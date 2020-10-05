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Новини Боротьба з корупцією
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Зеленський надає питанням боротьби з корупцією високий пріоритет, проте вони не зникають, - заступник держсекретаря США Біган

Зеленський надає питанням боротьби з корупцією високий пріоритет, проте вони не зникають, - заступник держсекретаря США Біган

Президент Володимир Зеленський надає боротьбі з корупцією високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біган згадав про один з нагальних викликів, що постають перед Україною – корупцію: "Нас і надалі турбує корупція в Україні. Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему".

Біган нагадав, що нещодавно відвідував Україну, і протягом кількох днів перебування в Києві мав нагоду поспілкуватися з представниками влади: "Ми говорили про стан реформ, про те, що Президент Зеленський та Прем’єр-міністр прагнуть зробити".

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Він також розповів, що зустрічався з представниками неурядових організацій, що підтримують антикорупційний порядок денний, "аби почути про низку викликів, з якими вони продовжують мати справу". Американський посадовець додав: "Після цього візиту я залишився доволі оптимістично налаштований щодо майбутнього України".

Говорячи про співпрацю між Україною та нинішньою адміністрацією США, заступник державного секретаря зазначив: "Ми цілком пишаємося нашими набутками щодо України. Ми надали Україні безпекової допомоги на суму понад 2 млрд дол. Нинішня адміністрація активно підтримувала професіоналізацію українських збройних сил та зміцнення їхньої бойової здатності. Ця допомога передбачає надання летальної військової допомоги. (...) Я і всі представники американської влади, тісно співпрацюємо з Україною і очікуємо лише на нові позитивні звершення від цих відносин. Ситуація наразі без сумнівів краща, ніж була 4 роки тому".

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Відповідаючи на запитання про перспективи незмінності провадження політики США щодо України після президентських виборів, що наближаються в Америці, Біган наголосив: "Як на особистому рівні, так і на рівні провадження політики, існує велика гармонія в розумінні питань, пов’язаних з відносинами між США та Україною. Щодо політики, яку Сполучені Штати сповідують по відношенню до України, я очікую, що вона буде послідовною. Я впевнений, що майбутній президент Сполучених Штатів (...) і надалі повністю підтримуватиме українську владу".

Автор: 

Держдепартамент США (1650) Зеленський Володимир (24374) корупція (4711) США (23426) Біган Стівен (13)


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Топ коментарі
+17
Прст Владимиру Александровичу постоянно гадит в штаны Пётр Алексеевич.
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05.10.2020 14:50 Відповісти
+17
за исключением того, что самые крупные госпредприятия раньше давали прибыль, а теперь дают убытки

но какая разница, если улица заасфальтирована из фонда борьбы с вирусом ...
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05.10.2020 15:01 Відповісти
+11
що з цього приводу скажуть зе-барани? Чого корупцію досі не подолано руками їх зеленого куміру?
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05.10.2020 14:53 Відповісти
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Прст Владимиру Александровичу постоянно гадит в штаны Пётр Алексеевич.
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05.10.2020 14:50 Відповісти
ага.. дуже високий.. Але змінюються лише розцінки. Зростають. Бо ці злидні прийшли голі й босі, а хочуть потрапити на сторінки Форбсу. От і уся їх мотивація. !
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05.10.2020 14:51 Відповісти
Про "увагу до боротьби с зкорупцією" показав виправдальний ворок по "Ротердаму".
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05.10.2020 14:53 Відповісти
а про те, шо вирок не правдивий, показала лічний експерт Бєні )))
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05.10.2020 14:58 Відповісти
Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 3024
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05.10.2020 15:00 Відповісти
Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 2952
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05.10.2020 15:02 Відповісти
Так ты и так на Азовском, чего тебе еще не хватает?
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05.10.2020 15:04 Відповісти
в ростове есть море,каких то 40 км...нефиг перебирать
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05.10.2020 15:08 Відповісти
що з цього приводу скажуть зе-барани? Чого корупцію досі не подолано руками їх зеленого куміру?
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05.10.2020 14:53 Відповісти
Он же обещаль, дамо йому ще пять років.
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05.10.2020 15:02 Відповісти
а не облізе воно??
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05.10.2020 15:09 Відповісти
Полезное дело, эта коррупция. Петрусь с неё люто бился, насоздавал всякой хе2ни, полезной только для того, чтобы на Западе бабло клянчить, теперь ишак исполняет, исключительно с той же целью.
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05.10.2020 14:55 Відповісти
за исключением того, что самые крупные госпредприятия раньше давали прибыль, а теперь дают убытки

но какая разница, если улица заасфальтирована из фонда борьбы с вирусом ...
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05.10.2020 15:01 Відповісти
Ви мова тут іде про Порошенко?
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05.10.2020 15:45 Відповісти
Рассматривай это, как ретроспективный обзор.
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05.10.2020 16:45 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25686379.html Куди поділись борці з баригами?
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gryn-films-v-rf/30868896.html Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

"Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", «Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", 2Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", та відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 4049
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05.10.2020 15:01 Відповісти
любители "Сватов" об таком не задумиваются....
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05.10.2020 15:07 Відповісти
И не исчезнут!!! Пока "с алкоголизмом борются потомственные алкоголики" !!! Эй, американцы, да вы посмотрите как РЕАЛЬНО живут "борцы с коррупцией" даже на районно-областном уровне!!! Есть один "задрипанный райцентр", к примеру, так в селе под этим райцентром ЕДИНСТВЕННЫЙ дом в котором и Тому Крузу жить бы хотелось принадлежит зам-начальника (пардон, живет он там, а на кого записан не знаю и не важно) полиции!!! И автопарк под этим домом "не слабый"... Не бизнесмену, не фермеру, не предпринимателю, не говоря уже "о передовой доярке", а потомственному "борцу с коррупцией", за всю зарплату которого и ворота от дворца не купишь по самой скромной оценке любого сертифицированного оценщика!
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05.10.2020 15:02 Відповісти
100 пудово- і так по всім "райцентрам" під назвою "Україна"....
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05.10.2020 15:05 Відповісти
смsшний той Биган....- він про таке чув : Кіт проти Сметани, чи Бжоли проти Меду...
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05.10.2020 15:04 Відповісти
та то он пошутил.
От дураки, шуток кварталовских не понимают
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05.10.2020 15:07 Відповісти
Ой, народ, говорил и говорю, чтобы победить коррупцию, возглавляемую потомственными борцами с коррупцией" надо "объявить войну Швеции и сдаться через 5 секунд" ! Шведы "100-пудово" за 5 минут разгонят "этот кооператив вечных борцов с самих собой" !
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05.10.2020 15:13 Відповісти
Які нах шведи?! -Я розгоню корупцію за рік.
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05.10.2020 15:47 Відповісти
Биган/ Главный вор Коломойский заражает воровской гнилью власть Украины. Бигану следует поторопить юстицию США и удалить Коломойского из Украины.
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05.10.2020 15:14 Відповісти
Ерунду написал-у нас каламойских вагон и маленькая тележка Не было у нас каламойского несколько лет и шо,кто-то с коррупцией боролся?При Порошенко говорили об этом много,но ни хрена не делалось,а при этом и говорить перестали
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05.10.2020 15:33 Відповісти
Ерунду написал…..При Порошенко…./ Сейчас в радостном настоящем живут 73% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинские заводы и земля будут проданы.И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за коррупцию, санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за за коррупцию ,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Осознали это не все . Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент-Зеленский.
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05.10.2020 15:51 Відповісти
Не мог понять-к чему всё это?Я прокомментировал"Главный вор Коломойский...-удалить",а с остальными что делать?У нас майдан был за что? В Европу идём и против коррупции! Я к тому,что пока президентом будет олигарх или его ставленники-нічого не вийде!Всё просто-петя беня,и им подобные-это продолжатели пути "красного директора"
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05.10.2020 16:48 Відповісти
Не мог понять/ Биган: Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают./Иван Петрович Сидоров: Главный вор Коломойский заражает воровской гнилью власть Украины. Бигану следует поторопить юстицию США и удалить Коломойского из Украины./ Разъяснения. Главный вор Коломойский: сейчас он обокрал вкладчиков Приватбанка и обворовал Центрэнерго, его состояние 8 млрд. Заражает воровской гнилью власть Украины: Коломойский главный кадровик Украины .Он ставит депутатами и министрами воров.Его Буратино Зеленский-вор. Бигану следует поторопить юстицию США и удалить Коломойского из Украины:Власти США обвинили Коломойского в отмывании денег Приватбанка. 07.08.20.- Министерство юстиции США требует в суде наложить арест на имущество Коломойского.Расследованием преступлений Коломойского занимаются ФБР, таможенная служба США, прокуратура. Машина юстиции США очень медлительная, что видно на примере Паши Лазоренко. Биган может реально принести пользу Украине если эту машину ускорит. / Конкретный и реальный коммент Ивана Петровича Сидорова в ответ на конкретное и реальное заявление Бигана.
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05.10.2020 18:23 Відповісти
Всё,вразумел-Иван Петрович хочет,что бы США убрали беню от нас куда-нибудь!Поддерживаю!Да,и пусть денюжку в казну вернёт,с процентами Хорошего вечера,Иван Петрович!
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05.10.2020 18:37 Відповісти
Нихера вы не понимаете в ментальности нашего Осла, мериканцы. Взять под личный контроль - значит ничего не делать. Врать врать и врать. Бубочка продолжает играть в сериале.
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05.10.2020 15:14 Відповісти
+100500.
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05.10.2020 15:19 Відповісти
Это просто удивительно - сам Зеленский уделяет внимание вопросам коррупции, а она не исчезает! Надо же какое чудо! А, может быть, с коррупцией нужно бороться, а не просто внимание ей оказывать с приоритетом?
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05.10.2020 15:20 Відповісти
Не зря зелёных сравнивают с большевиками столетней давности.

Зеленський надає питанням боротьби з корупцією високий пріоритет, проте вони не зникають, - заступник держсекретаря США Біган - Цензор.НЕТ 5715
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05.10.2020 15:20 Відповісти
А, собственно, что должно произойти с коррупцией в стране, президент которой "предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет"???
Даже как-то смешно стало.
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05.10.2020 15:23 Відповісти
Вы посмотрите на президентов с другой стороны,кандидаты в президенты это ставленики олигархов.Вот оликархи и организовывают тотализатор чей ставленик даже на самих чесных выборах выиграет.Но ктобы из кандидатов в пезиденты не выиграл он всеравно обязан по гроб олигарху и обязан плясать под его дудку.
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05.10.2020 15:27 Відповісти
який наХ... приорітет пане Біган, Ви при своєму розумі? А може вже пора піндосам хреститися, щось їм багато ввижається?
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05.10.2020 15:27 Відповісти
Такой потешный, оптимизм у него....
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05.10.2020 15:40 Відповісти
ой, да ладно! ишак оманский победил коррупцию и олигархов в конце прошлого года. Козлина дурная подтвердит.
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05.10.2020 15:44 Відповісти
Президент України просто бреше.
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05.10.2020 15:48 Відповісти
Я бы сказал - они возникают .
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05.10.2020 15:52 Відповісти
та какой приоритет, просто он врет и все.
одно дело говорить, другое делать.
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05.10.2020 17:09 Відповісти
Американці, ну ви, як діти. Який високий пріорітет? Він, зі своїми хазяями та їх "слугами" її очолили.
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05.10.2020 17:23 Відповісти
У нас в стране ЛДКучма создал класс коррупционеров они везде и повсюду любые перемены для них катастрофа, коррупционные схемы это уже как наука или оголтелая наглость.
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05.10.2020 17:23 Відповісти
ес и сша показали в один день зеленой власти желтую карточку, с рашей зеля на публику заигрывать не будет, конец близок. как только байден придет к власти так у вовки и бени начнутся реальные проблемы
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05.10.2020 20:07 Відповісти
Такой коррупции как при зеленом осле при овоще не было!

" предоставляет приоритет коррупции"--он возглавил ее и покрывает своих подельников-коррупционеров!
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06.10.2020 00:38 Відповісти
 
 