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Новини Силовики
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Діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів блоковано у вересні, - СБУ

Діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів блоковано у вересні, - СБУ

Упродовж вересня 2020 року кібердепартамент Служби безпеки України блокував діяльність кількох регіональних мереж інтернет-агітаторів, які напередодні місцевих виборів намагалися дестабілізувати ситуацію в державі, закликали до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, кіберфахівці СБ України припинили протиправну діяльність SMM-фахівця, мешканця Сумщини, який на замовлення громадян РФ через фейкові акаунти в бот-мережі популяризував ідеї територіального розколу України та загострення суспільно-політичної ситуації напередодні місцевих виборів.

У Херсонській області оперативники СБУ викрили інтернет-агітатора, який на замовлення кураторів з країни-агресора у забороненій російській соцмережі поширював заклики до зміни меж території держави у неконституційний спосіб.

Також дивіться: Навчальний кіберполігон відкрили в Житомирському військовому інституті. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області СБУ припинила протиправну діяльність мешканця регіону, причетного до розповсюдження матеріалів, що містять заклики до вчинення дій зі зміни меж території країни, порушуючи порядок, передбачений Конституцією України.

За цими фактами тривають процесуально-слідчі дії.

Крім того у межах розпочатих раніше слідчими СБ України проваджень судами притягнуто до кримінальної відповідальності інтернет-агітаторів із Запорізької та Волинської областей, які закликали до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Також кіберфахівці СБУ в Одеській області припинили протиправну діяльність адміністратора інтернет-магазину і Telegram-каналу, які використовували для незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Вилучені під час проведення оперативно-слідчих дій наркотичні засоби та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності направлено на відповідні експертизи.

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Автор: 

агітація (203) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515) кібербезпека (1170)


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Топ коментарі
+9
Начинать нужно с пророссийских медиашлюх-телеагитаторов с мертвечуковских и мураевских помоек.
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05.10.2020 14:59 Відповісти
+5
А кто тогда Фокин и Сивохо?
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05.10.2020 15:16 Відповісти
+3
Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ - Цензор.НЕТ 1794
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05.10.2020 15:11 Відповісти
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Начинать нужно с пророссийских медиашлюх-телеагитаторов с мертвечуковских и мураевских помоек.
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05.10.2020 14:59 Відповісти
охренеть спецслужбы из страны-агрессора "работают" - заказывают интернет агитаторов из Украины, чтобы они размещали картинки с призывами походу, что такое ВПН они не в курсе
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05.10.2020 15:00 Відповісти
Коли є мережа у кілька тисяч ботів, то впн не сильно допомагає- використовують мобільний інтернет з кількох сотень модемів. Фейсбук блокує, якщо помічає активність кількох акаунтів з однієї адреси.
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05.10.2020 15:20 Відповісти
Блокировать и обезвреживать это две большие разницы,почему ,,умы,,обнаружившие вторжение програмно не уничтожают саму систему вредителей?
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05.10.2020 15:01 Відповісти
PR СБУ мне сейчас напоминает Армению, когда они рассказывают о своих победах над армией Айзербаджана. У вас в Славянске сепары и коллабаранты в меры балотируются, а вы про "блокирование интернет ресурсов" рассказываете ...? Ваще епнулись?
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05.10.2020 15:07 Відповісти
Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ - Цензор.НЕТ 1794
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05.10.2020 15:11 Відповісти
А кто тогда Фокин и Сивохо?
показати весь коментар
05.10.2020 15:16 Відповісти
Діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів блоковано у вересні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9082
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05.10.2020 15:24 Відповісти
пильне око за ними треба.....а що не так? та й сайт окремий про таких треба....он інвестують скільки в IT сферу
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05.10.2020 15:32 Відповісти
Всегда интересовало, как они вычисляют этих агитаторов, если те сидят в вк через впн? Зачем фсб вербовать украинцев для размещения таких публикаций если можно это же делать с РФ?
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05.10.2020 15:36 Відповісти
 
 