Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський. ВIДЕО
Із 2021 року жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час саміту "Дія".
"2021 рік стане початком входження країни в режим paper less. Тобто - жодних більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна інституція не зможе вимагати від українців ніяких нескінченних папірців або довідок для надання тих чи інших державних послуг", - наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, створення цифрової держави - складний і важливий шлях.
"Це вже початок нової реальності, реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для людей. Цей рух вже не зупинити, цей шлях уже незворотній", - підсумував глава держави.
За словами, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців.
"Я вважаю, що це той крок, який дозволить нам здійснити революційний стрибок. Україна вже створює продукти №1 у світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації", - додав міністр.
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Російська кінокомпанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gryn-films-v-rf/30868896.html Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.
"Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", «Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", 2Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".
Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", та відсотки за користування коштами федерального бюджету.
Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
https://www.facebook.com/100001688815239/posts/3586532671412991/ Татуся Бо: Можливо ви не розумієте, чому я так волаю саме з цієї картинки, чому в мене по пиці невпинно течуть сльози, а кіт зібрав вєщі і пішов к манахам із цього дурдома...
Але не переживайте, я вам зараз поясню. Справа в тому, що буквально кілька днів тому уряд підписав постанову, про фактичне перенесення підвищення заробітних плат педагогічним та науковим працівникам з 2021 року на... 2022. Як казав один сєвєрний довбойоп "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Саме в цьому уся символічність намальованих квітів і кулака.
Якби перша пані була не просто тупою куркою, то я б її за такий ніжний і тонкий тролінг навіть зауважала))))
А так, враховуючи бездонність того зеленого пі....єца, в який ми несемся, то, думаю, вже скоро офіс президента роздаватиме вчителям намальовані на дошці крейдою - хліб, масло, чай, м'ясо, і навіть спіднє.
Вітаю вас, вчителі. Бажаю таки чи виростити, чи знайти, чи наголосувати іншого разу тих, хто вміє з вами не загравати намальованими квітами і зарплатами, а говоритиме чесно, правду, якою б вона не була. Того, хто замість розмазування сопель про "учітєльніцу пєрваю маю" хоч щось робитиме для галузі. А зараз хай вам пощастить! Хай нам усім пощастить!
Но самый-самый надёжный носитель - наскальные рисунки.))
https://rg.ru/2019/05/27/kak-cifrovaia-podpis-mozhet-ostavit-sobstvennikov-bez-zhilia.html
1. Не верю.
2. Не хочу.
У мене діти отримали ID-паспорт. Так за останній рік мусили надавати ПАПЕРОВУ довідку про реєстрацію 1) у військомат, 2) в універ 3) в банк при розміщенні депозита.
Ті, хто зберіг паперовий паспорт зі штампиком - не мають такого геморою.
Вас вообще беспокоить не будут.
https://rg.ru/2019/05/27/kak-cifrovaia-podpis-mozhet-ostavit-sobstvennikov-bez-zhilia.html
"Сделал он это удаленно, используя цифровую подпись. У москвича же, по его словам, этой подписи нет и никогда не было." "Правовая экспертиза, которую производит регистратор, показала "подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи, а также статуса сертификата". "В стране(тобто в Росії) сейчас работает около полтысячи удостоверяющих центров, единого реестра подписей нет."
Тобто на документи мужика(без його присутності) сторонній людині одним із 500 акредитованих центрів було видано дійсний цифровий підпис.
В Україні ж акредитованих центрів всього 21(двадцять один) http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_akcen/centr.htm держстат перелік акредитованих центрів , частина із цих 21 населенню не доступна(наприклад Генеральний штаб Збройних Сил України може видавати електронні підписи), а решта перевіряє документи, перед тим, як комусь видати підпис.
Так я не справжній «зварник»
Будемо сподіватися все буде досить безпечно.
Але ж як зможуть 21 центр надати ЕЦП для 40 мільйонів ? Тобто в нас 21 поки що, а незабаром буде ті самі 500?
Та й чи потрібна та ЕЦП, коли сам реєстратор може підправити БД під якусь бамажку? Але це вже питання не до цифрового документообігу, а до наших реалій, коли шахраї, та судді-подільники не несуть якоїсь мало-мальски серйохної відповідальності. Та чого там - зовсім ніякої не несуть.
Ось і бентежить, що ця «елекрофікація» дозволить шахраям діяти швидше, швидше замітати сліди, і доказуй потім якійсь бабусі, що якась транзакція у вашій хмарній БД - неправомірна.
Частина із цих українських 21 акредитованих центрів населенню послуги не надають, можна перейти за посиланням в моєму коментарі, там є веб сайти кожного з центрів, і можна ознайомитись з регламентом кожного центру.
Думаю, що кількість акредитованих центрів в Україні достатня.
Наприклад, в Приватбанку 20+ млн. клієнтів, кожний з яких за декілька хвилин може безкоштовно не виходячи з дому отримати електронний підпис https://youtu.be/sHZXNG9GCm0 youtube
Ще безкоштовно отримати електронний підпис можна в податковій, але треба буде прийти туди. Інші акредитовані центри надають послуги за невилику оплату, приблизно 100-300 грн.
"це вже питання не до цифрового документообігу" - погоджуюсь, тут проблема в діяльності судів, правоохоронців і загалом в правопорядку в Україні.
https://sudreporter.org/kolyshnij-kerivnyk-aparatu-darnytskoho-sudu-kyieva-iakyj-vnosyv-do-reiestru-**********-rishennia-vidbuvsia-shtrafom-u-17-tys/ Колишній керівник апарату Дарницького суду Києва, який вносив до реєстру підроблені рішення, відбувся штрафом у 17 тис. гривень - а нерухомості(80 об'єктів) на мільйони вкрали. Я думаю, що паперові архіви, які підтверджують право власності не завадили би цим діячам проводити афери. Навпаки, реєстр нерухомості(база даних) зберігає відомості хто заходив, які дії проводив, а паперові документи можна знищити, підробити, затопити і т.д.
Анекдот, нажаль, про Україну.
Так, згоден, паперово вони б мабуть краще змогли б замести сліди.
Глянув ютуб. Дійсно, дуже легко підпис отримати. Будемо сподіватись на чуже ім'я складніше ніж https://47news.ru/articles/156549/ в росії .
Ще б той файлик не сперли, бо комп тормозить, мабуть віруси один з одним сваряться.
Между прочим сепары в первую очередь захватывали пенсионный фонд и налоговую.
Записи ж в трудовій мають бути.