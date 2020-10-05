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Санкції проти РФ можуть посилити, якщо російська влада не приєднається до конструктивного і чесного процесу стосовно Донбасу, - заступник держсекретаря США Біган

Санкції проти РФ можуть посилити, якщо російська влада не приєднається до конструктивного і чесного процесу стосовно Донбасу, - заступник держсекретаря США Біган

Санкції проти Росії не будуть зняті, вони можуть навіть посилитися, якщо російська влада не приєднається до дипломатичного процесу з відновлення суверенітету України на Донбасі.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Говорячи про перспективи миру в Україні, Біган зазначив: "Мінська угода-2 і нормандський формат залишаються актуальними – вони можуть бути небездоганними, проте це ті інструменти, що в нас є. Нам ще належить віднайти шляхи, як використовувати їх із залученням США та підтримкою США. Українська ініціатива щодо забезпечення більш тривалого режиму припинення вогню – це важливий перший крок. (...) Режим припинення вогню необхідний для зниження рівня насильства та напруженості, аби цього було достатньо для подальших кроків, необхідних для справжнього відновлення суверенітету України на цій території. На мою думку, першочерговим високим пріоритетом має бути безпека на сході України. Це означає певний контроль над кордоном України, щоб могли утворитися інші умови, в тому числі й проведення виборів. І нарешті, і це надважливо – США, ЄС і міжнародні інституції мають відіграти в цьому активну роль – нам потрібний потужний фінансовий пакет у якості дієвого заохочення, який демонструє, що всі жителі України, в тому числі і ті, хто живе на Донбасі, є частиною України, яка може процвітати та бути успішною".

Він також додав, що російська сторона має зрозуміти, що санкції не будуть зняті. "Вони можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не залучиться до конструктивного, чесного дипломатичного процесу, спрямованого на відновлення суверенітету України на Донбасі", – зазначив Біган.

Також читайте: Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму

Автор: 

Держдепартамент США (1650) росія (66104) санкції (12122) США (23426) Біган Стівен (13)


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С 3-го ноября 2020.
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05.10.2020 16:09 Відповісти
пономарь новую учредил?
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05.10.2020 16:24 Відповісти
Ну, не Симоньян же...
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05.10.2020 16:39 Відповісти
Могут не могут, говори праска ржава,когда !!!))
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05.10.2020 16:12 Відповісти
У нас российские боты отправляются прямиком в бан.
Вас об этом на вашей фабрике разве не предупреждали?
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05.10.2020 16:13 Відповісти
пидлога краины з борошном намагаеться зрозумить, шо таке "праска <і>ржава"...
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05.10.2020 16:16 Відповісти
праска федераска
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05.10.2020 16:20 Відповісти
"российская сторона должна понять, что санкции не будут сняты. "Они могут даже усилиться, если российские власти не присоединятся к конструктивному, честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе", - отметил представитель Трампа


Санкції проти РФ можуть посилити, якщо російська влада не приєднається до конструктивного і чесного процесу щодо Донбасу, - заступник держсекретаря США Біган - Цензор.НЕТ 3893
Источник: https://censor.net/ru/n3222965
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05.10.2020 16:27 Відповісти
 
 