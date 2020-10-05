Зеленський надає питанням боротьби з корупцією високий пріоритет, проте вони не зникають, - заступник держсекретаря США Біган
Президент Володимир Зеленський надає боротьбі з корупцією високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають.
Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Біган згадав про один з нагальних викликів, що постають перед Україною – корупцію: "Нас і надалі турбує корупція в Україні. Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему".
Біган нагадав, що нещодавно відвідував Україну, і протягом кількох днів перебування в Києві мав нагоду поспілкуватися з представниками влади: "Ми говорили про стан реформ, про те, що Президент Зеленський та Прем’єр-міністр прагнуть зробити".
Він також розповів, що зустрічався з представниками неурядових організацій, що підтримують антикорупційний порядок денний, "аби почути про низку викликів, з якими вони продовжують мати справу". Американський посадовець додав: "Після цього візиту я залишився доволі оптимістично налаштований щодо майбутнього України".
Говорячи про співпрацю між Україною та нинішньою адміністрацією США, заступник державного секретаря зазначив: "Ми цілком пишаємося нашими набутками щодо України. Ми надали Україні безпекової допомоги на суму понад 2 млрд дол. Нинішня адміністрація активно підтримувала професіоналізацію українських збройних сил та зміцнення їхньої бойової здатності. Ця допомога передбачає надання летальної військової допомоги. (...) Я і всі представники американської влади, тісно співпрацюємо з Україною і очікуємо лише на нові позитивні звершення від цих відносин. Ситуація наразі без сумнівів краща, ніж була 4 роки тому".
Відповідаючи на запитання про перспективи незмінності провадження політики США щодо України після президентських виборів, що наближаються в Америці, Біган наголосив: "Як на особистому рівні, так і на рівні провадження політики, існує велика гармонія в розумінні питань, пов’язаних з відносинами між США та Україною. Щодо політики, яку Сполучені Штати сповідують по відношенню до України, я очікую, що вона буде послідовною. Я впевнений, що майбутній президент Сполучених Штатів (...) і надалі повністю підтримуватиме українську владу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но какая разница, если улица заасфальтирована из фонда борьбы с вирусом ...
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gryn-films-v-rf/30868896.html Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.
"Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", «Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", 2Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".
Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", та відсотки за користування коштами федерального бюджету.
Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
От дураки, шуток кварталовских не понимают
Даже как-то смешно стало.
одно дело говорить, другое делать.
" предоставляет приоритет коррупции"--он возглавил ее и покрывает своих подельников-коррупционеров!