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Новини Агресія Росії проти України
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71-шу добу на Донбасі триває режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються, - Хомчак на нараді у Зеленського

71-шу добу на Донбасі триває режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються, - Хомчак на нараді у Зеленського

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на нараді в понеділок докладно доповів президенту України про ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Хомчак повідомив на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

"Хомчак докладно доповів про ситуацію на фронті і зазначив, що на Донбасі 71-шу добу триває повний і всеосяжний режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу найманці РФ на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях, українські військовослужбовці не постраждали.

Читайте: Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб

Автор: 

перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+18
71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 5526
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05.10.2020 14:12 Відповісти
+17
Падлюка
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05.10.2020 14:14 Відповісти
+13
Ось варняка настоящий винуватець в Іловайській трагедії, це воно кинуло війська, це воно разом з какламойським командувало ЗСУ.
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05.10.2020 14:16 Відповісти
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Повний та всеосяжний режим тиші? Загинуло 8, поранено більше 10-ти.... ! Обстірів - більше 200 !

За останнє десятиліття росія порушила 487 договорів з Україною! З них : 407 договорів укладених з Україною в двохсторонньому форматі і 80 - укладених з Україною в міжнародному і багатосторонньому форматі! І росія називає все це- "відновленням історичної справедливості"! Тоді виникають запитання: - "А підписуючи всі ці 487 УГОД з Україною - росія вважала чи не вважала їх історично справедливими? Якщо НЕ вважала - то для чого вона їх тоді підписувала? А якщо вважала справедливими тоді, то чому тепер вважає ті ж самі угоди - не справедливими?, -Бо сама їх порушила? "

-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення

територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!

-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.

Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!

-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.

-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!

-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції до системного порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! Тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені може бути умовою і здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!

-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?

- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -

за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
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05.10.2020 14:43 Відповісти
71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 5526
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05.10.2020 14:12 Відповісти
Дезертир ще щось коментує?)))
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05.10.2020 14:13 Відповісти
Падлюка
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05.10.2020 14:14 Відповісти
Ось варняка настоящий винуватець в Іловайській трагедії, це воно кинуло війська, це воно разом з какламойським командувало ЗСУ.
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05.10.2020 14:16 Відповісти
Похоже Хомчаку нужна помощь психиатра 😀😀😀
Вот почему таких людей терпят депутаты и украинцы ?и ещё зарплату платят
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05.10.2020 14:17 Відповісти
Наверное потому, что между "хорошей войной" и "плохим миром" люди выбирают второе.
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05.10.2020 14:22 Відповісти
мир з рашкою - це війна
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05.10.2020 14:25 Відповісти
Но к войне нужно подготовиться. Начать производство беспилотников, например. У вас есть всё для этого: Антонов, ЮжМаш и МоторСич.
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05.10.2020 14:27 Відповісти
Запускаючи ворога в тил ?
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05.10.2020 14:32 Відповісти
Не нужно никого в тыл запускать.
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05.10.2020 14:47 Відповісти
Они уже все в тылу.
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05.10.2020 15:16 Відповісти
Не тешьте себя вслед за Хомчаком иллюзиями. Никакого мира, даже плохого, на фронте нет.
Сепары и россияне просто перешли к другой тактике, массовых поджогов линии фронта.
Убыток не меньше, чем от обстрелов, военные на тушении пожаров гибнут, мирное население тоже гибнет.
Эти недоумки, что у власти, организовать ни профилактику пожаров, ни нормальное их тушение не способны от слова вообще.
Вот и вся "полная и всеобъемлющая тишина"
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05.10.2020 14:54 Відповісти
Чтоб у тебя дома такое прекращение огня было предатель Иловайский. Откуда у нас тогда раненные и убитые и сгоревшие более 300 домов на луганщине?
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05.10.2020 14:25 Відповісти
71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, но Украина несёт потери, парадокс ?
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05.10.2020 14:25 Відповісти
а то, что 11 людей сожгли, это не считается?
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05.10.2020 14:26 Відповісти
Хомчак бреше. Дотримується режиму лише українська сторона. А московська не лише порушує, а ще й застосовує новий спосіб - масові пожежі.
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05.10.2020 14:28 Відповісти
ну он работает по тому же плану шо и уволенный факинг - ихтамнет
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05.10.2020 20:39 Відповісти
Оказывается, что, когда нельзя высунуть голову из окопа, потому, что можно попасть под неприцельный огонь боевиков, это называется всеобъемлющий режим прекращения огня.
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05.10.2020 14:33 Відповісти
Мразота пліснява.
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05.10.2020 14:37 Відповісти
У армяшек и Азербайджанцев,он был 30 лет,выросло целое поколение ,от этого он не стал Азербайджанским! В чем достижение,просто закопали проблему на года,дали рашистам воспитать поколение кацарылых уродов.В принципе все по плану х-ла! С замороженым конфликтом не возьмут в НАТО ,они пока этого и добивались.В чем победа?
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05.10.2020 14:41 Відповісти
стороны в целом соблюдают./ Стиль заяв кодлана Коломойского: Таки, а вы продаёте или покупаете?, Чтобы да так нет.
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05.10.2020 14:43 Відповісти
Хомчело вместе с зеленью будет отвечать скоро на вопрос: ПОЧЕМУ ЗА ЭТИ ДНИ ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ НЕ БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА, а некоторые отвоеванные нами ранее земли отданы окупанту... Ждите придурки.
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05.10.2020 14:46 Відповісти
Из хомчака в целом главком,как из гуано-пуля.
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05.10.2020 15:02 Відповісти
Гнида! И все,кто там-тоже твари продажные
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05.10.2020 15:09 Відповісти
А в целом ты пид-ас!!!!
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05.10.2020 15:34 Відповісти
зе бред
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05.10.2020 15:39 Відповісти
https://t.me/LastBP/737

[ Фотография ]
Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡
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05.10.2020 15:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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05.10.2020 15:41 Відповісти
Нету никакого режима тишины. Постоянно убитые и раненные, которых списывают на "сам подорвался, неверно обращался с оружием" и постоянны обстрелы. Наши их не фиксируют, так как запрещено, но тому же ОБСЕ стыдно и они дают кое-какую статистику. По факту наша власть сейчас прямо выступает адвокатами сепаратистов и российских наемников. Вот это работа Хомчака. Он адвокат сепаров.
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05.10.2020 15:45 Відповісти
Это как говорить что на Майдане никто никого не избивал. Вот один в один.
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05.10.2020 15:46 Відповісти
Или можно еще лучше. Никакого Холокоста не было. Просто евреи не умеют обращаться с газом.
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05.10.2020 15:49 Відповісти
О каг!!!
Каждый день обстрелы, более тысячи обстрелов за 1,5 месяца, есть убитые и раненые - это "стороны в целом соблюдают режим прекращения огня".
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05.10.2020 16:07 Відповісти
Любопытно, а сколько минут продержалось "прекращения огня"??? ОБСЕ подскажет...
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05.10.2020 16:07 Відповісти
Чи трус,чи придурок,але явно не ЗАХИСНИК УКРАНИ,
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05.10.2020 17:02 Відповісти
Ви там що обкурилися? Яка тиша? Спалили все що можна і неможна, постійно вбивають, а ви їх списуєте, як необережне поводження зі зброєю. Навіщо це робити? Кому на угоду?
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05.10.2020 19:00 Відповісти
"Слепой" зеленый 3,14здабол!
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05.10.2020 19:09 Відповісти
Мы живем не в 19 веке, хомячки со своим миром пускай пудрят мозги своим хомячихам)
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05.10.2020 20:09 Відповісти
та що ти ***** гидява кажеш?
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05.10.2020 20:11 Відповісти
Ліпше б він загинув під Іловайськом був би мучеником , а так став зрадником. Зрадником на чолі зрадженої ним армії.
Постає разом з цим і питання до головнокомандуючого, який призначив на цю посаду пораженця за протекцією бені. І тут дебілізмом не тхне.....тут тхне іншим маланською "яка різниця" а для українців зрадою.

Не повинен керувати українською державою маланець...... бо в них не ті національні пріоритети. Юда клявся на біблії - це нонсенс!!!!!!!!!
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05.10.2020 20:28 Відповісти
Зеленые морок творцы у нас боевых потерь нет все не боевые много но не боевые укуренный цирк
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05.10.2020 20:43 Відповісти
 
 