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Правоохоронний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про можливість заміни довічного ув'язнення на більш м'яке покарання

Правоохоронний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про можливість заміни довічного ув'язнення на більш м'яке покарання

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №4049 про виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів і таким чином імплементувати рішення ЄСПЛ, які набули чинності і їх виконання перебуває на контролі Ради міністрів Ради Європи та врегулювати питання, що суперечать практиці ЄСПЛ.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, він включає норму про можливість перегляду положення про довічне позбавлення волі. Зокрема, передбачає механізм, коли особа, засуджена до довічного позбавлення волі і яка відбула це покарання не менше, ніж 10 років, отримує право звернутися з проханням про заміну довічного позбавлення волі на покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років. Законопроєкт встановлює, що кримінальне провадження в суді першої інстанції у випадках розгляду питання про заміну довічного позбавлення волі здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська

"Нам вкрай важливо виконувати рішення Європейського суду не тільки тому, що вони є обов'язковими, що ми є членом Ради Європи і ратифікували Європейську конвенцію, але і тому, що ми зазнаємо  регулярних матеріальних витрат на виплату компенсацій за рішеннями ЄСПЛ. Ці рішення встановлюють загальнообов'язкові правила і в результаті їх недотримання на нас подають відповідні заяви про стягнення компенсацій. Європейський суд констатує порушення і такі виплати здійснюються", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Автор: 

ВР (15047) комітет (370) довічне ув’язнення (50)


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Топ коментарі
+11
Готовят себе , на всяк случай, возможность не сидеть пожизненно. Твари поганые
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05.10.2020 13:49 Відповісти
+10
а шо такое ?зелени не нравится сидеть пожизненноя?
так може сделать как в америке,плюсуя сроки по всем преступлениям,шоб бы ло не одно,а несколько пожизненных?
а то ,действительно,скучно так-больше одного все равно не получишь,хоть как старайся
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05.10.2020 13:48 Відповісти
+8
Непогано було б пом'якшити, замінивши смертним вироком.
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05.10.2020 14:06 Відповісти
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За клопотанням Малюськи?
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05.10.2020 13:47 Відповісти
а шо такое ?зелени не нравится сидеть пожизненноя?
так може сделать как в америке,плюсуя сроки по всем преступлениям,шоб бы ло не одно,а несколько пожизненных?
а то ,действительно,скучно так-больше одного все равно не получишь,хоть как старайся
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05.10.2020 13:48 Відповісти
Готовят себе , на всяк случай, возможность не сидеть пожизненно. Твари поганые
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05.10.2020 13:49 Відповісти
Так у них и так есть такая возможность - пуля в затылок и никаких отсидок.
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05.10.2020 13:56 Відповісти
от платных камер к платным заменам сроков заключения.
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05.10.2020 13:50 Відповісти
переименовать в дожизненное
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05.10.2020 13:53 Відповісти
... в пожизненный карантин у себя дома))
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05.10.2020 13:58 Відповісти
Вместо пожизненного за особо тяжкие преступления - путевку в Гагры и талоны на усиленное питание.
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05.10.2020 14:03 Відповісти
Непогано було б пом'якшити, замінивши смертним вироком.
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05.10.2020 14:06 Відповісти
В натуре дебилы.больше не чем занятся?
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05.10.2020 14:07 Відповісти
я бы ещё советовал преступников после 10 лет тюрьмы награждать медалью "за 10 лет безупречной отсидки" и давать путёвку в реабилитационный центр с усиленным бесплатным питанием. не, ну а что? мыжеевропа.
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05.10.2020 14:09 Відповісти
Вместо негуманного и нецивилизованного пожизненного вполне можно давать гуманное и цивилизованное сложение сроков за каждое преступление или каждого убитого как в США и Израиле. Ну, например 5 по 25 лет для серийного убийцы или 3 по 33 года для Коломойского за заговор против финансовой системы США, мошенничество и отмывание преступных средств. Плюс штраф.
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05.10.2020 14:10 Відповісти
Утопить - довольно мягко!
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05.10.2020 14:10 Відповісти
То есть это для того, чтобы серийный маньяк-убийца, отсидевший 10 лет, имел возможность выйти на свободу и продолжить убивать???

Задолбали европейские толерасты. Пусть скажут спасибо, что не ввели смертную казнь для уюблюдков, как в США! А следовало бы!
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05.10.2020 14:13 Відповісти
Право на збройний захист + Право на приховане носіння зброї + аналог американського Stay on your ground + 20 років примусової праці на будівництві будинків та доріг замість пожиттєвого пансіонату - і в добру путь.
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05.10.2020 14:14 Відповісти
На некоторые виды преступлений нужно возвратить смертную казнь, чтобы долго не мучались.
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05.10.2020 14:16 Відповісти
Максимальный срок заключения бессмысленен свыше 24 лет, за очень тяжкие преступления, а именно: доказанные (без доли сомнения) жестокие убийства (со зверствами или мучениями) или массовые убийства нужно казнить методом отсечения дурной башки от туловиша -гильотинироаанием (другие способы казни негуманны). Причем срок должен складываться (за разные преступления) не простым суммированием (как в США) и не поглощением меньшего срока большим (как в совке), а арифметическим рядом: сроки (от большего к меньшему по убыванию выстраиваются в арифметический ряд и делятся каждый на порядковый номер в ряду, полученная сумма, если все сроки за мелкие преступления не должна превышать 6 лет, если среди них есть преступления средней тяжести, то не более 12 лет, а если тяжелые, то максимальеый срок не должен превышать 24 года! И "европейские ценности" здесь абсолютно ни причем, только логика и здравый смысл. Хватит уже преследывать преступников второй мировой войны, срок давности никогда не должен превышать 24 года (ибо это уже совсем другие люди, не те что были раньше, они уже изменились).
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05.10.2020 14:17 Відповісти
ну чо ты изгаляешься перед никем и ничем=- 9гр. в затылок без боли и муки самое то)))
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06.10.2020 00:06 Відповісти
.. и затраты на содержание абсолютно ненужного обществу враждебного организма в течении 15-25 лет падают до 1-2 бакинских (стоимость 1шт. 9х19)
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06.10.2020 00:10 Відповісти
кстати- как показывают исследования психиатров-классиков жанра, - человек после достижения возраста15-16 лет больше как личность не изменяется - только приспосабливается в зависимости от среды обитания...(((())))

та что- мементо мори, окружающие многоотсидевших..........(((
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06.10.2020 00:17 Відповісти
цирк решил так пополнить ряды своих поклонников.
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05.10.2020 14:26 Відповісти
я б взагалі запровадив за зраду розстріл або пожиттєве з позбавленням громадянства...
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05.10.2020 14:29 Відповісти
більш гуманна і м'-яка хіба що евтаназія
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05.10.2020 14:47 Відповісти
Жалко, Оноприенко не дожил.
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05.10.2020 14:51 Відповісти
Я тоже, против пожизненной меры!
Пусть сами бандюки выбирают: или расстрел, или 178 лет в тюрьме, за совокупность преступлений...
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05.10.2020 14:54 Відповісти
Пукача треба випустити, не здав замовника, поки їх Вофка рулить у владі? Голова Гонгадзе при зелених слугах олігархії вже не варта довічного. Т.Г. Шевченко писав - Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить.
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05.10.2020 15:17 Відповісти
Пожизненное заменить на усыпление?
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05.10.2020 15:26 Відповісти
Правильно! Нахрена пожиттєво? Це не гуманно. Пропоную обмежити максимальний термін покарання позбавленням волі на 500 років з правом на 250-300-му році відсидки подавати прохання на умовно-дострокове звільнення.
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05.10.2020 15:56 Відповісти
кормить таких лет 300 сам буш..???
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06.10.2020 00:19 Відповісти
Удушение подушкой, мягко.
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05.10.2020 16:18 Відповісти
Та нах вообще какие- то сроки? Всех на свободу!!! и отменить все наказания лишающие свободы, пусть головорезы, насильники, убийцы детей и женщин, расчленявшие трупы, гуляют, наслаждаются жизнью, демократия так демократия! Покажем Западу какие мы крутые, какие мы супер демократичные, мы станем круче них! Давайте! Дерзайте! Уперед!
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05.10.2020 17:25 Відповісти
Самая мягкая замена пожизненного заключения это разстрел. Жаль что мы к этому подкатились но это жизненная реальность.
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05.10.2020 17:34 Відповісти
Ех, не дожив Онопрієнко до сьогоднішнього "свєтлава будущева", а то б аплодував стоячи !...
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05.10.2020 19:12 Відповісти
 
 