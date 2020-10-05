УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7291 відвідувач онлайн
Новини
3 899 8

Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США і Великої Британії за відкриття вірусу гепатиту C

Американські вірусологи Харві Альтер, Чарльз Райс і британець Майкл Хотон отримали в 2020 році Нобелівську премію з медицини і фізіології.

У Twitter Нобелівського комітету зазначають, що завдяки відкриттю цих вчених вперше в історії з'явилася можливість вилікувати гепатит С, пише Цензор.НЕТ. Вчені виявили причину випадків хронічного гепатиту і зробили можливими проведення аналізів крові та створення нових ліків, які врятували мільйони життів.

Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США і Великої Британії за відкриття вірусу гепатиту C 01

Але за інформацією Настоящего времени,  в середині 1970-х років Альтер і його дослідницька група показали, що більшість випадків посттрансфузійного захворювання на гепатит не були через віруси гепатиту А і B. Ця робота в кінцевому підсумку привела до відкриття вірусу гепатиту С.

У 2000 році Альтер разом з Хотоном отримали за ці ж дослідження премію Альберта Ласкера - американську премію в галузі медичних наук, яку вручають з 1946 року і часто називають "американською Нобелівською премією".

Читайте: Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов

Лауреатів премії з медицини-фізіології обирає Нобелівський комітет при Каролінському інституті в Стокгольмі, Швеція.

Володаря Нобелівської премії з фізики оголосять 6 жовтня, з хімії - 7 жовтня, з літератури - 8 жовтня, 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру. 12 жовтня стане відомо, хто отримає премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, засновану Банком Швеції.

Розмір Нобелівської премії в 2020 році становить 10 мільйонів крон (близько $ 1,1 млн). Премії традиційно вручають 10 грудня, у день смерті їхнього засновника, шведського винахідника Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, в 2019 році Нобелівську премію з медицини отримали британський вчений з Оксфорда сер Пітер Раткліфф і американці - професор медицини в Гарварді Вільям Келін-молодший і онколог медичного університету імені Джона Хопкінса Грегг Семенца. Премія присуджена за дослідження клітин і того, як вони адаптуються до браку кисню.

Автор: 

гепатит (63) наука (365) Нобелівська премія (93)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А премию мира кто получит - Трамп или Навальный?
показати весь коментар
05.10.2020 17:09 Відповісти
Нобелевскую премию за открытие полувековой давности, там, в комитете, точно тормоза сидят
показати весь коментар
05.10.2020 17:11 Відповісти
Ничего путевого на настоящий момент не открыли или не придумали, поэтому решили покопаться в архивах и нафталине?
показати весь коментар
05.10.2020 17:15 Відповісти
: https://censor.net/ru/news/3215948/v_ukraine_okolo_13_mln_chelovek_infitsirovany_gepatitom_s_bolee_500_tys_gepatitom_v_tsozhttps://censor.net/ru/n3222984
показати весь коментар
05.10.2020 18:11 Відповісти
А доктору Баріку за созданный им модифицированный коронавирус Ковида ибн 19?
показати весь коментар
05.10.2020 17:22 Відповісти
Пруф. (кіно, нє прдлагать. )
показати весь коментар
05.10.2020 18:12 Відповісти
«В https://twitter.com/NobelPrize/status/1313050308868739072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313050308868739072%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.currenttime.tv%2Fa%2Fnobel-prize%2F30875798.html Twitter Нобелевского комитета отмечают, что благодаря открытию этих ученых впервые в истории появилась возможность вылечить гепатит С, Источник: https://censor.net/ru/n3222984»

Респект.
показати весь коментар
05.10.2020 18:09 Відповісти
А лучше бы за закрытие.
показати весь коментар
05.10.2020 18:31 Відповісти
 
 