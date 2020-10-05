Ткаченко про виступ Полякової у Харкові: "Безвідповідально як з боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів"
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував концерт у Харкові, де зібралися близько 2 тис. осіб.
Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Ткаченка, міністерство робить усе, щоб надати артистам можливість виступати, але не можна ризикувати здоров'ям людей.
"Є і такі приклади, як концерт Олі Полякової, що відбувся у Харкові. Тисячі людей, масок - одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу. Безвідповідально як із боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен із них знає, до чого призвело святкування дня міста в Харкові. Щодня - нові антирекорди", - сказано в повідомленні.
Також міністр заявив, що безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.
"Організатори. Безвідповідально в гонитві за грошима ставитися так до глядачів! Місцева владо. Не можна не реагувати і не діяти, коли таке відбувається у вашому місті!" - підсумував Ткаченко.
Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що така легковажність призведе до того, що в Україні банально закінчаться ліжка і медпрацівники.
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"Кто был на концерте Поляковой, предоставляется палата с блютуз колонкой, где вы можете прослушать ещё раз песни певицы".
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https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець https://twitter.com/bryhynets @bryhynets https://twitter.com/bryhynets/status/1313148737997467653 31 мин
Українці витратили ₴1 млрд на ковід-тести, які мали б бути безкоштовними, бо ВР виділила 65 млрд на це, а ЗЕ закатав їх у асфальт( Хворієте ви на ЗЕлюбов чи ні, але платити маєте двічі - раз вкраденими бюджетними грошима, другий власними За помилки завжди доводиться платити(
Гепа из Шарите или Ткаченко ?