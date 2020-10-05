На Донбасі - один неприцільний постріл, наші сили вогонь у відповідь не відкривали, - ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил з початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей. Противник вистрілив з підствольного гранатомета в районі Новолуганського.

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив один постріл з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою українськими захисниками. Військовослужбовці ЗСУ гасять пожежі в районі Шумів і допомагають долати наслідки пожеж жителям Луганщини.

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"Підрозділи Об'єднаних сил сумлінно виконують завдання за призначенням та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокації супротивника", - додали в штабі.



