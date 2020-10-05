Енергетики вимагають від депутатів невідкладно вирішити проблему боргів на енергоринку

Якнайшвидше ухвалення депутатами законопроекту щодо випуску ОВДП для погашення боргів енергетичному ринку України, зокрема перед виробниками "зеленої" електроенергії, дозволить державі подолати кризу та виконати свої зобов’язання.

Про це йдеться у зверненні Першої енергетичної асоціації України до комітетів Верховної Ради з питань бюджету та з питань енергетики і житлово-комунальних послуг.

Зокрема, в листі зазначається, що не зважаючи на підписаний Меморандум про взаєморозуміння, а також прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№ 810-ІX від 21.07.2020), виробники електричної енергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) не отримують 100% розрахунків за зеленим тарифом.

"Невиконання у повному обсязі державою своїх зобов’язань щодо поточної оплати електроенергії ставить під сумнів виконання і зобов’язань держави щодо забезпечення погашення боргу перед виробниками ВДЕ у розмірі 40% від загального боргу, що сформувався станом на 1 серпня 2020 року", - зазначається в зверненні.

У Першій енергетичній асоціації закликали депутатів підтримати законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), що на їх думку, забезпечить виконання державою зобов’язань перед виробниками ВДЕ у повному обсязі через випуск ОВДП для погашення заборгованості перед ними.

Раніше глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що парламент може на законодавчому рівні вирішити проблему заборгованості на енергоринку через випуск ОВДП.

Як повідомлялося, 28 вересня депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №4151, яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів гривень для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Як зазначила нардеп Людмила Буймістер, випуск ОВДП дозволить вирішити боргову проблему на енергоринку без підвищення тарифів на струм для промисловості та населення.

Окрім того, Міністерство енергетики України пропонує доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів у розмірі 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП "Гарантований покупець", щоб підприємство мало змогу здійснювати оплати за вироблену зелену електроенергію. Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону-реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році. У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень склав 100%, за 20 днів вересня - 22%. В серпні прем’єр-міністр України Д.Шмигаль заявив, що уряд забезпечить оплату 40% боргу до кінця поточного року.