Антикорупційний суд визнав суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини винним у неподанні декларації, - САП
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області винним у неподанні декларації.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Рішення було прийнято на засіданні в понеділок, 5 жовтня.
"Суд апеляційної інстанції повністю задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції і визнав суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - вказується в повідомленні.
Зазначається, що рішенням ВАКС суддя зобов'язується виплатити штраф у розмірі 45,9 тис. грн. Крім того, йому забороняється обіймати посади, за якими передбачено обов'язок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, крім виборних посад, терміном на 2 роки.
Вирок набирає законної сили з моменту його прийняття і може бути оскаржений у Верховному Суді впродовж трьох місяців із моменту проголошення.
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Только сейчас прочёл расследование депутата Алексея Гончаренко о Сергее Лещенко. И вот что мне вспомнилось...
Со скандальным корреспондентом УПячки СерЛещем я познакомился в марте 2009-го, когда он в пуле журналистов сопровождал тогдашнего Премьер-министра Тимошенко во время её официального визита в Японию. Как сотрудник посольства, я размещал гостей в отеле и осуществлял информационное содействие. Лещенко подошёл ко мне и попросил осветить ряд вещей, касающихся украинско-японских отношений, а также взаимоотношений украинского и российского диппредставительств. Не вспомню уже, что конкретно ему поведал.
Помню только, что в его материале, опубликованном в УП, всё сказанное было перевёрнуто с ног на голову, и не было почти ни слова правды. Честно, я был в шоке.
Потом он каким-то образом оказался в рядах БПП. Сразу предал эту партию, и продолжил то, что умеет лучше всего - врать и перекручивать. Но если бы только врать...
Связь с РФ давно стала политическим фатумом Лещенко, который нацепил на себя тогу "антикоррупционера" и использует её исключительно в целях прикрытия.
То окажется, что за свою ВИП-квартиру он расплачивается со счета «Сбербанка России», то личный контракт с российским бизнесменом Григоришиным в СМИ попадёт, то за российский импорт электроэнергии в телеэфирах надрывается.
Последний скандальный факт получил ещё более скандальное продолжение - оказалось, что незадолго до всей этой истории с импортом электричества из РФ, главным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко был один из идеологов энергокапитуляции перед РФ Валерий Тарасюк. С осени прошлого года он возглавляет НКРЭКУ, и весь этот период идея импорта тока из РФ звучит рефреном.
Параллельно уничтожаются украинские и международные инвесторы, вложившие средства в возобновляемую энергию. С начала года им практически ничего не платят, и они - в преддефолтном состоянии. Не помогают даже письма западных послов, поэтому они готовятся к международному арбитражу против Украины.
Это будет громкий процесс, от которого Украина получит не только материальные потери, но и репутационные.
Инвесторов Лещенко тоже активно критикует за "высокий зелёный тариф".
Хотя уже сто раз всем объяснили, что стоимость "зеленого тарифа" выше цены атома лишь потому, что в него включены затраты на строительство новых генерирующих мощностей.
Атомные и угольные блоки постепенно вырабатывают свой срок эксплуатации, и уже сейчас постепенно заменять их на ВИЭ проще и дешевле, чем через несколько лет искать миллиарды долларов на строительство новых АЭС и ТЕС.
Единственная страна, которой это выгодно - РФ. Ибо для неё сокращение потребления традиционных энергоресурсов (будь то нефть, газ, уголь или уран) - прямая угроза экономической стабильности.
Совпадение?
Просто Лещенко занял удобную позицию на тонкой грани, отделяющей первую древнейшую профессию от второй, и стал хорошо оплачиваемой пешкой, которой играют силы, заинтересованные в срыве интеграции Украины в цивилизованный мир. Правда, это ему не мешает бегать по посольствам западных держав, вешать лапшу на уши, обильно получать гранты, обслуживать в "Укрзализныце" чужие интересы и тайком подавать иски на Турчинова и других лидеров Майдана за "сдачу Крыма".
Но это уже совсем другие история…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Helgi Sharp