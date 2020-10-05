Генпрокурор Азербайджану Алієв просить Офіс Генпрокурора не допустити виїзду етнічних вірмен добровольцями в Нагірний Карабах

Генеральний прокурор Азербайджанської Республіки Камран Алієв офіційно звернувся до Генеральних прокурорів США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини , Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до міністрів юстиції Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Азербайджану.

"Починаючи з 27 вересня цього року Вірменія, грубо порушивши режим припинення вогню, піддала важким артилерійським обстрілам густонаселені території, лікарні, школи, дитячі садки, що призвело до спричинення значного збитку об'єктам цивільної інфраструктури. Починаючи з 4 ​​жовтня були піддані ракетному і артилерійському обстрілу друге за величиною промислове місто Азербайджану Гянджа, що розташоване далеко від місця проведення бойових дій, а також міста Бейлаган і Мінгечевір, що мають стратегічне значення, що призвело до жертв і поранених серед мирного населення", - йдеться в зверненні.

"В результаті здійснення Збройними Силами Азербайджанської Республіки контрнаступальних заходів вірменські військові сили втратили частину своїх позицій, у зв'язку з чим Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У низці ЗМІ була поширена інформація про те, що майже тисяча етнічних вірмен прибули або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки. ... Держави, з яких прибувають так звані "вірменські добровольці", мають взяти до уваги ту обставину, що, набувши бойових навичок, зазначені особи під час повернення на територію проживання, можуть становити реальну загрозу громадській безпеці", - додали в Генпрокуратурі Азербайджану.

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