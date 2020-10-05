Зеленський надає питанням боротьби з корупцією високий пріоритет, проте вони не зникають, - заступник держсекретаря США Біган

Президент Володимир Зеленський надає боротьбі з корупцією високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біган згадав про один з нагальних викликів, що постають перед Україною – корупцію: "Нас і надалі турбує корупція в Україні. Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему".

Біган нагадав, що нещодавно відвідував Україну, і протягом кількох днів перебування в Києві мав нагоду поспілкуватися з представниками влади: "Ми говорили про стан реформ, про те, що Президент Зеленський та Прем’єр-міністр прагнуть зробити".

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Він також розповів, що зустрічався з представниками неурядових організацій, що підтримують антикорупційний порядок денний, "аби почути про низку викликів, з якими вони продовжують мати справу". Американський посадовець додав: "Після цього візиту я залишився доволі оптимістично налаштований щодо майбутнього України".

Говорячи про співпрацю між Україною та нинішньою адміністрацією США, заступник державного секретаря зазначив: "Ми цілком пишаємося нашими набутками щодо України. Ми надали Україні безпекової допомоги на суму понад 2 млрд дол. Нинішня адміністрація активно підтримувала професіоналізацію українських збройних сил та зміцнення їхньої бойової здатності. Ця допомога передбачає надання летальної військової допомоги. (...) Я і всі представники американської влади, тісно співпрацюємо з Україною і очікуємо лише на нові позитивні звершення від цих відносин. Ситуація наразі без сумнівів краща, ніж була 4 роки тому".

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Відповідаючи на запитання про перспективи незмінності провадження політики США щодо України після президентських виборів, що наближаються в Америці, Біган наголосив: "Як на особистому рівні, так і на рівні провадження політики, існує велика гармонія в розумінні питань, пов’язаних з відносинами між США та Україною. Щодо політики, яку Сполучені Штати сповідують по відношенню до України, я очікую, що вона буде послідовною. Я впевнений, що майбутній президент Сполучених Штатів (...) і надалі повністю підтримуватиме українську владу".