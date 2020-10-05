На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС
У зоні проведення операції Об'єднаних сил з початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей. Противник вистрілив з підствольного гранатомета в районі Новолуганського.
Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник здійснив один постріл з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою українськими захисниками. Військовослужбовці ЗСУ гасять пожежі в районі Шумів і допомагають долати наслідки пожеж жителям Луганщини.
"Підрозділи Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - додали в штабі.
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23.09.20 18:13 https://censor.net/ru/news/3220918/ukraina_proigravshaya_storona_i_ne_mojet_diktovat_nam_usloviya_kurs_na_obedinenie_s_rf_neizmenen_glavar
Жми пианист пой пианист
Плачь пианист ты взял приз!
А если бы попал??
теперь мы официально терпилы (((