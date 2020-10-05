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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46

Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46

Від початку пандемії коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена у 63-х народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, з них у 27-ми - у вересні.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією, наявною в Апараті Верховної Ради України, коронавірусна хвороба (COVID-19) підтверджена загалом у 46-ти народних депутатів України, в тому числі у 20 - у вересні, і у 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у семи - у вересні", - повідомили агентству в парламенті.

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Автор: 

ВР (15047) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Загадка
В Украине умирают главные врачи больниц, известнее люди от Ковид
А депутаты все живые? В чем секрет ? Тесты делают каждый день ? За счёт налогоплательщика?
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05.10.2020 14:19 Відповісти
плохо ковид работает в раде..., может напалм подключить !? ))))
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05.10.2020 14:21 Відповісти
"Падал прошлогодний снег"
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3 Маловата! И ёлок много, и тебя много! А толку - маловато будет! Знатный зверюга!..
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05.10.2020 14:24 Відповісти
Коронавирус в Раде/ Этого не может быть -потому что: Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" , депутат от СН Богуцкая.-Хохмит ум, честь и совесть большинства избирателей
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05.10.2020 14:26 Відповісти
Исходя из статистики (а это 2-2,5%) один депутат должен быть умереть. Ну???
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05.10.2020 14:26 Відповісти
Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46 - Цензор.НЕТ 9278
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05.10.2020 14:28 Відповісти
ну хворіють і що?люди теж хворіють,але виробництва ж не закриваються,просто деякі люди йдуть на лікарняний...вас для чого туди вибрали?щоб ви мутки свої крутили і по домах сиділи?
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05.10.2020 15:00 Відповісти
ну когда уже "200" пойдут? может на похоронах про реформу медицины поговорят?
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05.10.2020 16:42 Відповісти
 
 