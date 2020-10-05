71-шу добу на Донбасі триває режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються, - Хомчак на нараді у Зеленського

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на нараді в понеділок докладно доповів президенту України про ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Хомчак повідомив на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

"Хомчак докладно доповів про ситуацію на фронті і зазначив, що на Донбасі 71-шу добу триває повний і всеосяжний режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу найманці РФ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, українські військовослужбовці не постраждали.

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