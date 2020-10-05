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Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський. ВIДЕО

Із 2021 року жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час саміту "Дія".

"2021 рік стане початком входження країни в режим paper less. Тобто - жодних більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна інституція не зможе вимагати від українців ніяких нескінченних папірців або довідок для надання тих чи інших державних послуг", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, створення цифрової держави - складний і важливий шлях.

"Це вже початок нової реальності, реальності, де Україна буде цифровою, сучасною, комфортною для людей. Цей рух вже не зупинити, цей шлях уже незворотній", - підсумував глава держави.

За словами, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців.

"Я вважаю, що це той крок, який дозволить нам здійснити революційний стрибок. Україна вже створює продукти №1 у світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації", - додав міністр.

Читайте також: Понад 670 млн грн вже надійшли в медзаклади для виплати лікарям підвищеної зарплати за вересень, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) електронні документи (454) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+43
С 2019 года Украина в режиме "без президента".
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05.10.2020 13:48 Відповісти
+36
Любая шаражкина контора требует копию паспорта.

ЗЕ живет в параллельной вселенной.
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05.10.2020 13:48 Відповісти
+28
Тільки хай пенсіонери вже починають відкладати гроші на смартфони...
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05.10.2020 13:49 Відповісти
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всех пытаются загнать под "Дiю".
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05.10.2020 14:27 Відповісти
которая будет взламываться на раз-два и хрен знает кто ушлый воспользуется копиями твоих ....бумажек))))
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05.10.2020 15:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25686379.html Куди поділись борці з баригами?
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gryn-films-v-rf/30868896.html Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

"Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", «Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", 2Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", та відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5411
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05.10.2020 14:40 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25687005.html Мажте на хліб

Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6375

https://www.facebook.com/100001688815239/posts/3586532671412991/ Татуся Бо: Можливо ви не розумієте, чому я так волаю саме з цієї картинки, чому в мене по пиці невпинно течуть сльози, а кіт зібрав вєщі і пішов к манахам із цього дурдома...

Але не переживайте, я вам зараз поясню. Справа в тому, що буквально кілька днів тому уряд підписав постанову, про фактичне перенесення підвищення заробітних плат педагогічним та науковим працівникам з 2021 року на... 2022. Як казав один сєвєрний довбойоп "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Саме в цьому уся символічність намальованих квітів і кулака.

Якби перша пані була не просто тупою куркою, то я б її за такий ніжний і тонкий тролінг навіть зауважала))))

А так, враховуючи бездонність того зеленого пі....єца, в який ми несемся, то, думаю, вже скоро офіс президента роздаватиме вчителям намальовані на дошці крейдою - хліб, масло, чай, м'ясо, і навіть спіднє.

Вітаю вас, вчителі. Бажаю таки чи виростити, чи знайти, чи наголосувати іншого разу тих, хто вміє з вами не загравати намальованими квітами і зарплатами, а говоритиме чесно, правду, якою б вона не була. Того, хто замість розмазування сопель про "учітєльніцу пєрваю маю" хоч щось робитиме для галузі. А зараз хай вам пощастить! Хай нам усім пощастить!
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05.10.2020 14:47 Відповісти
Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5972
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05.10.2020 19:21 Відповісти
улыбнуло!!и по доброму завидую!!семимильными шагами украинцы теперь пойдут вперёд!!у нас в дойчланде как не печально всё по старинке работает,всё и вся на бамагах самое интиресное что у них тоже всё на компах имеется!!но как только касается мало мальски серьёзного вопроса то тут же лезут в шкаф!!и такую папку на тебя вытягивает!!что чуть не в ужас падаеш(сколько у них бумаги!! и при том что и компы есть и в компах всё имеется!!ан нет!! таки бамага видимо надёжней)
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05.10.2020 14:49 Відповісти
Самый надежный носитель ифы бумага...в крайнем случае глиняная табличка...можно еще пергамент средневековый...
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05.10.2020 15:03 Відповісти
Хахах. ))
Но самый-самый надёжный носитель - наскальные рисунки.))
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05.10.2020 20:39 Відповісти
Вот этому ещё позавидуй:
https://rg.ru/2019/05/27/kak-cifrovaia-podpis-mozhet-ostavit-sobstvennikov-bez-zhilia.html
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06.10.2020 05:28 Відповісти
При уровне нашей компьютерной техники (представители гос. службы знают как работают все наши электронные реестры) это будет жопа (сорри за мой французский)
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05.10.2020 14:52 Відповісти
И это при нашем-то уровне защиты информации и надежности техники...
1. Не верю.
2. Не хочу.
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05.10.2020 15:09 Відповісти
ахахахахаха, инфа для школьников)))))
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05.10.2020 15:15 Відповісти
Проверю уже в начале января. Просто затрахивает одно ведомство каждые полгода предоставить справку из пенсионного о платежах ЕСВ. И не виноваты же клерки, так у них записано в инструкциях. При том что видят базы данных друг друга.
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05.10.2020 15:16 Відповісти
не свисти.... даже к ID-карточке, новый паспорт, требуют получить бумажку с пропиской (выписка с регистрации))))... без нее пока никак, если что-то оформляешь
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05.10.2020 15:19 Відповісти
+100
У мене діти отримали ID-паспорт. Так за останній рік мусили надавати ПАПЕРОВУ довідку про реєстрацію 1) у військомат, 2) в універ 3) в банк при розміщенні депозита.
Ті, хто зберіг паперовий паспорт зі штампиком - не мають такого геморою.
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05.10.2020 19:03 Відповісти
Конечно, а как же. У меня старый паспорт, и тот штампик с пропиской для них не документ, нужна отдельная справка, которая действует месяц
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05.10.2020 19:16 Відповісти
Без бумажки ты букашка! Докажи потом!
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05.10.2020 16:01 Відповісти
😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦😁👍🇺🇦
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05.10.2020 16:13 Відповісти
а РЫЛО ТО ОТЬЕЛ...кабанеет на глазах. О Родине думает наверное...
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05.10.2020 16:24 Відповісти
Хочет быть как Дерьмак.)
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05.10.2020 20:32 Відповісти
Йому що, Розетка з Ельдорадо занесли?
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05.10.2020 16:53 Відповісти
Главзебил, чувствуется уже вошел в paperless-режим...никаких самокруток, только чистый кокс
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05.10.2020 17:04 Відповісти
Хахах ))
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05.10.2020 20:33 Відповісти
Все вірно. Будуть вимагати від пенсіонерок лише скани засвідчені цифровим підписом власника.
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05.10.2020 17:13 Відповісти
На заводе Катион в Хмельницком, где работали 10 000 человек и от которого остались голые стены, дали команду, картотеку на всю оснастку завода занести в компьютер, а саму картотеку сжечь. Посадили чувака с компьютером и он пол года копировал картотеку в компьютер. Всё было хорошо и удобно, но через несколько месяцев уборщица мыла пол в кабинете и зацепила шваброй за провода от компьютера. Вся информация пропала.
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05.10.2020 17:29 Відповісти
тебя загипнотизировали или ты дебил? или ты считаешь что твои сказки одни дебилы читают?
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05.10.2020 20:03 Відповісти
Вже не звертаю уваги на його словесний пронос і відосікі !
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05.10.2020 17:38 Відповісти
Треба було не звертати ще з того момента, як зейолоп підтвердив свій намір балотуватися на пост президента.
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05.10.2020 20:27 Відповісти
"Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бесконечных бумажек". Теперь они будут требовать наличие смартфона
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05.10.2020 17:57 Відповісти
Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9350
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05.10.2020 18:19 Відповісти
Він під кайфом.
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05.10.2020 19:12 Відповісти
Он хотел сказать: "никакая госорганизация не будет иметь права требовать бумажных документов, если они есть в приложении "Дія", - а получилось как всегда. Если ему сказать "На ЗАЗе будут собирать жигули", то он переиначит "ЗАЗ выкупил РЕНО вместе с ВАЗом, и теперь русские будут покупать жигули у нас". Цирк с номером НАБУ по всем каналам давно видели? Этот ребенок еще от мамкиной сиськи не отвык, он летает в облаках, для него всё просто, просто нужно перестать требовать печати, и бюрократия будет побеждена.
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05.10.2020 19:15 Відповісти
Я не видел. Покаж?
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06.10.2020 05:34 Відповісти
Я всю жизнь работаю c компьютерами и софтом. Но электронным банкам и документам -НЕ ДОВЕРЯЮ. Какое-то убогое представление у презика об электронном документообороте. Что плохого в том, что для получения кредита в миллион гривен я должен поднять от стула жопу, лично явиться в банк и предъявить себя - вот он я, вот мои доходы, вот моя роспись о получении. ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО? Одно дело заплатить за свет, другое - "переписать хату на кота". И еще , сами технологии типа облачных СУБД - это пол беды. Беда в том, что когда пропадет свет, где останется информация, которую можно будет прочитать лет через сто, когда кончится, к примеру договор аренды.( Я не шучу,такие договора есть ,к примеру в новостроях). За мою карьеру перфокарты,перфолеты,магнитные ленты, магнитые барабаны,диски,винчестеры,оптические и магнитооптические носители,флешки меняли друг друга , как в калейдоскопе. Сегодня многое из этого прочитать просто НЕ НА ЧЕМ! Могут возразить , что можно своевременно переносить информацию с помощь специальных людей и оборудования. А в это время у меня лежит бумага о браке прапрабабки и прапрадедом, выданная в херсонской губернии в 1890 году и ЖРАТЬ НЕ ПРОСИТ!!!
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05.10.2020 19:17 Відповісти
Когда навсегда «пропадёт свет» - такая проблема будет на последнем месте: в первобытном строе ваш договор аренды будет неактуален.
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06.10.2020 05:37 Відповісти
Правильно прокомментировали выше, он хочет без бумаги, просто жрать коноплю и кокс ложками в нос сыпать, наркомнан недолугий
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05.10.2020 19:18 Відповісти
как там пэця ? малахольные, а ну пшли проведать своего т.н. "лидера" на букву "п"
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05.10.2020 19:58 Відповісти
Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4965
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05.10.2020 20:18 Відповісти
Фантастический долбо*б.
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05.10.2020 20:21 Відповісти
Это Нью-Васюки или продолжение сериала "слуга народа"? Этот дебил никак из роли не выйдет?
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05.10.2020 20:41 Відповісти
зеля давно перешел на безбумажную технологию, подтирается майкой
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05.10.2020 21:19 Відповісти
Співчуваю стареньким.
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05.10.2020 21:21 Відповісти
Перегрався на смартфоні...Вже закінчив війну, дав вчителям по 4000 доларів, покінчив з суддями -хабарниками та вигнав олігархів..відкрив платні камери для злодіїв з грошима....Дитина хвора...бідолашна. Будуть бити ж не по цифровій морді.....невже мати не казала?? Хоча, такий талановитий був...а став...
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05.10.2020 22:47 Відповісти
ніколи воно талоновитим не було, зовсім не було, взагалі ні в чому
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06.10.2020 02:03 Відповісти
Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 201
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05.10.2020 23:00 Відповісти
Убейся об стену,чмо.
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05.10.2020 23:04 Відповісти
ну - будем-начнем носить им дискеты, диски, флещки и то, що они нам ышщо придумають..))))
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06.10.2020 00:23 Відповісти
У тебя ж всё на перфокартах!
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06.10.2020 05:41 Відповісти
Це чмо так виглядає, наче зараз здохне...
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06.10.2020 02:59 Відповісти
нема зрады.
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06.10.2020 05:18 Відповісти
Теперь вашу квартиру не будут отбирать угрозами, паяльником и утюгом.
Вас вообще беспокоить не будут.
https://rg.ru/2019/05/27/kak-cifrovaia-podpis-mozhet-ostavit-sobstvennikov-bez-zhilia.html
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06.10.2020 05:44 Відповісти
+100500!!! И я о том же! -- https://censor.net/ru/comments/locate/3222922/019214b4-0abd-7096-9a4b-ced9b9d4646c
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06.10.2020 09:25 Відповісти
Ви схоже самі не розібралися до кінця, ця стаття актуальна для рашки, а не для України.
"Сделал он это удаленно, используя цифровую подпись. У москвича же, по его словам, этой подписи нет и никогда не было." "Правовая экспертиза, которую производит регистратор, показала "подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи, а также статуса сертификата". "В стране(тобто в Росії) сейчас работает около полтысячи удостоверяющих центров, единого реестра подписей нет."
Тобто на документи мужика(без його присутності) сторонній людині одним із 500 акредитованих центрів було видано дійсний цифровий підпис.
В Україні ж акредитованих центрів всього 21(двадцять один) http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_akcen/centr.htm держстат перелік акредитованих центрів , частина із цих 21 населенню не доступна(наприклад Генеральний штаб Збройних Сил України може видавати електронні підписи), а решта перевіряє документи, перед тим, як комусь видати підпис.
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06.10.2020 09:50 Відповісти
АНАТОЛІЙ ДУЖЕ ДЯКУЮ ВІДПОВІДЬ.
Так я не справжній «зварник»
Будемо сподіватися все буде досить безпечно.
Але ж як зможуть 21 центр надати ЕЦП для 40 мільйонів ? Тобто в нас 21 поки що, а незабаром буде ті самі 500?
Та й чи потрібна та ЕЦП, коли сам реєстратор може підправити БД під якусь бамажку? Але це вже питання не до цифрового документообігу, а до наших реалій, коли шахраї, та судді-подільники не несуть якоїсь мало-мальски серйохної відповідальності. Та чого там - зовсім ніякої не несуть.
Ось і бентежить, що ця «елекрофікація» дозволить шахраям діяти швидше, швидше замітати сліди, і доказуй потім якійсь бабусі, що якась транзакція у вашій хмарній БД - неправомірна.
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06.10.2020 16:19 Відповісти
500 акредитованих центрів це забагато навіть для великої країни, тому там(в Росії) і робиться такий безлад.
Частина із цих українських 21 акредитованих центрів населенню послуги не надають, можна перейти за посиланням в моєму коментарі, там є веб сайти кожного з центрів, і можна ознайомитись з регламентом кожного центру.
Думаю, що кількість акредитованих центрів в Україні достатня.
Наприклад, в Приватбанку 20+ млн. клієнтів, кожний з яких за декілька хвилин може безкоштовно не виходячи з дому отримати електронний підпис https://youtu.be/sHZXNG9GCm0 youtube
Ще безкоштовно отримати електронний підпис можна в податковій, але треба буде прийти туди. Інші акредитовані центри надають послуги за невилику оплату, приблизно 100-300 грн.
"це вже питання не до цифрового документообігу" - погоджуюсь, тут проблема в діяльності судів, правоохоронців і загалом в правопорядку в Україні.
https://sudreporter.org/kolyshnij-kerivnyk-aparatu-darnytskoho-sudu-kyieva-iakyj-vnosyv-do-reiestru-**********-rishennia-vidbuvsia-shtrafom-u-17-tys/ Колишній керівник апарату Дарницького суду Києва, який вносив до реєстру підроблені рішення, відбувся штрафом у 17 тис. гривень - а нерухомості(80 об'єктів) на мільйони вкрали. Я думаю, що паперові архіви, які підтверджують право власності не завадили би цим діячам проводити афери. Навпаки, реєстр нерухомості(база даних) зберігає відомості хто заходив, які дії проводив, а паперові документи можна знищити, підробити, затопити і т.д.
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07.10.2020 15:27 Відповісти
цей приклад - прямо анекдот.

Анекдот, нажаль, про Україну.
Так, згоден, паперово вони б мабуть краще змогли б замести сліди.

Глянув ютуб. Дійсно, дуже легко підпис отримати. Будемо сподіватись на чуже ім'я складніше ніж https://47news.ru/articles/156549/ в росії .
Ще б той файлик не сперли, бо комп тормозить, мабуть віруси один з одним сваряться.
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07.10.2020 18:15 Відповісти
Ідіот і вже не казковий
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06.10.2020 07:46 Відповісти
Купи велосЄпЄд - триколісний
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06.10.2020 08:02 Відповісти
Не вижу проблемы в элетронном документообороте.В конце концов никто не запрещает сделать для себя бумажную копию.(если ей потом поверят).Другое дело , не стоит серъезно относится к вы...ерам полшестого президента. У меня был случай в пенсионном фонде. Оформлял пенсию несколько лет назад и мне там заявили, что у них есть данные только те, что в электронном виде(после начала персонификации).А то, что на бумаге осталось на той стороне в архиве они не зачтут даже если я их привезу каки либо образом. Итого минус 9 лет.
Между прочим сепары в первую очередь захватывали пенсионный фонд и налоговую.
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06.10.2020 08:39 Відповісти
А через суд спробувати зарахувати, нє?
Записи ж в трудовій мають бути.
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06.10.2020 09:58 Відповісти
Мама Рима смотрит на сынулю и радуется, поправился, похорошел.
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06.10.2020 08:55 Відповісти
Товарищу Ким Ир Сену пришла в голову идея. "А не построить ли нам карандашную фабрику?" Вечером того же дня он поинтересовался, "Как идет строительство?". И был крайне удивлен что строительство еще не начиналось. (Журнал "Советская Корея"). Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5480
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06.10.2020 09:16 Відповісти
Займаються хернею й роблять з цього популізм. Це як би геніальні рішення для України, ми Генії. А по суті оце і їхня "Дія" нікому не потрібна херня. В економіці, політиці ця зелень нічого не смислить, діджиталізація в діі.
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06.10.2020 09:19 Відповісти
Представляю себе, какой начнётся пи...дец через месяц-другой после того, как оно отрапортует "Мы впереди планеты фсей!" -- базы данных владельцев квартир, недвижимости будут выкачаны и к старым владельцам придут новые, с "абсолютно правильными документами".
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06.10.2020 09:23 Відповісти
Який жах, як страшно жити
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06.10.2020 09:55 Відповісти
виключаю зе когда мелет чушь .. потелевизору ,хоть не пиши за дороги, алучше за холодильники , хоть кильки купить ,или огурчика .... а тебе дороги, сколько твои дебили ,положили в карман благодаря ,твоим дорогам , слабо проверить ,а ведь можно,
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06.10.2020 09:32 Відповісти
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