповісти
 
 