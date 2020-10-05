На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі кілька тисяч людей, бойовики пропускають по 15 осіб, - РДА
На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", який відкрили сьогодні після декількох днів простою через пожежі в Луганській області, зібралися багатотисячні черги.
Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що о 09:00 Державна прикордонна служба України почала пропуск людей на окуповану територію. Однак близько 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст і припинили пропуск людей.
"З окупованій території жодна людина не перетнула КПВВ. Зараз на КПВВ перебуває кілька тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що з 11:00 окупанти почали пропускати по 15 осіб.
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