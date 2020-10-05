Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46

Від початку пандемії коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена у 63-х народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, з них у 27-ми - у вересні.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена загалом у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20 - у вересні, і у 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи - у вересні", - повідомили агентству в парламенті.

Також читайте: Верховна Рада в жовтні працюватиме в режимі пленарних засідань лише один день