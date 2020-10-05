Ткаченко про виступ Полякової у Харкові: "Безвідповідально як з боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів"

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував концерт у Харкові, де зібралися близько 2 тис. осіб.

Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ткаченка, міністерство робить усе, щоб надати артистам можливість виступати, але не можна ризикувати здоров'ям людей.

"Є і такі приклади, як концерт Олі Полякової, що відбувся у Харкові. Тисячі людей, масок - одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу. Безвідповідально як із боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен із них знає, до чого призвело святкування дня міста в Харкові. Щодня - нові антирекорди", - сказано в повідомленні.

Також міністр заявив, що безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.

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"Організатори. Безвідповідально в гонитві за грошима ставитися так до глядачів! Місцева владо. Не можна не реагувати і не діяти, коли таке відбувається у вашому місті!" - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

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