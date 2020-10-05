Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США і Великої Британії за відкриття вірусу гепатиту C

Американські вірусологи Харві Альтер, Чарльз Райс і британець Майкл Хотон отримали в 2020 році Нобелівську премію з медицини і фізіології.

У Twitter Нобелівського комітету зазначають, що завдяки відкриттю цих вчених вперше в історії з'явилася можливість вилікувати гепатит С, пише Цензор.НЕТ. Вчені виявили причину випадків хронічного гепатиту і зробили можливими проведення аналізів крові та створення нових ліків, які врятували мільйони життів.

Але за інформацією Настоящего времени, в середині 1970-х років Альтер і його дослідницька група показали, що більшість випадків посттрансфузійного захворювання на гепатит не були через віруси гепатиту А і B. Ця робота в кінцевому підсумку привела до відкриття вірусу гепатиту С.

У 2000 році Альтер разом з Хотоном отримали за ці ж дослідження премію Альберта Ласкера - американську премію в галузі медичних наук, яку вручають з 1946 року і часто називають "американською Нобелівською премією".

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Лауреатів премії з медицини-фізіології обирає Нобелівський комітет при Каролінському інституті в Стокгольмі, Швеція.

Володаря Нобелівської премії з фізики оголосять 6 жовтня, з хімії - 7 жовтня, з літератури - 8 жовтня, 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру. 12 жовтня стане відомо, хто отримає премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, засновану Банком Швеції.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 мільйонів крон (близько $ 1,1 млн). Премії традиційно вручають 10 грудня, у день смерті їхнього засновника, шведського винахідника Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, в 2019 році Нобелівську премію з медицини отримали британський вчений з Оксфорда сер Пітер Раткліфф і американці - професор медицини в Гарварді Вільям Келін-молодший і онколог медичного університету імені Джона Хопкінса Грегг Семенца. Премія присуджена за дослідження клітин і того, як вони адаптуються до браку кисню.