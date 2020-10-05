Попри недовіру Рожковій і Сологубу, всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі, - пресслужба

Всі члени правління Національного банку України працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі регулятора в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рада НБУ на засіданні в п'ятницю, 2 жовтня більшістю голосів вирішила оголосити догану і висловити недовіру Катерині Рожковій (...) і Дмитру Сологубу (...). Зараз всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі і продовжують виконувати покладені на них обов'язки", - зазначено в повідомленні.

Водночас пресслужба НБУ не відповіла на запитання, чи підтримав відповідні рішення голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, Рада Нацбанку 2 жовтня оголосила догану і недовіру Рожковій і Сологубу.

Уточнювалося, що підставою для прийняття таких рішень стало порушення розпорядчих актів НБУ, вимог КЗпП України, Кодексу етики працівника НБУ і правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ.

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