Понад 670 млн грн вже надійшли в медзаклади для виплати лікарям підвищеної зарплати за вересень, - Шмигаль

Половина медичних установ вже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень поточного року. Загалом це понад 670 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень, триває процес доукладання угод з іншими медичними закладами.

Також президенту повідомили, що обмежувальні заходи по регіонах дають позитивні результати. Так, у містах, що розташовувалися в "червоних" зонах, зменшується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

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Зеленський порушив питання забезпеченості киснем ліжок хворих на коронавірус.

"Станом на минулий та позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета – більше 80%. Ті питання, які ми маємо вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями. І нам треба це пришвидшити. Серед цих питань також висока завантаженість лабораторій", – наголосив Зеленський.

Урядовці повідомили Президентові, що необхідні документи вже готові, і уряд планує ухвалити їх у п’ятницю.

"Я знаю, що Національна академія медичних наук прийняла рішення про виділення 500 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус у семи наукових установах Києва. Це важлива інформація, і уряд має активно співпрацювати, щоб ця допомога не була втрачена", – сказав Володимир Зеленський.

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак детально доповів про ситуацію на фронті та зауважив, що на Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються.