Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський. ВIДЕО

Із 2021 року жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час саміту "Дія".

"2021 рік стане початком входження країни в режим paper less. Тобто - жодних більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна інституція не зможе вимагати від українців ніяких нескінченних папірців або довідок для надання тих чи інших державних послуг", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, створення цифрової держави - складний і важливий шлях.

"Це вже початок нової реальності, реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для людей. Цей рух вже не зупинити, цей шлях уже незворотній", - підсумував глава держави.

За словами, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців.

"Я вважаю, що це той крок, який дозволить нам здійснити революційний стрибок. Україна вже створює продукти №1 у світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації", - додав міністр.

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