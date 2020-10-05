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Новини
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Ткаченко про виступ Полякової у Харкові: "Безвідповідально як з боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів"

Ткаченко про виступ Полякової у Харкові:

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував концерт у Харкові, де зібралися близько 2 тис. осіб.

Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ткаченка, міністерство робить усе, щоб надати артистам можливість виступати, але не можна ризикувати здоров'ям людей.

"Є і такі приклади, як концерт Олі Полякової, що відбувся у Харкові. Тисячі людей, масок - одиниці, про соціальну дистанцію взагалі промовчу. Безвідповідально як із боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен із них знає, до чого призвело святкування дня міста в Харкові. Щодня - нові антирекорди", - сказано в повідомленні.

Також міністр заявив, що безвідповідально ходити на концерти і не виконувати прості правила безпеки.

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"Організатори. Безвідповідально в гонитві за грошима ставитися так до глядачів! Місцева владо. Не можна не реагувати і не діяти, коли таке відбувається у вашому місті!" - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, в Харкові відбувся концерт, приурочений до святкування Дня вчителя. На місці проведення зібралося приблизно 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу коронавірус виявили у 196 дітей та 156 медпрацівників, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що така легковажність призведе до того, що в Україні банально закінчаться ліжка і медпрацівники.

Автор: 

концерт (234) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+7
Вы таких зрителей своим Г+Г и создавали. Чему теперь удивляетесь?

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 7366
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05.10.2020 18:13 Відповісти
+6
А на опережение сработать и запретить не хотели ?
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05.10.2020 17:59 Відповісти
+6
Завтра и послезавтра состоятся концерты Тины Кароль в Мелитополе в ДК Шевченко...Добро пожаловать в ад!

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 4233
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05.10.2020 18:21 Відповісти
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Через 5 дней вешайте в 22-й больнице табличку:
"Кто был на концерте Поляковой, предоставляется палата с блютуз колонкой, где вы можете прослушать ещё раз песни певицы".
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05.10.2020 17:58 Відповісти
А на опережение сработать и запретить не хотели ?
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05.10.2020 17:59 Відповісти
Кто именно?
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05.10.2020 18:18 Відповісти
без стиду і совісті
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05.10.2020 18:00 Відповісти
Все виноваты, кроме Вовиной подруги Оли.
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05.10.2020 18:08 Відповісти
Занадто оголена...
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05.10.2020 18:11 Відповісти
У неё ноги, как крылья Боинга.
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05.10.2020 18:18 Відповісти
Вы таких зрителей своим Г+Г и создавали. Чему теперь удивляетесь?

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
05.10.2020 18:13 Відповісти
за все заплатять двічі

https://twitter.com/bryhynets

https://twitter.com/bryhynets Олександр Бригинець https://twitter.com/bryhynets @bryhynets https://twitter.com/bryhynets/status/1313148737997467653 31 мин

Українці витратили ₴1 млрд на ковід-тести, які мали б бути безкоштовними, бо ВР виділила 65 млрд на це, а ЗЕ закатав їх у асфальт( Хворієте ви на ЗЕлюбов чи ні, але платити маєте двічі - раз вкраденими бюджетними грошима, другий власними За помилки завжди доводиться платити(
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05.10.2020 19:40 Відповісти
Хочется спросить у Ткаченко , кто дал этой козе разрешение на это выступление ?
Гепа из Шарите или Ткаченко ?
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05.10.2020 18:14 Відповісти
Зеленский
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05.10.2020 18:19 Відповісти
Ой да ладно, фигня все это, вот в Минске толпы по 100 тыс. который месяц бродят и ничего, никаких вспышек, а в Украине продолжается стабильный рост числа заболевших.
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05.10.2020 18:18 Відповісти
Там вспышек нет, там сразу волны - уже вторая...
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05.10.2020 18:23 Відповісти
Завтра и послезавтра состоятся концерты Тины Кароль в Мелитополе в ДК Шевченко...Добро пожаловать в ад!

Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 4233
показати весь коментар
05.10.2020 18:21 Відповісти
Чес перед НГ.
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05.10.2020 18:24 Відповісти
Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей" - Цензор.НЕТ 1926
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05.10.2020 18:21 Відповісти
Зайве хромосомне, а твій фюрер уже з бункера виліз?! По Звезде кажуть що корона-вірусу немає! Це видумки жидо-масонів та рептілоїдів!
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05.10.2020 18:31 Відповісти
Хто такая оля палякова?
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05.10.2020 18:23 Відповісти
А что на день независимости Оле жопой вилять в Киеве можно было а на день учителя в Харькове нельзя? Хде логика?!
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05.10.2020 18:32 Відповісти
Харьков в оранжевой зоне...
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05.10.2020 18:36 Відповісти
Эти зоны рисует ляшко левой ногой...сегодня так намалевал...через неделю эдак...
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05.10.2020 18:53 Відповісти
Эти зоны придумал не он и рисуют их не от хорошей жизни, а от количества инфицированных и количества умерших!
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05.10.2020 19:22 Відповісти
Вате пох.. Им лишь бы зрелища, а там хоть "камни с неба", хоть "корона" от соседнего зрителя ватника.
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05.10.2020 19:09 Відповісти
Певички хотят бабло заработать.. а на здоровье людей им плевать, Полякова вот №озмутилась не тем, что во время пандемии кто то концерты устраивать это плохо, а тем, что лично ей не разрешили... прям на митинг вышло.
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05.10.2020 19:10 Відповісти
У "Вєлюрі" можна! Треба було Поляковій там концерт давать
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05.10.2020 19:32 Відповісти
А виступ Медведчука в Криму їх не хвилює? Присіпались до співачки зелені остолопи.
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06.10.2020 07:03 Відповісти
 
 