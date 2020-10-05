Центральна влада розганяє паніку на тему COVID-19, щоб знизити явку на виборах, - Корбан

Центральна влада за допомогою своїх губернаторів на місцях розганяє паніку на тему COVID-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається трохи більше двох тижнів до виборів.

Центральна влада за допомогою своїх непотрібних губернаторів на місцях розганяє паніку на тему COVID-19.

Політизує хворобу.

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А президент, який перебуває в передвиборчому турне за держрахунок, у червоних зонах звинувачує місцеве самоврядування в бездіяльності. Їхні дії можна пояснити кількома причинами.

Перша. Партія "Слуг" розгромно програє місцеві вибори. І єдине, що їм залишається, переміщати міста і регіони в карантинні зони. Вони не вирішують проблему ковіду, але намагаються залякувати людей. Щоб знизити явку, щоб люди не пішли голосувати.

При цьому з державного ковідного фонду не витрачено жодної копійки на боротьбу з епідемією і на субвенції лікарням. А від Мрії президента залишилася тільки смуга в небі.

Причина друга. Вражаюче, що обмеження ніяк не позначаються на правоохоронній системі, яка продовжує виконувати замовлення щодо проведення каральних заходів проти місцевого самоврядування. Їхня підвищена активність - також ознаки паніки.

Третє. Сьогодні місцеве самоврядування в містах і громадах взяло на себе всю відповідальність і фінансове навантаження з боротьби з епідемією.

Четверте. Джерелом спалахів пандемії сьогодні є виші та студентські гуртожитки, які досі не закриті обласною владою.

І тому інформую громадян і президента, якого, мабуть, погано інформують.

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- На складах міськздороввідділу Дніпра приготовано 20 тис. лікувальних доз найбільш дефіцитних лікарських препаратів для лікування ковіду.

- Кожен тиждень лікарні проводять закупівлі засобів індивідуального захисту в необхідному обсязі.

- У Дніпрі щодня здійснюється маршрутизація - окремо ковідних хворих і хворих на пневмонію.

- У місті підготовлено дві резервні лікарні на 1200 ліжок - Восьма і 16-та. Лікарні забезпечені всім необхідним, в тому числі киснем для сатурації легких. А також достатньою кількістю ШВЛ-апаратів - для важких хворих. По місту найнижча смертність в Україні - трохи більше одного відсотка щодо всіх хворих.

Тут, у Дніпрі, ми знаємо як впоратися з пандемією, і ділимося досвідом зі своїми колегами в Україні. Тому місцеві вибори відбудуться всупереч паніці, яку розганяють "Слуги народу" в спробі позбавити людей свого права.

Не потрібно хвилюватися. Це знижує імунітет.

Просто змиріться з поразкою", - заявив Корбан.



