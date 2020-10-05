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Попри недовіру Рожковій і Сологубу, всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі, - пресслужба

Попри недовіру Рожковій і Сологубу, всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі, - пресслужба

Всі члени правління Національного банку України працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі регулятора в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рада НБУ на засіданні в п'ятницю, 2 жовтня більшістю голосів вирішила оголосити догану і висловити недовіру Катерині Рожковій (...) і Дмитру Сологубу (...). Зараз всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі і продовжують виконувати покладені на них обов'язки", - зазначено в повідомленні.

Водночас пресслужба НБУ не відповіла на запитання, чи підтримав відповідні рішення голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, Рада Нацбанку 2 жовтня оголосила догану і недовіру Рожковій і Сологубу.

Уточнювалося, що підставою для прийняття таких рішень стало порушення розпорядчих актів НБУ, вимог КЗпП України, Кодексу етики працівника НБУ і правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ.

Читайте також: Рожкова вступила на посаду в.о. голови Нацбанку і пообіцяла не допустити інфляції

Автор: 

НБУ (10474) Рожкова Катерина (349) Сологуб Дмитро (52)


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Топ коментарі
+7
Короче Рожкова сливает инфу о мутках Коломойского на сторону. От чего у того жопа горит. Вот он своих комнатных собачек натравил на неё.
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05.10.2020 18:52 Відповісти
+3
рожкова личный враг бени. держись девочка, скоро зеля с беней рухнут
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05.10.2020 18:54 Відповісти
+3
Зебилы в угоду каломойше отстранили тех, кто спас и банк и миллиарды народных денег. в 2016 году. Теперь - месть. Но закончится все плохо для всех нас.
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05.10.2020 18:55 Відповісти
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Короче Рожкова сливает инфу о мутках Коломойского на сторону. От чего у того жопа горит. Вот он своих комнатных собачек натравил на неё.
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05.10.2020 18:52 Відповісти
рожкова личный враг бени. держись девочка, скоро зеля с беней рухнут
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05.10.2020 18:54 Відповісти
Вообще можно заметить одну из главных черт этого режима. Он жестоко расправляется с теми, кто выносит сор из избы. Мешает муткам. Это его чуть ли не ключевая черта. Возьмите того же Ермака или там депупатов из Слуг с которыми были скандалы. Здесь тот же почерк.
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05.10.2020 18:55 Відповісти
Еще в армии они постоянно пытаются давить на тех, кто независимо пишет. Иначе говоря для них очень важно построить авторитарную вертикаль. Но пока всё это заканчивается скандалами и им никто не верит.
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05.10.2020 18:56 Відповісти
Зебилы в угоду каломойше отстранили тех, кто спас и банк и миллиарды народных денег. в 2016 году. Теперь - месть. Но закончится все плохо для всех нас.
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05.10.2020 18:55 Відповісти
Да всё закончится как всегда. Разворуют всё и пойдут просить деньги по миру. У них мозги одноклеточных, они даже не думают что будет завтра.
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05.10.2020 18:57 Відповісти
Обычный режим "нового правления". История с отелем "Днипро" виртуозно закончена в пользу спонсора"русской весны",депутата Госдумы Бабакова и др.его партнёров.

Невзирая на недоверие Рожковой и Сологубу, все члены правления НБУ работают в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 5415
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05.10.2020 18:55 Відповісти
Це ж треба, Беня не довіряє Сологубу та Рожковій. Заважають йому отримати НБУ, в рахунок компенсації за "приват". НігАдяї.
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05.10.2020 19:06 Відповісти
Обсуждая тему. Гривна продолжает падение. За короткий срок она обесценилась на 15 процентов и все украинцы стали беднее на такую же сумму. Нацбанк в попытках удержать гривну сжигает сотни миллионов долларов, госдолг вырос там на какую-то рекордную сумму за этот год, а резервы Нацбанка падают. Знакомая картина? Это повторение Януковича в 2012 году. Когда видимое благополучие прикрывало откровенную жопу.
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05.10.2020 19:11 Відповісти
У меня к Коломойскому один только вопрос. Зачем ты лезешь в экономику, если ты в ней не разбираешься? Всё повториться опять то же самое что и ранее. Законы экономики неумолимы и новые попытки закончатся также как и предыдущие.
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05.10.2020 19:13 Відповісти
Как говорил кум дерьмака - комарницкий, в беседе с колей-котлетой: "при прошлой власти могли посадить, а теперь один звонок на банковую - и все дела решены".
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05.10.2020 19:22 Відповісти
в робочому режимі гроблять гривню
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05.10.2020 19:38 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1313151642469007360 28 мин

Беня захватывает НБУ.
Рожковой и Сологуб выразили недоверие.
Денешкаф не хватат.
Нужен станок
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05.10.2020 19:48 Відповісти
 
 