В "Дії" з'явилася можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України запустило на вебпорталі електронних послуг "Дія" можливість реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у ході Diia Summit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Впроваджується ще один сервіс - реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Послуга поки доступна тільки в двох містах, але до кінця року у нас є плани покрити всю Україну", - повідомив Вискуб.

За його словами, поки така можливість з'явилася в Києві і Харкові.

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