У рамках саміту Україна і ЄС підпишуть три угоди на 60 млн євро, - ЗМІ

У рамках саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі 6 жовтня, Київ і Брюссель укладуть три угоди на суму 60 млн євро.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на європейського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, буде укладено угоду щодо підтримки ЄС стійкості регіону на суму 30 млн, угоду у сфері можливостей громадянського суспільства в Україні на 20 млн й угоду в рамках кліматичного пакету, спрямовану на розвиток стійкої економіки на суму 10 млн.

"Це угоди, які ми укладемо, і ми хочемо працювати тісніше з Україною над багатьма іншими речами", - додав чиновник.

Він також анонсував, що під час саміту сторони обговорюватимуть три питання: "пандемію коронавірусу, виконання Угоди про асоціацію та глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі та процес реформ, ситуацію на Сході з виконанням мінських угод".

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"У центрі - обговорення реформ. Щодо цього Україна досягла значного прогресу, але важливо, щоб це тривало, незважаючи на внутрішні виклики", - наголосив європеєць.

Лідери також обговорюватимуть макроекономічну стабільність України, виконання міжнародних зобов'язань і необхідність незалежності НБУ.

"Ми очікуємо, що лідери підтвердять свої зобов'язання посилювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію України на основі чинної угоди", - додав він.