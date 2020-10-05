З 1 листопада в Україні запроваджують нові стандарти для гарантування безпеки на дорогах

В Україні з 1 листопада набувають чинності нові стандарти, які мають гарантувати безпеку на дорогах. Так, з'являться нові засоби для заспокоєння дорожнього руху: крім "лежачих поліцейських", пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділові смуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укравтодору" у Facebook.

"Укравтодор" розробив та подав пропозиції змінити перелік стандартних засобів, які використовуються на дорозі для заспокоєння руху. Вперше в історії України ці зміни внесені і з 1 листопада набудуть чинності.

"Вимоги нового стандарту закладають комплексний підхід до створення системи безпечних умов руху дорогами та вулицями. Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними. Неправильний вибір швидкості, а частіше її перевищення, призводить до зростання травматизму на дорогах. Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень швидкості", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в "Укравтодорі", дотепер існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проєктанти застосовували лише на власний страх та ризик.

Змінені стандарти дозволять встановлювати розділювальні острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки. Вони проєктуються під час ремонту або модернізації існуючих доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції. Завдяки комплексному підходу водій підтримує постійну безпечну швидкість, а не змінюють її, повсякчас розганяючись та гальмуючи.

В "Укравтодорі" також нагадали, що раніше вже повідомляли про збільшення кількості ДТП на щойно відремонтованих дорогах.

"Безпека на дорогах всіх учасників руху є таким самим важливим пріоритетом "Укравтодору", як і будівництво якісних доріг. Саме тому цього року вперше усі проєкти ремонтів обов’язково проходять так звану 5 секцію Технічної ради "Укравтодору", яка обов’язково оцінює проєкти з точки зору забезпечення заходів безпеки руху", - додали в компанії.

Довідка: Заспокоєння дорожнього руху (від нім. Verkehrsberuhigung, англ. Traffic calming) - комплекс заходів, покликаний зменшити кількість транспортних засобів на автомобільній дорозі.