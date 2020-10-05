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Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну

Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну

Впливові депутати Європейського парламенту написали відкритий лист лідеру парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. У листі вони пояснюють, що реальні загрози безвізового режиму з ЄС таки існують.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лист підписали доповідач ЄП щодо України Міхаель Ґалер, заступник голови парламентської делегації в Комітеті Асоціації України-ЄС Віола фон Крамон і Раса Юкневічене.

В анонсі листа зазначено, що його написання зумовлено останніми подіями в Україні, зокрема "призначенням Верховною Радою комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за непрозорих обставин".

"Майже 17 місяців тому президент Зеленський і ваша команда прийшли до влади з двома важливими обіцянками - боротися з корупцією й відновити мир і територіальну цілісність... У боротьбі з корупцією ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Сам президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато хто з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", - зазначили депутати.

Читайте: Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими

Такими "тріщинами" вони назвали те, що "деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП".

"Ті самі члени не цураються дружити з олігархами або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть політики.

Вони також зазначили, що сприйняття корупції в Україні в 2020 році повернулося до позначки 2017 року, "хвалені реформи згортаються, а керівника САП обиратиме комісія, яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації, високих моральних якостей та суспільного авторитету".

"Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє обвинувачення у справах корумпованих суддів, у справі міністра охорони здоров'я за нібито отриманий відкат у самий розпал пандемії, а також у скандальній справі продажу державних посад за великі гроші. Це все загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі в розмірі €1,2 млрд не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають", - зазначили депутати.

Підписанти нагадали, що у звіті Комісії 2020 року чітко наголошено, що українська сторона має "забезпечити незалежність, ефективність і стійкість антикорупційних інституцій та уникати політизації роботи всіх правоохоронних органів, звернути увагу на постійні занепокоєння про незалежність і цілісність САП, зокрема, шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП". Такі ж посили містяться в Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між ЄС та Україною про надання допомоги в розмірі €1,2 млрд.

Політики зазначили, що стосовно безвізового режиму у ЄС є право відмовляти "у таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності".

"Ми повністю усвідомлюємо, що крім десятка "поганих яблук", ваша партія - це також майданчик для енергійних, розумних і чесних законодавців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє. На жаль, вони в меншості, і тому їх не завжди чують", - вважають підписанти.

Євродепутати висловили впевненість, що ці "прогресивні, орієнтовані на реформи депутати "Слуги народу" мають стати головною опорою вашого уряду, щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації".

"Зобов'язання справжнього друга бути чесним надихнуло нас написати вам цього листа, і як друзі України ми підтримуємо її народ у боротьбі за вільну, єдину і справедливу країну. Проте, врешті-решт, усе, що ми можемо запропонувати - це дружні поради і доброзичливу руку підтримки, однак вам, українській владі, потрібно буде взяти відповідальність за країну і вирішити, Україну чиєї мрії ви готові будувати. Ми лише сподіваємося, що ви побудуєте ту, якою ми всі пишатимемося", - написали політики.

Вони також запросили Арахамію відвідати Європейський парламент. "У вас тут є друзі", - запевнили депутати ЄП.

Автор: 

Європарламент (1055) безвізовий режим (1344) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+129
Обиженная обизянка таки дождалась письменного уведомления - как того и хотела.
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05.10.2020 16:02 Відповісти
+86
Дебіли натяків не розуміють, їх треба тицяти писком.
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05.10.2020 16:03 Відповісти
+77
Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну - Цензор.НЕТ 6147
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05.10.2020 16:03 Відповісти
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Якими потрібно бути ідіотами.щоб за корткий термін профукать те,що напрацьовувалось роками. При владі гопникі з підворотні і вороги держави.
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05.10.2020 16:48 Відповісти
вазелинові ленінці- ні миру ні війни, а армію розпустити....шоб вас усіх в мавзолеї поховали на московії
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05.10.2020 16:49 Відповісти
Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну - Цензор.НЕТ 5635
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05.10.2020 16:54 Відповісти
Написали, чёрным по белому, как просил. Твой ход, Арахамия, можешь у Зе спросить как тебе тупорылому ответить ЕС
Пс. Если отменят безвиз, я первая побегу булыжники подавать
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05.10.2020 16:54 Відповісти
Это всё происки Адского Порошенко!
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05.10.2020 16:58 Відповісти
Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.
Класно зебілню в гівно мокнули.
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05.10.2020 16:59 Відповісти
Что, дурачок Ахламидия, ты письмо хотел? Вот тебе письмо...
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05.10.2020 17:01 Відповісти
все просрали идиоты
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Они не идиоты ,а предатели ведущие Украину в пропасть ,лапы рашистов Сами имеют по 3 гражданства и наворованные миллиарды Пусть жрут 🐑🐏🐐🤡🤢73% ,
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05.10.2020 17:13 Відповісти
"Сами имеют по 3 гражданства и наворованные миллиарды"

Не думаю.
Вид на жительство - это в лучшем случае, и деньги на домик (это миллиона три-пять), и не больше.
Ротшильды своим холуям много не платят, очень большой выбор холуев потому что, холуй редким видом не является.
Кроме того, до домика в Европе можно и не успеть добраться....
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06.10.2020 07:17 Відповісти
Каломой лично заявлял ,что имеет три гр., ,а миллиардов немерено , я не имела ввиду хламидий
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06.10.2020 13:13 Відповісти
тепер він скаже, що підписи були ручкою не того кольору??
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05.10.2020 17:03 Відповісти
Вряд-ли , многие голосовали за шапито тупорылых пресмыкающихся
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05.10.2020 17:04 Відповісти
Арахамия не сцы небудет никакой отмены безвиза европерцы получают дешевую рабсилу и улучшение демографической ситуации т к за счет украинцев омолаживается нация. В противном случае европа получит спидоносных афробеженцев которые будут сидеть на пособии
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05.10.2020 17:12 Відповісти
Виза без виза, какая разница!
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05.10.2020 17:27 Відповісти
Подарите ему еще Букварь к этому письму. А лучше сразу запишите видосик и добавьте пару картинок, наглядно (ну, как для дебилов) иллюстрирующих то, чем обычно заканчивают идиоты у власти.
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05.10.2020 17:31 Відповісти
Теперь и это лицо плавно так переходит в корабельную сосну.
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05.10.2020 17:35 Відповісти
Доигрались зеленые придурки!
Зеленовирус какой-то!
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05.10.2020 17:36 Відповісти
Быстрее убирайте безвиз, блокируйте бессмыссленную финпомошь, и пусть тупое стадо покатится на бойню ко всем чертям. Умные, энергичные, талантливые и перспективные смогут выбраться и по визовым условиям.
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05.10.2020 17:49 Відповісти
І, що характерно, суд таки був створений....
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05.10.2020 18:14 Відповісти
кремлевские "слуги" стараются во всю, как бы побольше напакостить украинскому народу,выполняя решения великого"пу"
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05.10.2020 17:58 Відповісти
"Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС - але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності" - йдеться у листі.

При цьому у Європарламенті висловили розуміння, що окрім "десятків поганих яблук" у "Слузі народу", ця партія є майданчиком для енергійних, розумних та чесних законотовроців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє.

Цензор де правда?) Питання риторичне.
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05.10.2020 18:01 Відповісти
От тільки проблема, ці пара десятків гниляків задають повістку всьому моносброду, бо конвертики від Бені ідуть через їх руки...
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05.10.2020 20:51 Відповісти
Я бачу іншу проблему. Брехливі змі, котрі маніпулюють громадською думкою, щоб конверти від Бені замінити на конверти від кононенко і грановського.
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05.10.2020 21:12 Відповісти
Да, как то при грановских ЕС не обещал безвиз убрать, так что брехлывый тут ты
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06.10.2020 07:38 Відповісти
Прорашкованские евродепутаты плевать на них.
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05.10.2020 18:17 Відповісти
Ти хоча б спочатку глянув, які вони партії презентують, а то сказав, як у воду пукнув!
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05.10.2020 18:31 Відповісти
Дядя ты дурак ? Это твои шакалы зелёные , калом обмазанные ***** польку - бабочку танцуют
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05.10.2020 18:44 Відповісти
Корабельные сосны партии есть, лобковые балки есть, теперь ещё и трещины появились!
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05.10.2020 18:18 Відповісти
То хай Арахамії, топ чиновників, олігархів не пускають у ЄС. А народ, прості працівники які з безвиході їдуть щоб прогодувати свої родини при чому?
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05.10.2020 18:18 Відповісти
При тому , не хрен было членограя ************* выбирать. Лишь бы не Порох ?
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05.10.2020 18:46 Відповісти
І яка реакція Абрахамії?
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05.10.2020 18:39 Відповісти
Судя по всему этих макак скоро начнут бить на улицах, возможно даже ногами!
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05.10.2020 19:00 Відповісти
Забирайте вже той безвіз. Як то кажуть: не жили добре та нєхій починати.
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05.10.2020 19:00 Відповісти
Пропоную відмінити безвіз особисто для вас. Залишайтесь із 4000 дол зарплати, низькими тарифами, «ростом ввп 40%» і 100% своїми прокурорами. Нехай щастить. Особисто я не хочу його відміни
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05.10.2020 20:11 Відповісти
Не хочете, але доведеться, Янелох вам це влаштує. Треба було за Пороха голосувати, як це зробила я, тому мені зараз байдуже, бо від клована я взагалі нічого доброго не очікувала.
Нетреба мене ображати та приписувати до зебілів. Якщо ви тут вже давно, то повинні знати, що я махровий порохобот, а якщо ви тут Новічок, то нетреба барзєть. Але інтуїція мені підказує, що ви ольгинський троль, який ще не так давно був якоюсь Франчєчкою чи Марьяною та дупу рвав за Янелоха. У мене на вас датчик завжди спрацьовує.
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05.10.2020 20:58 Відповісти
Евродепутаты ПРЯМО указывают на пик коррупции в Украине в 2017 году -самый коррумпированный политик в Европе тогда был назван однозначно ...
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05.10.2020 23:08 Відповісти
Аспірин аспіринович, заскапойся. Твій Янелох корупцію вже сам очолив. У нього так швидко вийшло, мабуть тому, що найкращі друзі із-за парєбріка дуже йому допомагають.
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05.10.2020 23:36 Відповісти
Ух ты, прям таки 2017??? А пруфы выложишь?
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06.10.2020 09:08 Відповісти
а туалетной бумагой Вы пользуетесь ? А завчем ?
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06.10.2020 07:44 Відповісти
Да посотрите на его рожу - какую ответственность это может на себя принять?
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05.10.2020 19:27 Відповісти
У зельцмана ещё хуже , там все такие бибизяны - недомерки с комплексом наполеона
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05.10.2020 19:54 Відповісти
рожа у него и в правду неандерталец
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05.10.2020 21:05 Відповісти
Хуже хламидии
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05.10.2020 21:35 Відповісти
За этого Сочинского Чебурека Никто не голосовал , как он попал во власть Учителя голосовали за Голобородько
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05.10.2020 19:40 Відповісти
Так в виртуале, где 73% лохтората обитают, безвиз не нужен.
В виртуале, как известно, между каналами щелчком кнопки перемещаются.
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06.10.2020 07:19 Відповісти
Вовкам та Єрмакам на безвіз - н...ти! Їх бізнес - хабарі та деребан бюджету..., а візу отримати чи навіть громодянство за кордоном за гроші -раз плюнути. Як би Зеленський був не клоун -маріонетка Коломойського та інших.... без свого права вирішувати щось, не обертаючись на них - то може цих упирів притягли би, нарешті, до відповідальності, або,хочаб, позбулися з країни...Вже говорять прямою мовою (яка ганьба) - не за те схопилися, хлопці, або робить, що обіцяли, або валить н----р!
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05.10.2020 19:55 Відповісти
Допи&зделся Арахамия до пиз&дюлины в письменной форме и синей печатью.
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05.10.2020 20:06 Відповісти
Тепер буде по складах читать, польце по буквах водить і бекать ...
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06.10.2020 02:05 Відповісти
*пальцем
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06.10.2020 02:05 Відповісти
ну і Слава Богу, що хоч хтось ці пики в бруд мокає
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05.10.2020 20:14 Відповісти
"безвіз- це досягнення не парашєнкі, а нашого 73 відсоткового бидло-стада!!! ко-ко-ко, бе-бе-бе..."
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05.10.2020 20:20 Відповісти
Ну судя по обращению из письма...Под властью подразумевают народ.Ибо единственным носителем власти в Украине-есть народ.Так,шо расслабьтесь зелёные!Ни к вам обращение
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05.10.2020 20:33 Відповісти
Называется вилы в жопу чтоб мозги начали шевелится у слуг уродов
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05.10.2020 20:50 Відповісти
Они его рожу видели, прежде чем такое говорить
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05.10.2020 21:17 Відповісти
До абхазької хламідії нормальні слова не доходять, ця обсмоктана глиста вякала до євродепутатів, бо вирішила, що воно чимось є ...

Тобі, притирок, люди написали.
Читай. І не квакай потім, що не попереджали.
Ото гниду зебілки обрали ... Але там одне другого краще ...
Суцільний шлак.
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05.10.2020 21:28 Відповісти
Завал! Сколько человеконенависти, словоблудства! И это пишен женщина??? Да ты хоть бы в Канаде переняла их культуру!
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05.10.2020 22:08 Відповісти
Иди лесом,кацапская соска под прокси))))
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05.10.2020 23:10 Відповісти
А чо, верно пишет пани, шлак би iх трафив з пранцями... Пани Италена? Вы так и продолжаете обслуживать калатающих челюстью, судки там и иже? А шо ж лугандонию полишили?
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06.10.2020 03:19 Відповісти
"До абхазької хламідії"
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06.10.2020 07:20 Відповісти
Гнать надо этих всех жуликов. Иначе они страну вообще ушатают. Похоже РФ поставила перед ними задачу - ушатать страну в руины. Таким образом РФ типа думает захватит Украину. А этим жуликам Зеленским и КО проплатила за это. А как мы видим по записям и брата Ермака и второго недвнего депутата, то они совсем не дорого берут и продаются за галимые десятки тысяч долларов. А РФ им способна предложить суммы астрономические, но они даже за 0,1% от тех сумм продадутся. Это мелкие жулики реально - Зе и вся его КО. Они полностью себя уже дискредитировали и потеряли всю легитимность! Они и предатели и коррупционеры! Это даже не мафия, а это их даже не шуты, а вообще грязь их из под ногтей. Полностью вся власть должна идти наху#!!! Они даже не власть, а херня которая в кабинеты залезла и в Раду не имея никаких знаний и права туда попадать. Какие то дворники и клоуны правят страной. Как в психологии есть приемы, что надо посмотреть на ситуацию с трех сторон - со своей, с оппонента и со стороны. Боже, как на это посмотреть со стороны, то чердак может съехать, когда подумаешь, что ты внутри этой херни. А посмотреть со стороны этих жуликов дорвавшихся, то это как детей из садика и школы поставить управлять мега корпорацией Украина. И дети эти чудят что попало, а еще могут за конфеты дать врагам страной порулить. фу, ну так это все мерзко и противно, а особенно после майдана и жертв и войны и жертв огромных. аж камень в груди появляется от горечи или как это чувство называется...
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05.10.2020 22:03 Відповісти
Ну так цих клоунов и выбрало 73 % интеллектуалов которые смотрели сватов и голобородька.... интеллект у электората на уровне абизян. Вот и главная абхазская абизяна которая типа беженец смоталась побыстрому в самом начале конфликта В Украину. И теперь заправляет в мапет шоу. Кто был на отдыхе в абхазии при совке знает про « нравы» этих «горячих горцев». А вообще это просто классика - Прав был Пелевин.... империяV
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06.10.2020 00:50 Відповісти
Напишите дебилу арахамии на лбу письменное уведомление:
"Безвиз под угрозой"
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05.10.2020 22:04 Відповісти
с гербовой печатью? лучше уж в хинди посвятить - нарисовать красную точку в промеж глаз.
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06.10.2020 03:23 Відповісти
У гниды, совсем другие приоритеты.
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05.10.2020 22:17 Відповісти
І приберіть ваш хохолок , не впечатляєт
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05.10.2020 22:18 Відповісти
Арахамія це ще одне буратіно. Пам`ятає хтось викинутий на смітник уряд "зелених технократів") Так і це чмо викинуть, але біди воно наробить
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05.10.2020 22:23 Відповісти
Дурачку Арахамии и всей его семье, - запретить посещение ЕС и США. Против старой калоши Фокина ввести аналогичные санкции за протягивания в Украину русского мира. Дедушка, понятно, старенький, - ему все равно, а вот внучка Маша почему-то в США пригрелась, - подальше от русского мира, - непорядок.
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05.10.2020 23:00 Відповісти
Этому дятлу нужно маркером на лбу написать, тогда может дойдет.
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06.10.2020 00:08 Відповісти
абхазский отброс поживиться приехал, что ему депутаты ?
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06.10.2020 00:46 Відповісти
Агрохимия таки выпросила письменную "звездюлину".
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06.10.2020 01:36 Відповісти
"Джим, мой мальчик, налей рому и я убираюсь отсюда. А то они пришлют мне "черную метку"..."(с)
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06.10.2020 01:38 Відповісти
День отмены БезВиза станет последним днём существования "Слуг Народа" в Украине.
Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну - Цензор.НЕТ 651
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06.10.2020 01:44 Відповісти
Ну що - хотів листа, маєш! Може хоч тепер дійде.
Хоча, напевне, таки не дійде.
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06.10.2020 03:04 Відповісти
учитывая российские корни Арахамии -- возможно он все делает по плану ?
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06.10.2020 07:46 Відповісти
Дружеский совет ценой 1,5 евро
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06.10.2020 09:16 Відповісти
Все по делу.Это нас из года в год прокатывает ********* пустыми обицянками,а с Европой и США номер не пройдет
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06.10.2020 09:26 Відповісти
арахам и ко могут взять ответственность за страну???? каким образом? их "ответственность" безответственно-брехливым языком нам не нужна, другой ответственности они продуцировать не могут и не умеют.
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06.10.2020 10:19 Відповісти
Пусть ЕС запретит безвиз всяким обезьнам и их семьям, типа: Ермакам, Арахамиям, качным,. качурам. Коломойцевам, Рабиновичам, боцкам .волошиным и королевским, погребинским и бужанским. лукашам и бондаренками и прочим неучам из слуг народа .и ОПЖ, тогда посмотрим на их лица и поведение!! пусть пиз... дуют к путину в Сибирь отдыхать и заодно лес бесплатно валить!! Предатели Украины!! Совсем голову потеряли от безнаказанности!
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06.10.2020 13:06 Відповісти
Кому пишите? На деревню, дедушке? Оно ж ничего не решает, так себе, говорящий попугай.
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06.10.2020 14:20 Відповісти
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