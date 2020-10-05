Санкції проти РФ можуть посилити, якщо російська влада не приєднається до конструктивного і чесного процесу стосовно Донбасу, - заступник держсекретаря США Біган

Санкції проти Росії не будуть зняті, вони можуть навіть посилитися, якщо російська влада не приєднається до дипломатичного процесу з відновлення суверенітету України на Донбасі.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Говорячи про перспективи миру в Україні, Біган зазначив: "Мінська угода-2 і нормандський формат залишаються актуальними – вони можуть бути небездоганними, проте це ті інструменти, що в нас є. Нам ще належить віднайти шляхи, як використовувати їх із залученням США та підтримкою США. Українська ініціатива щодо забезпечення більш тривалого режиму припинення вогню – це важливий перший крок. (...) Режим припинення вогню необхідний для зниження рівня насильства та напруженості, аби цього було достатньо для подальших кроків, необхідних для справжнього відновлення суверенітету України на цій території. На мою думку, першочерговим високим пріоритетом має бути безпека на сході України. Це означає певний контроль над кордоном України, щоб могли утворитися інші умови, в тому числі й проведення виборів. І нарешті, і це надважливо – США, ЄС і міжнародні інституції мають відіграти в цьому активну роль – нам потрібний потужний фінансовий пакет у якості дієвого заохочення, який демонструє, що всі жителі України, в тому числі і ті, хто живе на Донбасі, є частиною України, яка може процвітати та бути успішною".

Він також додав, що російська сторона має зрозуміти, що санкції не будуть зняті. "Вони можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не залучиться до конструктивного, чесного дипломатичного процесу, спрямованого на відновлення суверенітету України на Донбасі", – зазначив Біган.

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