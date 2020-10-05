Генпрокурор Азербайджану Алієв просить Офіс Генпрокурора не допустити виїзду етнічних вірмен добровольцями в Нагірний Карабах
Генеральний прокурор Азербайджанської Республіки Камран Алієв офіційно звернувся до Генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини , Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Азербайджану.
"Починаючи з 27 вересня цього року Вірменія, грубо порушивши режим припинення вогню, піддала важким артилерійським обстрілам густонаселені території, лікарні, школи, дитячі садки, що призвело до спричинення значного збитку об'єктам цивільної інфраструктури. Починаючи з 4 жовтня були піддані ракетному і артилерійському обстрілу друге за величиною промислове місто Азербайджану Гянджа, що розташоване далеко від місця проведення бойових дій, а також міста Бейлаган і Мінгечевір, що мають стратегічне значення, що призвело до жертв і поранених серед мирного населення", - йдеться в зверненні.
"В результаті здійснення Збройними Силами Азербайджанської Республіки контрнаступальних заходів вірменські військові сили втратили частину своїх позицій, у зв'язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У низці ЗМІ була поширена інформація про те, що майже тисяча етнічних вірмен прибули або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки. ... Держави, з яких прибувають так звані "вірменські добровольці", мають взяти до уваги ту обставину, що, набувши бойових навичок, зазначені особи під час повернення на територію проживання, можуть становити реальну загрозу громадській безпеці", - додали в Генпрокуратурі Азербайджану.
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Взагалі добре, що Ви тут з"явилися. Я уже це раніше усе чув. Нехай усі бачать цей вірменский неонацизм
И после этого вы удивлены чем-то? Вы приняли позицию наших врагов - значит и вы нам тоже не друзья.
Государство Армения в ООН по всем вопросам, связанным с украино-российской войной ВСЕГДА поддерживает РФ. Азербайджан - напротив - всегда поддерживает Украину.
А потому тут работает принцип взаимности, или для вас это слишком сложно понять?
Вы поддерживаете наших врагов, а ваш враг - Азербайджан - поддерживает нас. Так что для нас все проще некуда и вообще не стоит выбор - вы сами его сделали за нас.
Именно вы, Армения, поддержали откровенное ЗЛО, которое сотворила РФ против Украины.
Так что не надо переводить стрелки и рассказывать, какое вы, якобы, добро - ибо это ложь - никакое вы не добро, ибо добро никогда не будет поддерживать ЗЛО, а вы стали на сторону ЗЛА.
Зло - це верменька агресія
Так что лапшу на уши - кацапам вешайте - они ее любят - и сами развешивать, и потреблять.
Вы же их агрессию против Украины поддержали - вот и кушайте справедливое к себе отношение.
Россия нам не друг, мы ее жертва, мы у них в плену
Так какого, простите, буя, вы будете указывать украинцам, с кем им объединяться?
Только последний дурак поверит теперь сказочке, что, дескать, христиане-армяне против мусульман-турок сражаются, христианские ценности "защищают".
Вы эту сказочку в младшей группе детского сада рассказывайте, да и там не поверят, помня про совместные предприятия с Ираном и доходы армянской мафии от транзита иранского героина через Карабах.
Дальше что?
А то, что в пра-пра-пра...бабках у нас всех обезьяна, это как: достижение или горе?
Я даже больше скажу: мы вообще произошли от рыб, и потому у нас в среднем ухе остались зачатки жабр!
А вот то что армяне на 1/3 евреи это генетический экперимент Тиграна Великого...и он научно доказан
Якщо це стосується не громадян України,то теж на яких підставах їх тут утримувати?Таких легше не впустити в країну,чим не випускати.
Так би ви переживали,коли ваші "партнери" кацапи наш Крим і частину Донбасу окупували.Є таке прислів'я-не плюй в криницю,бо доведеться води напиться.Може тепер зрозумієте
Когда эту суку, этого "геббельса" повесят, как она сама и предсказала, многие на радостях напьются.
А вам не жмет писать на украинском форуме жалостливое об этой гадине?
Запретирть перемещение личным и общественным транспортом на 3 года.
Потом не въедут, если будет доказано, что воевали против мирного населения, а под суд пойдут.
Или если были супружницами тех, кто воевал с мирным населением.
В ИГИЛ добровольцы долбо*бы ехали, и теперь пусть едут.
Пусть едут, на доброе здоровье.
https://husisapail.wordpress.com/2014/02/16/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
Немножко юмора. https://youtu.be/ssB1djqD2L4
Армения это Орёл между двумя скованными друг с другом львами. Посмотрите не этот гениальный шедевр. Это вся история Армении в одном изображении. Это всегда была пара. Ассирия-Вавилон Перся-Рим,Монголы- Арабы, Персия Византия, Османская империя- Персия. Теперь это Россия и Турция. Угадайте кто выживет. Армения всегда маневриворала на балансе. Это должно быть гербом Армении.
https://www.pinterest.com/pin/555772410239646551/
Для идиотов объясняю. Провинция Арцах существовала еще в начале нашей эры, когда Великая Армения воевала с Римской Империей и Персидской Империей
Когда Российская Империя распалась после революции, Сталин по какому - то капризу проводя границы новых советских республик, передал Карабах ( 90% армяне) и Нахичевань ( 70% армян) в состав Азербайджана, страны, которой никогда не существовала, населенной кавказскими татарами. с украденными у Ирана названием северной провинции Азербайджан.
И кто агрессор, и кто претендует на чужие землм ?