Антикорупційний суд визнав суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини винним у неподанні декларації, - САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області винним у неподанні декларації.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Рішення було прийнято на засіданні в понеділок, 5 жовтня.

"Суд апеляційної інстанції повністю задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції і визнав суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що рішенням ВАКС суддя зобов'язується виплатити штраф у розмірі 45,9 тис. грн. Крім того, йому забороняється обіймати посади, за якими передбачено обов'язок подавати декларацію особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, крім виборних посад, терміном на 2 роки.

Вирок набирає законної сили з моменту його прийняття і може бути оскаржений у Верховному Суді впродовж трьох місяців із моменту проголошення.

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