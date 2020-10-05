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Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46
Від початку пандемії коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена у 63-х народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, з них у 27-ми - у вересні.
Про це йдеться у відповіді апарату ВР на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена загалом у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20 - у вересні, і у 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи - у вересні", - повідомили агентству в парламенті.
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А депутаты все живые? В чем секрет ? Тесты делают каждый день ? За счёт налогоплательщика?
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3 Маловата! И ёлок много, и тебя много! А толку - маловато будет! Знатный зверюга!..