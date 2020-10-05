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Новини Агресія Росії проти України
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Генпрокурор Азербайджану Алієв просить Офіс Генпрокурора не допустити виїзду етнічних вірмен добровольцями в Нагірний Карабах

Генпрокурор Азербайджану Алієв просить Офіс Генпрокурора не допустити виїзду етнічних вірмен добровольцями в Нагірний Карабах

Генеральний прокурор Азербайджанської Республіки Камран Алієв офіційно звернувся до Генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини , Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Азербайджану.

"Починаючи з 27 вересня цього року Вірменія, грубо порушивши режим припинення вогню, піддала важким артилерійським обстрілам густонаселені території, лікарні, школи, дитячі садки, що призвело до спричинення значного збитку об'єктам цивільної інфраструктури. Починаючи з 4 ​​жовтня були піддані ракетному і артилерійському обстрілу друге за величиною промислове місто Азербайджану Гянджа, що розташоване далеко від місця проведення бойових дій, а також міста Бейлаган і Мінгечевір, що мають стратегічне значення, що призвело до жертв і поранених серед мирного населення", - йдеться в зверненні.

"В результаті здійснення Збройними Силами Азербайджанської Республіки контрнаступальних заходів вірменські військові сили втратили частину своїх позицій, у зв'язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У низці ЗМІ була поширена інформація про те, що майже тисяча етнічних вірмен прибули або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки. ... Держави, з яких прибувають так звані "вірменські добровольці", мають взяти до уваги ту обставину, що, набувши бойових навичок, зазначені особи під час повернення на територію проживання, можуть становити реальну загрозу громадській безпеці", - додали в Генпрокуратурі Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) добровольці (935) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+14
В Карабах и так ничо не летает.
А не пускать армян в Армению - это как минимум странно, и почти везде незаконно.
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05.10.2020 14:40 Відповісти
+10
Ну, и как запретить?
Пограничник в Борисполе не знает, едет он на войну или бабушку в Ереване проведать...
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05.10.2020 14:33 Відповісти
+9
а Арсен Авакян только было собрался...
пичалька

Генпрокурор Азербайджана Алиев просит Офис Генпрокурора не допустить выезда этнических армян добровольцами в Нагорный Карабах - Цензор.НЕТ 2430
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05.10.2020 14:31 Відповісти
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Теперь понятно, почему евреи Азербайджану оружие продают
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06.10.2020 20:01 Відповісти
Мракобесие. Украинцы , объеденились с турками, в борьбе с Арменией, чтобы насолить россии
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05.10.2020 15:03 Відповісти
Видимо у нас яйца такие большие, что карлик Ердоган выбрал Армению, вместо Греции. Тут баланс 1:50, а с Грецией наверное 1:10. Это вам то, как турки выбирают себе врагов
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05.10.2020 15:05 Відповісти
Когда турки рашинский пердолет завалили, Вы такой же комментарий писали?
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05.10.2020 15:33 Відповісти
Я войны не хочу, любая жизнь бесценна. Бог дал нам жизнь, не нам ее отнимать Мы одни в этой жизни. Есть только вы, все остальное это иллюзия. Перед богом вы будете отвечать только за себя.
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05.10.2020 15:38 Відповісти
Чтобы не было войны, надо конфликты решать правовым путем. Нагорный Карабах - территория Азербайджана. Это признано большинством стран, входящим в ООН. Значит, войска Армении там находятся незаконно. И выполнять требования международного права они не хотят.
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05.10.2020 15:43 Відповісти
Правовым путем он незаконно был аннексирован у Армении и передан Азербайджану вместе с армянским населением 100 лет назад . На сегодняшний день в Нахиджеване проживает ноль армян, а кладбище м тысячелетними Хачкарами было уничтожено бульдозером. Мне стыдно, что я должен такое объяснять на украинском портале. Великие потомки Киевской Руси лол
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05.10.2020 15:57 Відповісти
Есть международный суд. Вот был у Украины спор с Румынией по шельфу о. Змеиный и самому острову. По решению суда остров остался за Украиной, а большая часть шельфа отошла Румынии. Нам это неприятно, но мы выполняем решение. Допустим, несколько сот лет назад и в США белых в лаза не видели и вся земля принадлежела индейцам. Вы готовы из чувства спаведливости уехать оттуда?
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05.10.2020 16:12 Відповісти
Армению анэусировал СССР в 20ых, отделил от нее кусок и подарил Азербайджану. До развала СССР Армении не было, следовательно незаконно отнятый кусок был законно возвращен владельцу. Про проблему надо говорить с момента ее происхождения, а не с той середины, с которой она вам выгодна.
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05.10.2020 16:43 Відповісти
Вы забываете, что вместе с тем куском, который вы считаете "незаконно отнятым", вы отхапали еще кусок, находящийся между Арменией и Карабахом, населенный азербайджанцами и по территории равный Карабаху.
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05.10.2020 16:47 Відповісти
Ну, тогда начинайте о ней с самого начала. "Сначала было слово...". Есть порядок границ в послевоенной Европе и есть в постсоветских республиках. В постсовке договорились разойтись в пределах админграниц. И никаких оговорок. Если не устраивает - в международный суд.
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05.10.2020 16:58 Відповісти
Вірменскі казки. Є міжнародно визнані кордони. Азербаджанці, взагалі, говорять, що Єреван азербайджанське місто
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06.10.2020 20:05 Відповісти
То вірменська точка зора. І, взагалі, хто коли і де жив не має згачення, є міжнародно визнані кордони.
Взагалі добре, що Ви тут з"явилися. Я уже це раніше усе чув. Нехай усі бачать цей вірменский неонацизм
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06.10.2020 20:11 Відповісти
А насколько законной была передача НК Азербайджану советской властью? А насколько законной была сама советская власть?
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05.10.2020 17:26 Відповісти
Ну, ар-перше НК не передавали. По-друге то не має значення, є Гельсінські угоди про непорушність кордонів.
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06.10.2020 20:13 Відповісти
А что вас удивляет? Россия - единственный враг Украины - агрессор, напавший на нашу страну. А Армения - поддерживает Россию в агрессии против Украины во всех голосованиях в ООН. Азербайджан же во всех голосованиях в ООН поддерживает Украину.

И после этого вы удивлены чем-то? Вы приняли позицию наших врагов - значит и вы нам тоже не друзья.
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05.10.2020 15:29 Відповісти
Армения аннексию Крыма , как и Абхазии, Осетии и Приднестровья не принимала, вопреки своим интересам. Столица Армении находиться в радиусе арт обстрела из Турции, 30-40км. Армения находится в капкане России и Турции одновременно. Они разделили ее между собой. Они ее уничтожат. Не понимаю, что плохого вам сделал армянский народ.
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05.10.2020 15:34 Відповісти
Народ - ничего.
Государство Армения в ООН по всем вопросам, связанным с украино-российской войной ВСЕГДА поддерживает РФ. Азербайджан - напротив - всегда поддерживает Украину.

А потому тут работает принцип взаимности, или для вас это слишком сложно понять?
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05.10.2020 15:37 Відповісти
Помогу с советом, можно ненавидеть Януковича, но уважать украинский народ. Можно ненавидеть Путина, но иметь Русских друзей. Надеюсь подсказал.
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05.10.2020 15:50 Відповісти
Я ваших советов не спрашивал. И не юлите - взаимоотношения у нас проще некуда:
Вы поддерживаете наших врагов, а ваш враг - Азербайджан - поддерживает нас. Так что для нас все проще некуда и вообще не стоит выбор - вы сами его сделали за нас.
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05.10.2020 15:58 Відповісти
Это мой последний ответ. В борьбе добра со злом, вы выбрали сторону зла
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05.10.2020 17:14 Відповісти
Сторону зла выбрали именно ВЫ.
Именно вы, Армения, поддержали откровенное ЗЛО, которое сотворила РФ против Украины.
Так что не надо переводить стрелки и рассказывать, какое вы, якобы, добро - ибо это ложь - никакое вы не добро, ибо добро никогда не будет поддерживать ЗЛО, а вы стали на сторону ЗЛА.
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05.10.2020 17:23 Відповісти
Зло - це вірменьский неонацизм
Зло - це верменька агресія
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06.10.2020 20:03 Відповісти
Все проще. Вооруженные силы Армении в Армении - это хорошо. Вооруженные силы Армении в стране, которая их не приглашала - это плохо. Так понятно? И Параджанов тут ни при чем.
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05.10.2020 16:16 Відповісти
Арман джан, не обьясняй и не отвечай. Хватит. Перед тобой люди с шаблонным восприятием прошлого и настоящего. А будущее они вообще не видят.
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05.10.2020 17:02 Відповісти
Перед вами люди, которые не воспринимают вашу ложь и манипуляции.
Так что лапшу на уши - кацапам вешайте - они ее любят - и сами развешивать, и потреблять.
Вы же их агрессию против Украины поддержали - вот и кушайте справедливое к себе отношение.
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05.10.2020 17:07 Відповісти
Да. Не видим то чего нет для самого ********** и для его союзников.
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05.10.2020 17:17 Відповісти
Да знаю, просто практикую высший пилотаж троллинга. Это мой полигон. Это сборище идиотов( не в обиду прекрасному украинскому народу),низшие слои народа акв дегенераты. У меня высшее образование по троллинга)) левел 99 все мне пора. Веселись моими клоунами.
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05.10.2020 17:19 Відповісти
Не стоит вам вступать в полемику с этой публикой. Это боты, работающие на олигархические кланы. Они не отражают реальную позицию нашего народа.
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05.10.2020 17:30 Відповісти
Я хочу, чтобы между армянами и азерб. был мир, чтобы вы нашли компромисс.
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05.10.2020 17:32 Відповісти
В войне добра со злом, армяне точно не зло и тёрки точно не добро. simple like that.
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05.10.2020 18:49 Відповісти
Турки
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05.10.2020 18:50 Відповісти
Мир по любому будет. Он всегда наступает, перед богом. В этом мире есть только вы, все остальное иллюзия. Только вы и Бог. Мы живём между адом и раем. Душа закованная в теле животного это ад, бесконечный цикл, пока не появится возможность испытать свою душу ещё один раз, через бесконечный ад. А подниметесь в новый уровень разума или опуститесь в мир ада, это решать богу и отвечать придется не за Армению или Украину или Азербайджан, а только за самого себя и свои действия и желания. Хотеть убить и убивать, это тоже самое, тот же самый грех.
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05.10.2020 19:01 Відповісти
Люди сами создают ад на земле. Сложно здесь жить и оставаться чистым. На вершину власти взбираются самые жадные и жестокие. Они своим ядом заражают народы. И народы начинают ненавидеть друг друга.
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05.10.2020 19:17 Відповісти
Я это не вас имел ввиду, это мой ответ им всем. Я был атеистом но ОН мне показал бесконечность
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05.10.2020 19:03 Відповісти
Спасибо вам огромное. Аратта, Уратту, Аяса(Hayasa), Наири, Армения, это все названия одной и той же страны, которую мы всегда называли Հայաստան,Hayastan. Не наша вина, что в ихних алфавитах нету буквы Հ,англ hH и произносится уродливое Хай. Послушайте немного дудук, и вы почувствуете, что вы когда то уже были в Армении, много много много лет назад.
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05.10.2020 19:21 Відповісти
Спасибо, счастья Вам и Вашему народу. Ваш народ знает, что такое геноцид, и мы, украинцы, прошли через это горе. Миллионы украинцев погибли в 32-33 годах от искусственного голода, который устроила оккупационная советская власть. Спаси Вас бог.
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05.10.2020 19:32 Відповісти
Я знаю, я очень люблю добрый и нежный украинский народ.
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05.10.2020 19:38 Відповісти
Это как карма, две супердержавы дерутся между собой, каждый раз разрушая Армению, и так уже несколько тысяч лет.
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05.10.2020 19:44 Відповісти
Украину тоже постоянно рвут на части, а простой народ страдает. Соседские страны только и ждут удобного момента, чтобы отхватить кусок пожирнее. Свои олигархи (на самом деле руководимые мировым олигархатом) изнутри высасывают кровь из страны.
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05.10.2020 19:57 Відповісти
Осквернить, унизить и растерзать Армению и великий армянский народ, который ничего кроме добра миру не дал, разделить ее с врагом, часть из своей половины подарить другим соседям вместе с армянским населением, потом оклеветать, унижать называя лицами кавказской национальности, питаться кровью молодых солдат одновременно крича мы вас спасли и без нас вы умрёте свойственно психически больным идиотам, которые будут обзывать нас предателями, после того, как мы закроем их базу в Гюмри в 2022 ом году.

Россия нам не друг, мы ее жертва, мы у них в плену
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05.10.2020 19:50 Відповісти
Армянский дудук - глубокая, многогранная, чудесная музыка. Спасибо, я очень хочу побывать в Армении, в мирной и счастливой.
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05.10.2020 21:50 Відповісти
Ну армянам же не мешает христианская религия заниматься транзитом героина из Ирана через Карабах, и открывать совместные предприятия с Ираном?
Так какого, простите, буя, вы будете указывать украинцам, с кем им объединяться?
Только последний дурак поверит теперь сказочке, что, дескать, христиане-армяне против мусульман-турок сражаются, христианские ценности "защищают".
Вы эту сказочку в младшей группе детского сада рассказывайте, да и там не поверят, помня про совместные предприятия с Ираном и доходы армянской мафии от транзита иранского героина через Карабах.
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05.10.2020 15:55 Відповісти
Криминал есть везде. 80%вскх людей, в независимости от страны проживания это вата, trash и вы знаете это лучше меня. Вам просто не на кого больше нападать, нашли себе врага в Армении, когда ваш враг Россия. Видимо у Армян яйца такие крутые, или это наша судьба, вечная война со злом
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05.10.2020 18:46 Відповісти
чтобы массово привлечь этнических армян в карабах, там нужно массово открыть сеть базаров с льготами для них. а по другому они и сами туда не поедут. унитазов там точно не много добровольцам удасцца добыть.
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05.10.2020 15:05 Відповісти
Не скажи...армяне очень близкая копия евреев...там воинская прослойка тоже есть...и ребята серьезные...
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05.10.2020 15:21 Відповісти
Армяне произошли от третьева сына Ноя.
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05.10.2020 15:51 Відповісти
А мусульмане от Авраама!
Дальше что?
А то, что в пра-пра-пра...бабках у нас всех обезьяна, это как: достижение или горе?
Я даже больше скажу: мы вообще произошли от рыб, и потому у нас в среднем ухе остались зачатки жабр!
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05.10.2020 15:57 Відповісти
А вот религиозные сказки сюда не надо пропихивать....
А вот то что армяне на 1/3 евреи это генетический экперимент Тиграна Великого...и он научно доказан
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05.10.2020 16:00 Відповісти
Уважаемый, 4% китайцев имеют армянский ген. 10%южных итальянцев имеют армянский ген. Я могу дойти до Филиппин. Не надо нам про гены, половина Турции на данный момент имеет армянский ген. Армения дала человечеству только добро, взамен на уничтожение. За всю свою историю Армения почти никогда не начинала войн. Ещё раз, не надо нас клеветать, и я не буду попусту тратить свое время на общение с безграмотным быдлом.
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05.10.2020 17:49 Відповісти
А еще все люди земли имеют генокод шимпанзе (99%))) Тогда уже должно біть не шимпанзе, а шимпанзян)))))
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05.10.2020 23:36 Відповісти
Не реально це.Якщо людина має громадянство України,то як можна їй заборонити їхати кудись?Не будуть же вони на паспортному контролі кричати,що на війну їдуть.Та й сьогодні просять не випускати вірмен,а завтра попросять не пускати азербайджанців.Немає такого права у влади.
Якщо це стосується не громадян України,то теж на яких підставах їх тут утримувати?Таких легше не впустити в країну,чим не випускати.
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05.10.2020 15:06 Відповісти
Запрещать что? Ехать на родину? Такое возможно только в безабразане
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05.10.2020 15:24 Відповісти
Ви українську мову не розумієте?Ніхто нікому нічого не заборонить.
Так би ви переживали,коли ваші "партнери" кацапи наш Крим і частину Донбасу окупували.Є таке прислів'я-не плюй в криницю,бо доведеться води напиться.Може тепер зрозумієте
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05.10.2020 15:59 Відповісти
ну теоретически можно объявить о преследовании за участие в конфликте
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06.10.2020 02:32 Відповісти
Ага знаю одних таких добровольцев,сначала прятались от армянского военкомата а потом от украинского,но землю пришли просить.А зачем им земля если они ее все равно защищать не собираются.
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05.10.2020 15:18 Відповісти
Ещё раз, один *******, это не весь великий армянский народ, который пережил Ассирию и Вавилон, Рим и Византию, Монголов и Халифат. Персию и СССР, Турцию и Россию. Ой, это я поторопился с временем. Армения похоронила всех своих врагов. Турция чледующая
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05.10.2020 15:27 Відповісти
Византию вы не пережили вы там правили определенный период и есть по сути ее обломок...
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05.10.2020 16:09 Відповісти
Мы и Россию с Турцией пережили, просто вы этого ещё не знаете. Азербайджан в результате всего этого распадётся на несколько стран.
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05.10.2020 18:41 Відповісти
Когда это Сергей Нигоян, то он хороший армянин. Когда это Аваков, то все армяне плохие. Когда это Параджанов, то он гений, когда это Симонян, то все армяне кацапы. Когда это Арам Хачатурян, то он великий композитор, когда кеосоянц, то все армяне аодлецы. Здорово у вас с логикой.
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05.10.2020 15:22 Відповісти
Все люди разные - у каждой нации есть и достойные люди, и негодяи.
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05.10.2020 15:25 Відповісти
"когда это Симонян, то все армяне кацапы. "

Когда эту суку, этого "геббельса" повесят, как она сама и предсказала, многие на радостях напьются.
А вам не жмет писать на украинском форуме жалостливое об этой гадине?
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05.10.2020 15:58 Відповісти
Не надо клеветать мою страну, и я не напомню, какая она великая.
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05.10.2020 18:43 Відповісти
Все проще. Вооруженные силы Армении в Армении - это хорошо. Вооруженные силы Армении в стране, которая их не приглашала - это плохо. Так понятно? И Параджанов тут ни при чем.
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05.10.2020 16:35 Відповісти
В смысле - как мы можем не допустить такого? На каких правовых основаниях мы будем запрещать выезд с территории Украины этническим армянам?
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05.10.2020 15:24 Відповісти
Алиев вам расскажет, как это делается
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05.10.2020 15:35 Відповісти
Алиев нам ничего не может рассказать, он у нас не является властью.
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05.10.2020 15:38 Відповісти
Ну, не знаю як там контролювати і забороняти виїзд, але перевірити законність отримання громадянства вірменам (і не тільки) слід було б. А то вони і нас тут свій "арцах" замутять.
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05.10.2020 15:37 Відповісти
Выход один - для всех армян жесткий карантин!
Запретирть перемещение личным и общественным транспортом на 3 года.
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05.10.2020 15:46 Відповісти
общественным еще вытерпят..а вот личным это уже геноцид...повесятся
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05.10.2020 16:01 Відповісти
Оставить велики и самокаты, что бы не повесились.
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05.10.2020 17:26 Відповісти
Да выпускайте на доброе здоровье!
Потом не въедут, если будет доказано, что воевали против мирного населения, а под суд пойдут.
Или если были супружницами тех, кто воевал с мирным населением.
В ИГИЛ добровольцы долбо*бы ехали, и теперь пусть едут.

Пусть едут, на доброе здоровье.
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05.10.2020 16:02 Відповісти
Армения крошечная страна между двумя монстрами - Турцией и Россией. С Турцией она быть не может. Остается - с Россией. У нее нет другого выхода. Иначе ее просто раздавят. То же и с Украиной.
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05.10.2020 17:45 Відповісти
Спасибо, мы всегда любим и благодарны нашим друзьям. Я знаю, что это помойка. И не надо говорить армянам, что пара безграмотных, это не вся Украина. Такие вещи у нас аксиома на подсознании, даже у самых неначитанных.

https://husisapail.wordpress.com/2014/02/16/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
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05.10.2020 17:51 Відповісти
Турция и Россия растерзали Армению после первой мировой. Предлагаю погуглить Севрский договор и акт Американского президента Вудро Вильсона (обязательный к исполнению. Россия потом "спасла" то, что осталось, часть подарила Азербайджану ради нефти. Субъект Армения был аннексирован и никто не мог оспорить передачу земель.
Немножко юмора. https://youtu.be/ssB1djqD2L4
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05.10.2020 18:39 Відповісти
она может быть нейтральной
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06.10.2020 02:09 Відповісти
Страшно стало?
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05.10.2020 18:02 Відповісти
Люди, не надо спорить с азербайджанскими ботами, они всё равно не воспринимают ваши аргументы, они просто тупо давят вас методичками)
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05.10.2020 18:14 Відповісти
Лично я переживал, вместе с с миллионами армян по всему миру, которых вы зачислили себе в враги. Как будто не у вас несколько лет назад был овощь, который делал то же самое. Армения в капкане, Армения в плену одновременно у России и турции.
Армения это Орёл между двумя скованными друг с другом львами. Посмотрите не этот гениальный шедевр. Это вся история Армении в одном изображении. Это всегда была пара. Ассирия-Вавилон Перся-Рим,Монголы- Арабы, Персия Византия, Османская империя- Персия. Теперь это Россия и Турция. Угадайте кто выживет. Армения всегда маневриворала на балансе. Это должно быть гербом Армении.

https://www.pinterest.com/pin/555772410239646551/
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05.10.2020 19:36 Відповісти
да читал я как армяне переживали за украину...радовались вместе с кацапами
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06.10.2020 02:33 Відповісти
акак же Нигоян?
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06.10.2020 15:06 Відповісти
Нигоян один а радовались всей арманией
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07.10.2020 06:01 Відповісти
Хотелось бы узнать, как форумчане, топящие тут за Азербайджан, объяснят факт голосования Азербайджаном в прошлом году за возвращение России в ПАСЕ?
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05.10.2020 20:48 Відповісти
А до чого тут це? Тут питання принципове і не має ніякого значення хто і як голосував. Вірменія - агресор та окупант, Азербайджан жертва агресії. І мені абсолютно по-барабану їхні історичні суперечки, віра і підтримка чи непідтримка нашої країни, хоча, може воно і краще, що агресор і окупант не підтримує нашу країну.
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06.10.2020 20:34 Відповісти
типичная кацапская манера - съезжать с темы
Для идиотов объясняю. Провинция Арцах существовала еще в начале нашей эры, когда Великая Армения воевала с Римской Империей и Персидской Империей
Когда Российская Империя распалась после революции, Сталин по какому - то капризу проводя границы новых советских республик, передал Карабах ( 90% армяне) и Нахичевань ( 70% армян) в состав Азербайджана, страны, которой никогда не существовала, населенной кавказскими татарами. с украденными у Ирана названием северной провинции Азербайджан.
И кто агрессор, и кто претендует на чужие землм ?
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06.10.2020 22:00 Відповісти
держим авакова в семером
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06.10.2020 02:07 Відповісти
вот это паника у азеров!так они же вчера рисовали в новостях что армяне бегут,дезертируют!а тут-остановите армянских добровольцев!ну я же говорил-азерским сми нельзя доверять,диктатура мазутного султана никогда правды не пишет!
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06.10.2020 15:04 Відповісти
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