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Новини
12 004 21

З 1 листопада в Україні запроваджують нові стандарти для гарантування безпеки на дорогах

З 1 листопада в Україні запроваджують нові стандарти для гарантування безпеки на дорогах

В Україні з 1 листопада набувають чинності нові стандарти, які мають гарантувати безпеку на дорогах. Так, з'являться нові засоби для заспокоєння дорожнього руху: крім "лежачих поліцейських", пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділові смуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укравтодору" у Facebook.

"Укравтодор" розробив та подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, які використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Вперше в історії України ці зміни внесені і з 1 листопада набудуть чинності.

"Вимоги нового стандарту закладають комплексний підхід до створення системи безпечних умов руху дорогами та вулицями. Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними. Неправильний вибір швидкості, а частіше її перевищення, призводить до зростання травматизму на дорогах. Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень швидкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За півроку на дорогах України загинули майже 1500 осіб, сталося понад 72 тис. ДТП, - "Укравтодор"

Як зазначили в "Укравтодорі", дотепер існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проєктанти застосовували лише на власний страх та ризик.

Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки. Вони проєктуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінюють її, повсякчас розганяючись та гальмуючи.

В "Укравтодорі" також нагадали, що раніше вже повідомляли про збільшення кількості ДТП на щойно відремонтованих дорогах.

"Безпека на дорогах всіх учасників руху є таким самим важливим пріоритетом "Укравтодору", як і будівництво якісних доріг. Саме тому цього року вперше усі проєкти ремонтів обов’язково проходять так звану 5 секцію Технічної ради "Укравтодору", яка обов’язково оцінює проєкти з точки зору забезпечення заходів безпеки руху", - додали в компанії.

Довідка: Заспокоєння дорожнього руху (від нім. Verkehrsberuhigung, англ. Traffic calming) - комплекс заходів, покликаний зменшити кількість транспортних засобів на автомобільній дорозі.

З 1 листопада в Україні запроваджують нові стандарти для гарантування безпеки на дорогах 01

Автор: 

безпека (945) дороги (3075) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+9
С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах - Цензор.НЕТ 8629

...
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05.10.2020 15:30 Відповісти
+7
Бляхеров остановите, достали неадекваты на дорогах.
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05.10.2020 15:31 Відповісти
+3
Будут такие же как большинство лежачих полицейских - бугор асфальта а за ним яма?
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05.10.2020 15:34 Відповісти
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Камеры поставьте, будет вам успокоение 😊
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05.10.2020 15:25 Відповісти
вы простите за рулем сидели как водитель если да то зачем идиота включаете- а если нет- то промолчите.... какой толк от камеры.. камера фиксирует кратное в разы!! превышение скорости или факт уже совершенного ДТП... а тут говориться о предостережении ДТП профилактика и меры упреждения.. и вот думаю- что пока- во все авто не поставят систему- катапульта... под водителя и превысил водила дятел скорость- указанную на знаке вдоль дороги.. а систему считывания знаков сделать 100% во всех типах транспорта так вот превысил скорость на 5 км час и все выстрел и улетел нафиг из -за руля автомобиля... а авто само остановилось безопасно...
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05.10.2020 15:34 Відповісти
какое "кратное в разы"? по городу фиксирует 50+20+3 км/ч, на трассе 90+20+3 км/ч.
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05.10.2020 15:38 Відповісти
С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах - Цензор.НЕТ 8629

...
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05.10.2020 15:30 Відповісти
Бляхеров остановите, достали неадекваты на дорогах.
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05.10.2020 15:31 Відповісти
Будут такие же как большинство лежачих полицейских - бугор асфальта а за ним яма?
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05.10.2020 15:34 Відповісти
"комплекс мер, призванный уменьшить количество транспортных средств на автомобильной дороге"
быстрее перебьются.
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05.10.2020 15:36 Відповісти
Порядок, коррупционная составляющая расширена!
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05.10.2020 15:49 Відповісти
Есть простой выход: на каждом перекрестке поставить автоматический шлагбаум и опускать его на красный, а поднимать на зеленый свет. Рассчитать работу шлакбаумов так, чтобы машины обязательно останавливались на каждом шлагбауме. Будет самое лучшее успокоение движения. Вместо того, чтобы облегчить людям передвижение и убрать пробки, наши идиоты пытаются всячески осложнить им жизнь.
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05.10.2020 16:14 Відповісти
еще на каждом перекрёстке разместить экскаватор, если какая-нибудь машина мешает шлагбауму или оказалась на перекрёстке после закрытия шлагбаумов - этот экскаватор втрамбовывает эту машину в асфальт
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05.10.2020 16:52 Відповісти
А можно перед стоянками автодора, выезда из Банковой и полицейских участков, установить бетонный успокоитель движения высотой метра 3 и длиной в 18-20 "Стоящий раком водитель фуры меняет колесо после ямы на дороге"?
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05.10.2020 16:33 Відповісти
Все это достигается куда как более простым, но более дорогим решением.
Переход пешехода через дорогу может быть двух видов.
Подземный.
Надземный.

...Все.
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05.10.2020 16:48 Відповісти
А почему не для автомобилей подземный или надземный ? ))
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05.10.2020 17:13 Відповісти
)) Та не вопрос.
Зависит от точки зрения. Подземный тоннель для авто = надземный переход через проезжую часть для пешехода. И наоборот - эстакада для авто = подземный переход для пешехода.
Суть в разграничении.
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05.10.2020 17:15 Відповісти
В Києві вже "заспокоюють" водія постійні затори.
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05.10.2020 16:59 Відповісти
Чтобы ничего не делать --полицыя выдумывает всякую херню. Начинайте жостко наказывать блатных и мажоров сразу все наладится, а так хоть дороги поперекапывайте толку никакого.
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05.10.2020 17:15 Відповісти
Автодор - дегенераты, вы сперва дороги отремонтируйте ссуки, унас же не дороги а сплошной треш в Днепропетровской области, за редким исключением. Руки чешутся взять кого то из автодора и мордой натыкать в ямы на дороге до кровавых соплей, сборище конченных 3,14дарасов а не автодор.
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05.10.2020 19:06 Відповісти
Не волнуйтесь и успокойтесь. Вы, вероятно, просто не в курсе Большой стройки величайшего из руководителей современности
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05.10.2020 19:43 Відповісти
а я http://www.Bible-For-You.org/desk/turist/doroga.php борюсь своими силами
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06.10.2020 01:09 Відповісти
Черговий піар влади. Було б добре для початку виконати старий стандарт ДСТУ 4100. На автомобільній дорозі М06 Київ - Чоп на проміжку 550 км - 650 км сотня дорожніх знаків встановлені з порушенням цього стандарту. Поліцейські на зауваження не реагують. пояснюючи, що це не їх компетенція і знаки вони не встановлюють. Обслуговуюча організація, яка встановлює знаки, - "Онур" посилається на власника дороги, яким є держава. Замкнутий круг. Ось така безпека руху.
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06.10.2020 01:45 Відповісти
 
 