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Побитий на початку вересня Балух опритомнів і вже намагається щось говорити, але ще дуже слабкий, - Ірина Геращенко

Побитий на початку вересня Балух опритомнів і вже намагається щось говорити, але ще дуже слабкий, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, вже намагається говорити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: "Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий". Дуже прикро, що Володя зараз у лікарні, а не у виборчій кампанії, він мав бути нашим фронтменом до Київської облради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Також читайте: Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан побитого на початку вересня Балуха стабільний, він уже відкриває очі, рухає руками і ногами, - Ірина Геращенко

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) побиття (957) Балух Володимир (310)


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Добра новина. Бог у поміч, Володимире.
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05.10.2020 13:33 Відповісти
Владимир, восстанавливайся и набирайся сил!
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05.10.2020 14:05 Відповісти
Да всем насрать!
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05.10.2020 15:32 Відповісти
Выздоравливайте, Владимир.
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05.10.2020 15:48 Відповісти
Здоров'я , Володимиру і терпіння - все буде добре !
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05.10.2020 17:33 Відповісти
 
 