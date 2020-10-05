Президентку Єврокомісії на завтрашньому саміті Україна-ЄС представлятиме Боррель: фон дер Ляєн пішла на самоізоляцію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не зможе взяти участь у саміті Україна-ЄС, який має відбутися в Брюсселі 6 жовтня через самоізоляцію, тому під час зустрічі на вищому рівні її представить Високий Представник ЄС/Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель.

Про це в понеділок на брифінгу для преси повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фон дер Ляєн у понеділок вранці повідомила, що йде на самоізоляцію через контакт з особою, у якої виявили коронавірус.

Вона сьогодні здала тест, результати якого очікуються протягом дня, однак завтра вона не братиме участі в жодних заходах, де планувалася її присутність.

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"Її карантин триватиме до кінця завтрашнього дня ... Це означає, що вона не зможе бути присутньою на пленарному засіданні Європарламенту і не головуватиме на Колегії. Також вона не буде відвідувати саміт ЄС-Україна, її представлятиме високий представник Жозеп Боррель", - сказав спікер, додавши, що контакт з інфікованою особою відбувся в Лісабоні.

Він зазначив, що фон дер Ляєн не має жодних симптомів і сьогодні брала участь у декількох зустрічах через відеоконференцію.