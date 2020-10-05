Вирок Марківу необґрунтований і бездоказовий, - правозахисний центр "Меморіал" і Центр громадянських свобод

Правозахисний центр "Меморіал" (Росія) і Центр громадянських свобод (Україна) створили міжнародну робочу групу для незалежного аналізу розслідування загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі, російського дисидента, правозахисника Андрія Миронова, і поранення французького фотографа Вільяма Рогелона 24 травня 2014 року під Слов'янськом. У липні 2019 року за звинуваченням у цьому злочині в Італії був засуджений до 24 років позбавлення волі Віталій Марків, громадянин України та Італії, який у 2014 році брав участь у боях в Слов'янську; нині в Мілані триває апеляційний процес у цій справі.

Робоча група запросила юристів-міжнародників Центру сприяння міжнародного захисту (Франція) для оцінки ходу судового розгляду. Нижче представлено попередні результати роботи членів робочої групи, які були оголошені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадянських свобод.

Минулого четверга українські та російські правозахисники провели відеоконференцію на тему законності і обґрунтованості вироку в 24 роки в'язниці Віталію Марківу. У відеоконференції взяли участь і родичі загиблого разом з італійським журналістом Роккеллі його перекладача Андрія Миронова.

"1. Міжнародна робоча група вивчила обставини загибелі Роккеллі і Миронова, і норми права, які мали використовувати, але не були використані.

Згідно з пунктом 168 Звіту про дії щодо попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) за 2016 рік: "до 30 квітня 2014 р. напруженість збройних дій між силами українського уряду і антиурядовими збройними елементами в Східній Україні досягла рівня, який тягне за собою застосування права збройних конфліктів".

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Італія ратифікувала всі основні міжнародні договори з міжнародного гуманітарного права (далі МГП). Норми МГП імплементовані в Італії за допомогою Керівництва щодо застосування МГП, Закону про війну 1938 року й Військового кримінального кодексу на випадок війни. Питання, які не врегульовані Військовим кримінальним кодексом на випадок війни, мають інтерпретуватися із застосуванням МГП і практики міжнародних кримінальних судів. Це стосується, наприклад, вирішення питання про характер умислу, що необхідно встановити під час розслідування нападів на цивільне населення.

З огляду на це, розслідування загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі, російського дисидента, правозахисника Андрія Миронова і поранення французького фотографа Вільяма Рогелона 24 травня 2014 року біля Слов'янського має бути здійснено з урахуванням міжнародних договорів щодо МГП.

На думку міжнародної робочої групи, італійське правосуддя не враховувало правовий статус збройного конфлікту на сході України, не керувалося положеннями міжнародних договорів щодо МГП під час кваліфікації дій фігурантів, а також вибірково і вкрай непослідовно посилалося на них у матеріалах справи. Крім того, не враховувався той факт, що обвинувачений був учасником регулярних збройних формувань України, що гарантує йому функціональний імунітет від переслідувань в іноземних юрисдикціях, навіть попри подвійне громадянство обвинуваченого. Питання функціонального імунітету мало бути хоча б вивчене судом.

2. Міжнародна робоча група продовжує дослідження доказової бази, на яку спирався суд під час ухвалення вироку. Первинні висновки дозволяють відзначити недостатність дослідження фактів і неясність методології під час проведення аналізу. Деякі сумніви виникли також щодо об'єктивності зроблених судом висновків.

Викликає сумнів відповідність журналістським стандартам статті Іларії Морані, зміст якої слідство вважає свідченням спонтанного визнання провини, нібито зробленого Віталієм Марківим, і одним з головних доказів його винуватості. У статті виявлено низку фактичних помилок, можливі порушення журналістських стандартів у частині відокремлення фактів від коментарів, наявність спірних цитат, не підтверджених у ході суду ні Марківим, ні свідками.

Виникають сумніви і в об'єктивності показань головного свідка, французького фотожурналіста Вільяма Рогеллона, очевидно обумовлені перенесеним ним емоційним шоком унаслідок потрапляння під обстріл і можливою ​​недостатньою психологічною підготовкою до роботи в умовах військових дій. Свідок сам у суді неодноразово згадував, що перебував в очікуванні смерті, що також підтверджується його повідомленням, надісланим колегам, про те, що він стікає кров'ю і вмирає. При цьому з матеріалів справи відомо, що він зазнав лише легких осколкових поранень у ноги і був у змозі самостійно пересуватися.

Варто зазначити, що Андрій Миронов мав серед них усіх найбільший військовий, експертний і журналістський досвід. Однак суд явно недооцінив його роль у ситуації, що склалася, і не врахував його останніх слів у передсмертному відеозаписі під час бою, суть якого полягає в тому, що вони потрапили під перехресний вогонь.

Судом не надано жодної оцінки присутності і можливій ​​участі в перестрілці членів збройних формувань під командуванням громадянина РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), присутність яких виявляється безпосередньо в місці загибелі журналістів.

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4. Міжнародна робоча група проаналізувала висвітлення процесу в італійській пресі і відзначає негативне суспільне тло, що супроводжувало його, і яке могло справити негативний вплив на дотримання принципу презумпції невинуватості.

Аналіз публікацій до моменту ухвалення вироку показав такі тренди у висвітленні процесу:

Загальна впевненість у "презумпції винуватості" Віталія Марківа: у низці публікацій стверджувалося, що затриманий "вбивця" Роккеллі, без допущення можливої ​​невинуватості підозрюваного.

Часте використання кліше, стереотипів і помилкових суджень щодо Віталія Марківа, України і українців, ототожнення Марківа і українців взагалі з ультраправими силами, оперування помилковими даними, як щодо Марківа (наприклад, що він нібито був командиром свого бойового підрозділу), так і щодо української політичної системи (наприклад, що ультраправі сили нібито широко представлені в українському парламенті).

Відсутність балансу в поданні позицій двох сторін процесу - убитого і обвинуваченого: в абсолютній більшості випадків ні Віталію Марківу, ні його адвокату, ні українській владі / посольству не надавалося слово і не приділяли уваги їхній позиції. Навпаки, зусилля захисту розглядаються як спроби перешкодити встановленню правосуддя.

На думку членів міжнародної робочої групи, таке суспільне тло могло мати суттєвий вплив на результат судового процесу, в якому провину Віталія Марківа визначали присяжні.

Центр сприяння міжнародного захисту (Франція) направив свого представника для проведення місії незалежного спостереження, який був допущений судом до зали судового засідання. Міжнародна робоча група представить фінальний звіт своєї роботи, імовірно, наприкінці жовтня 2020 року.

Усі члени міжнародної робочої групи працюють pro bono. Ми впевнені, що наша робота вкрай важлива як для утвердження принципу справедливості в цій справі, так і для пам'яті загиблих фотокореспондента Андреа Роккеллі і нашого колеги правозахисника Андрія Миронова", - йдеться в повідомленні.