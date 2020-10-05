Побитий на початку вересня Балух опритомнів і вже намагається щось говорити, але ще дуже слабкий, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, вже намагається говорити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: "Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий". Дуже прикро, що Володя зараз у лікарні, а не у виборчій кампанії, він мав бути нашим фронтменом до Київської облради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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