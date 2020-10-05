Близько 200 військових інструкторів Королівського полку кінної артилерії Канади прибули на Львівщину, очолює ротацію підполковник Сара Гор

П’ять років поспіль Канада разом з іншими країнами-членами НАТО відправляє своїх військових інструкторів до України, зокрема на Львівщину. У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), відбувається вишкіл українських військовослужбовців за стандартами НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 5 жовтня відбулася десята ротація канадських військових. Близько 200 канадських військовиків Королівського полку кінної артилерії замінили своїх колег і розпочнуть тренування української бригади.

Передача повноважень новому командуванню 10-ї ротації канадської тренувальної місії UNIFIER обмежилася підписанням документа і подякою від української сторони канадським інструкторам. Традиційно церемонія кожної чергової ротації американських чи канадських військовослужбовців відбувається урочисто. Однак карантинні вимоги змушують проводити заходи за участі невеликої кількості осіб.

Підполковник канадської армії Раян Стімпсон разом із військовослужбовцями перебував в Україні від січня цього року. За цей час вишкіл пройшли три українські бригади.

"Під час 9-ї ротації було чимало викликів, зокрема і карантин, але ми проводили вишкіл і багато вдалося. Наші ініціативи будуть продовжені у наступній ротації. . Мені запам’ятається участь канадських військовослужбовців у спільних навчаннях Rapid trident ("Швидкий тризуб" – ред. ), де ми могли спостерігати чудову взаємодію іноземних та українських силових структуру. Це демонстрація того, чого ми прагнемо досягти і вже досягли. Для мене було важливо їздити українськими військовими вишами і спілкуватися з курсантами та офіцерами. Це вражає, коли бачиш їхній ентузіазм і бажання молодих українців розвивати країну", – каже підполковник Раян Стімпсон.

Його повноваження командира перебрала підполковник Сара Гір. Це вперше за 5 років вишколу на Яворівському полігоні жінка очолила ротацію. Сара Гір – командир 2-го Королівського полку кінної артилерії. Вона займалася професійно плаванням, опісля обрала військову професію, закінчила Королівський військовий коледж Канади.

"Розуміла, що хочу бути військовослужбовцем і вступила у Збройні сили Канади, обрала спеціальність "артилерія". Мені це дуже подобається. Наш підхід щодо підготовки українських військових буде продовженням тих ротацій, які вже відбулися. Ми зосередимося на роботі з військовими полігонами, центрами підготовки, з військовими академіями, а це головні напрямки – тренування інженерів, військових медиків", – каже Сара Гір.

Пять лет подряд во время каждой ротации от Канады на Яворивский полигон прибывает около 200 военнослужащих. За это время обучение по стандартам НАТО прошли около 15 тысяч украинских военнослужащих.

П’ять років поспіль під час кожної ротації від Канади на Яворівський полігон прибуває близько 200 військовослужбовців. За цей час навчання за стандартами НАТО пройшли близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Канада постійно надає Україні військову допомогу для зміцнення безпеки. Понад 4 мільйони доларів пообіцяв канадський уряд надати Україні наступного року.

"Десята ротація канадських військових – це частина стратегічної програми щодо партнерства з Україною. Минулого тижня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і оголосив, що Канада виділить понад 4 мільйони доларів на проєкти щодо підтримки України. А це на стратегічний розвиток Міністерства оборони. Наступного року будемо святкувати 30 років партнерства з Україною. Канадці підтримують надання допомоги Україні, вона включена у нашій безпеці, це спільні цінності, які ми підтримуємо", – говорить посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

На сьогодні близько 600 осіб іноземного контингенту перебувають на Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Спершу вони проводили тренування для українських батальйонів, а з 2019 року на три-чотири місяці прибуває українська бригада зі своєю технікою. Цьогоріч на навчанні побували три бригади, невдовзі розпочнеться вишкіл для військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Канадські військові проводять ротацію на Яворівському полігоні кожних пів року.

Країни-НАТО розпочали підготовку українських бійців у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у 2015 році у рамках "Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи". Найчисельніші підрозділи США і Канади.

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