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Новини Операція Об'єднаних сил
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На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС

На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил з початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей. Противник вистрілив з підствольного гранатомета в районі Новолуганського.

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив один постріл з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою українськими захисниками. Військовослужбовці ЗСУ гасять пожежі в районі Шумів і допомагають долати наслідки пожеж жителям Луганщини.

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"Підрозділи Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - додали в штабі.

На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС 01
На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС 02

Автор: 

обстріл (29262) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Неприцельный)))) Жесть))) Или как оправдать сепаратиста))) Надо было додуматься так написать)))) Рафик невыноувен....
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05.10.2020 17:51 Відповісти
+9
Хомчак сміливо може поздорвляти бубочку з 72 днем перемир'я, для терористів.
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05.10.2020 18:06 Відповісти
+8
этим можно гордиться?
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05.10.2020 17:53 Відповісти
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Неприцельный)))) Жесть))) Или как оправдать сепаратиста))) Надо было додуматься так написать)))) Рафик невыноувен....
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05.10.2020 17:51 Відповісти
Может он застрелился?
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05.10.2020 18:05 Відповісти
очевидно, ж, що таким чином сєпари провокують наших на хоч якусь відповідь. Їм, схоже потрібна "заворушка". Наші пацани не ведуться на такі провокації. Молодці. Третій місяць без бойових втрат - так тримати, вас чекають удома.
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05.10.2020 18:33 Відповісти
Ви справді в Україні живете?
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05.10.2020 19:00 Відповісти
Оно бот 🤖или ,как факин Только от поджогов « той стороны рашистов « сгорели заживо 11 человек
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05.10.2020 19:12 Відповісти
сам ти "оно". Причиною підпалів може бути хто і що завгодно, навіть якщо це і рашисти, то це не відноситься до бойових військових втрат
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05.10.2020 20:02 Відповісти
Ты шо,три месяца в коме был?Или только зелю слушаешь?Больше негде узнать,что там на самом деле происходит?
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05.10.2020 19:08 Відповісти
Не знаю... до 2020 року в мій регіон ледь не щомісяця привозили по одному-по двоє наших загиблих Воїнів, люди на колінах їх зустрічали... за останні 4 місяці не було жодного (тьху три рази). Я кажу не те, що дехто хоче чути, а те, що реально бачу і чую.
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05.10.2020 20:04 Відповісти
этим можно гордиться?
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05.10.2020 17:53 Відповісти
Один выстрел, и пол области сгорело...
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05.10.2020 18:38 Відповісти
Якось нагадує прикащку:"один раз - не п*дерас".
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05.10.2020 19:01 Відповісти
можно еще кацапам отдать всё оружие .... как Ядерное отдали - и вообще отлично будет ....можете еще платить кацапам за то что они стреляют ... а наших штрафовать пля..
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05.10.2020 18:04 Відповісти
Литять неприцельные пули! Взлетают, не больно клюются. Солдаты сидят и смеются. Хорошая вещь - тушёнка!
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05.10.2020 18:05 Відповісти
Хомчак сміливо може поздорвляти бубочку з 72 днем перемир'я, для терористів.
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05.10.2020 18:06 Відповісти
Так, для терористів Україна забезпечила справжнє перемир'я для терористів. Відпочинок. Майже курорт. Іноді для розваги стріляють у наш бік. Їм нічого боятися, бо наші бійці не стріляють у відповідь, коли не відомо, звідки був одиночный постріл чи два . То ж терористи вже демонстративно сушать свої онучі за 300 м від наших позицій.
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05.10.2020 18:39 Відповісти
"Потерпеший" демонструє бажання капітулювати. Терористи нахабніють.
23.09.20 18:13 https://censor.net/ru/news/3220918/ukraina_proigravshaya_storona_i_ne_mojet_diktovat_nam_usloviya_kurs_na_obedinenie_s_rf_neizmenen_glavar
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05.10.2020 19:10 Відповісти
Зелені, підказую- не "неприцільний", а "холостий" постріл. А може то взагалі петарда була?
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05.10.2020 18:11 Відповісти
Гоньба ! Иуда 🤢🤡и генералы на подтанцовке недомерка -недонаполеончика , замалчивают и оправдывают поджоги с гибелью и убийствами 11 людей , а выстрелы в безоружных солдат - сафари или тир ?
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05.10.2020 18:13 Відповісти
Там некому стрелять,разбегаются по домам...Мир дружба водка колбаса и селедка...
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05.10.2020 18:13 Відповісти
Там - это где? И кто стреляет, если все разбежались по домам?
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05.10.2020 19:27 Відповісти
Полюби сепаратиста, быстро быстро, очень быстро - современной музыки девиз..
Жми пианист пой пианист
Плачь пианист ты взял приз!
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05.10.2020 18:14 Відповісти
Вспомнилась цитата. "Чекиста любить - это так романтично. Когда тобой овладевает офицер НКВД после тяжёлого трудового дня, снимающий специальный фартук для расстрелов. Он, надушенный одеколоном «Шипр», ...прижмёт тебя к себе, и ты вся дрожишь в его руках, Россия…"
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05.10.2020 19:33 Відповісти
Будем жрать Корововирус и 73 %
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05.10.2020 18:15 Відповісти
Откуда нашим стратигам известно был этот выстрел прицельный или не прицельный? Неужели успели им мушки спилить?
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05.10.2020 18:21 Відповісти
Разве можно назвать выстрел боевика неприцельным только потому, что он не попал в человека? Да боевик просто промазал! Кто-то отбеливает боевиков, стреляющих по ВСУ, называя выстрели неприцельными. Откуда нашей стороне известно, что выстрел был умышленно неприцельным? Не вижу причин, зачем боевику может понадобиться умышленно стрелять "мимо". Может, боевик проникся гуманизмом?
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05.10.2020 18:24 Відповісти
а тем временем На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС - Цензор.НЕТ 2806
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05.10.2020 18:27 Відповісти
Не стріляйте в піаніста,він грає тим чим вміє!
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06.10.2020 06:03 Відповісти
Не прицельный это потому что не попал??
А если бы попал??
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05.10.2020 18:47 Відповісти
«В результате нєосторожного обращения с оружием, на той стороне....
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05.10.2020 19:03 Відповісти
Веремия настиг бумеранг от своих же сепаратюг , за оббрехивание Майдана и эти твари не пропетляют
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05.10.2020 19:21 Відповісти
Ай, молодцы. Не стрелять в оккупанта - это не измена Родине, это политика нашего бананового государства, или что-там у нас за устройство.
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05.10.2020 19:20 Відповісти
Так в истории и запишем:*.... украинская армия просрала крым и дамбас но за 7 лет огонь в ответ не открывала чтобы не правацировать врага и не лишиться премиальных....*
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05.10.2020 19:33 Відповісти
Боже какой стыд и позор
теперь мы официально терпилы (((
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05.10.2020 19:29 Відповісти
откуда они знают что не прицельный они на той сотороне были) (сторона рузьке)
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05.10.2020 19:31 Відповісти
 
 