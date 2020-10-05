В "Дії" з'явилася можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України запустило на вебпорталі електронних послуг "Дія" можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років.
Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у ході Diia Summit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Впроваджується ще один сервіс - реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Послуга поки доступна тільки в двох містах, але до кінця року у нас є плани покрити всю Україну", - повідомив Вискуб.
За його словами, поки така можливість з'явилася в Києві і Харкові.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
wake up-UA
показати весь коментар05.10.2020 14:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
антиватник черниговский
показати весь коментар05.10.2020 20:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль