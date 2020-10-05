Правоохоронний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про можливість заміни довічного ув'язнення на більш м'яке покарання

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №4049 про виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів і таким чином імплементувати рішення ЄСПЛ, які набули чинності і їх виконання перебуває на контролі Ради міністрів Ради Європи та врегулювати питання, що суперечать практиці ЄСПЛ.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, він включає норму про можливість перегляду положення про довічне позбавлення волі. Зокрема, передбачає механізм, коли особа, засуджена до довічного позбавлення волі і яка відбула це покарання не менше, ніж 10 років, отримує право звернутися з проханням про заміну довічного позбавлення волі на покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років. Законопроєкт встановлює, що кримінальне провадження в суді першої інстанції у випадках розгляду питання про заміну довічного позбавлення волі здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська

"Нам вкрай важливо виконувати рішення Європейського суду не тільки тому, що вони є обов'язковими, що ми є членом Ради Європи і ратифікували Європейську конвенцію, але і тому, що ми зазнаємо регулярних матеріальних витрат на виплату компенсацій за рішеннями ЄСПЛ. Ці рішення встановлюють загальнообов'язкові правила і в результаті їх недотримання на нас подають відповідні заяви про стягнення компенсацій. Європейський суд констатує порушення і такі виплати здійснюються", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.