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Президентку Єврокомісії на завтрашньому саміті Україна-ЄС представлятиме Боррель: фон дер Ляєн пішла на самоізоляцію

Президентку Єврокомісії на завтрашньому саміті Україна-ЄС представлятиме Боррель: фон дер Ляєн пішла на самоізоляцію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не зможе взяти участь у саміті Україна-ЄС, який має відбутися в Брюсселі 6 жовтня через самоізоляцію, тому під час зустрічі на вищому рівні її представить Високий Представник ЄС/Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель.

Про це в понеділок на брифінгу для преси повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фон дер Ляєн у понеділок вранці повідомила, що йде на самоізоляцію через контакт з особою, у якої виявили коронавірус.

Вона сьогодні здала тест, результати якого очікуються протягом дня, однак завтра вона не братиме участі в жодних заходах, де планувалася її присутність.

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"Її карантин триватиме до кінця завтрашнього дня ... Це означає, що вона не зможе бути присутньою на пленарному засіданні Європарламенту і не головуватиме на Колегії. Також вона не буде відвідувати саміт ЄС-Україна, її представлятиме високий представник Жозеп Боррель", - сказав спікер, додавши, що контакт з інфікованою особою відбувся в Лісабоні.

Він зазначив, що фон дер Ляєн не має жодних симптомів і сьогодні брала участь у декількох зустрічах через відеоконференцію.

Автор: 

Єврокомісія (2184) саміт (794) Євросоюз (13672) фон дер Ляєн Урсула (794) Боррель Жозеп (1074)


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Боррель?)снова бубочке обтекать
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05.10.2020 13:36 Відповісти
Прикольное видео прислал машинитс тепловоза станции Москва Сортировочная.Выдали под роспись молоток.Кривой кусок дерева и на нем висит кусок корявого железа.Машинист говорит как хочешь так и работай этим дерьмом...и не вздумай потерять или продать...Ой держите меня семеро...21 век...ржунимагу...
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05.10.2020 13:41 Відповісти
Самоізолювалась від ЗЄ? Гіркий досвід Меркель?
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05.10.2020 13:51 Відповісти
Все почалося з "вагнерівців"... Для нашої влади "відтермінування" закінчується поганими наслідками ....
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05.10.2020 14:46 Відповісти
Это тот,который на днях зе-команду и их прихлебателей послал куда-то?Саммит,сам по себе,дело неплохое,но что-то наши президенты не очень-то и хотят в ЕС.
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05.10.2020 13:58 Відповісти
Писатели-феминистки, некошерно брать слово мужского рода и приставлять женское окончание (президентКА). Вы что, без мужиков и тут ни чего не можете? Придумайте новое слово. Президеса, например, какая-нибудь. Слабо?
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05.10.2020 13:59 Відповісти
 
 