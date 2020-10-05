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Новини Україна-НАТО Агресія Росії проти України
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Близько 200 військових інструкторів Королівського полку кінної артилерії Канади прибули на Львівщину, очолює ротацію підполковник Сара Гор

Близько 200 військових інструкторів Королівського полку кінної артилерії Канади прибули на Львівщину, очолює ротацію підполковник Сара Гор

П’ять років поспіль Канада разом з іншими країнами-членами НАТО відправляє своїх військових інструкторів до України, зокрема на Львівщину. У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), відбувається вишкіл українських військовослужбовців за стандартами НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 5 жовтня відбулася десята ротація канадських військових. Близько 200 канадських військовиків Королівського полку кінної артилерії замінили своїх колег і розпочнуть тренування української бригади.

Передача повноважень новому командуванню 10-ї ротації канадської тренувальної місії UNIFIER обмежилася підписанням документа і подякою від української сторони канадським інструкторам. Традиційно церемонія кожної чергової ротації американських чи канадських військовослужбовців відбувається урочисто. Однак карантинні вимоги змушують проводити заходи за участі невеликої кількості осіб.

Підполковник канадської армії Раян Стімпсон разом із військовослужбовцями перебував в Україні від січня цього року. За цей час вишкіл пройшли три українські бригади.

"Під час 9-ї ротації було чимало викликів, зокрема і карантин, але ми проводили вишкіл і багато вдалося. Наші ініціативи будуть продовжені у наступній ротації. . Мені запам’ятається участь канадських військовослужбовців у спільних навчаннях Rapid trident ("Швидкий тризуб" – ред. ), де ми могли спостерігати чудову взаємодію іноземних та українських силових структуру. Це демонстрація того, чого ми прагнемо досягти і вже досягли. Для мене було важливо їздити українськими військовими вишами і спілкуватися з курсантами та офіцерами. Це вражає, коли бачиш їхній ентузіазм і бажання молодих українців розвивати країну", – каже підполковник Раян Стімпсон.

Його повноваження командира перебрала підполковник Сара Гір. Це вперше за 5 років вишколу на Яворівському полігоні жінка очолила ротацію. Сара Гір – командир 2-го Королівського полку кінної артилерії. Вона займалася професійно плаванням, опісля обрала військову професію, закінчила Королівський військовий коледж Канади.

"Розуміла, що хочу бути військовослужбовцем і вступила у Збройні сили Канади, обрала спеціальність "артилерія". Мені це дуже подобається. Наш підхід щодо підготовки українських військових буде продовженням тих ротацій, які вже відбулися. Ми зосередимося на роботі з військовими полігонами, центрами підготовки, з військовими академіями, а це головні напрямки – тренування інженерів, військових медиків", – каже Сара Гір.

Пять лет подряд во время каждой ротации от Канады на Яворивский полигон прибывает около 200 военнослужащих. За это время обучение по стандартам НАТО прошли около 15 тысяч украинских военнослужащих.

П’ять років поспіль під час кожної ротації від Канади на Яворівський полігон прибуває близько 200 військовослужбовців. За цей час навчання за стандартами НАТО пройшли близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Канада постійно надає Україні військову допомогу для зміцнення безпеки. Понад 4 мільйони доларів пообіцяв канадський уряд надати Україні наступного року.

"Десята ротація канадських військових – це частина стратегічної програми щодо партнерства з Україною. Минулого тижня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і оголосив, що Канада виділить понад 4 мільйони доларів на проєкти щодо підтримки України. А це на стратегічний розвиток Міністерства оборони. Наступного року будемо святкувати 30 років партнерства з Україною. Канадці підтримують надання допомоги Україні, вона включена у нашій безпеці, це спільні цінності, які ми підтримуємо", – говорить посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

На сьогодні близько 600 осіб іноземного контингенту перебувають на Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Спершу вони проводили тренування для українських батальйонів, а з 2019 року на три-чотири місяці прибуває українська бригада зі своєю технікою. Цьогоріч на навчанні побували три бригади, невдовзі розпочнеться вишкіл для військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Канадські військові проводять ротацію на Яворівському полігоні кожних пів року.

Країни-НАТО розпочали підготовку українських бійців у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у 2015 році у рамках "Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи". Найчисельніші підрозділи США і Канади.

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Автор: 

Канада (2220) НАТО (6561) полігон (282) Львівська область (2465)


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Топ коментарі
+13
Это они так чтят традиции, сохраняя историческое название. Реально там никаких коней давно уже нет.
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05.10.2020 18:54 Відповісти
+5
Гип-гип ура! Велкам.
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05.10.2020 18:51 Відповісти
+4
Чем больше зашкваров у зелёной рыговласти, тем более явную поддержку демонстративно оказывают Украине наши союзники.
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05.10.2020 18:57 Відповісти
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будем Крым с поддержкой НАТО отвоевывать)
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05.10.2020 18:50 Відповісти
Гип-гип ура! Велкам.
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05.10.2020 18:51 Відповісти
а как по мне то конная артиллерия в 21-м веке это полный отстой
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05.10.2020 18:51 Відповісти
Это они так чтят традиции, сохраняя историческое название. Реально там никаких коней давно уже нет.
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05.10.2020 18:54 Відповісти
Ватка, угадай куда ты сейчас пойдешь? Слово на "х" начинаеться, на "й" кончаеться.
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05.10.2020 19:15 Відповісти
Из какого ануса тут троллячье дерьмо повылезало?
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05.10.2020 19:25 Відповісти
подполковница
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05.10.2020 18:52 Відповісти
ну тоді бубочка головнокомандуюча.
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05.10.2020 18:56 Відповісти
Ніт, не так. Підтягни мову)))
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05.10.2020 19:12 Відповісти
А може вдосконалити?
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05.10.2020 19:15 Відповісти
Чем больше зашкваров у зелёной рыговласти, тем более явную поддержку демонстративно оказывают Украине наши союзники.
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05.10.2020 18:57 Відповісти
Третий правый ездовой
Разворот налево
Трубка 15
Прицел 120
Батарея огонь
Бац-бац
И мимо

Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 2223
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05.10.2020 19:00 Відповісти
Всего за 3 месяца боев в Финляндии с 30 августа 1939 года по март 1940 года подохло полмиллиона лошадей красной дохлой армии..
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05.10.2020 19:05 Відповісти
с 30 ноября...SORRY
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05.10.2020 19:09 Відповісти
Морозы были 40 градусов и линнию Маннергейма не перепрыгнешь
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05.10.2020 19:07 Відповісти
Раді вітати!
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05.10.2020 19:12 Відповісти
Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 9251Около 200 военных инструкторов Королевского полка конной артиллерии Канады прибыли на Львовщину, возглавляет ротацию подполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 2967 Два псковских десантника рассказали как их мочили укры под Йолайском и Дебальцево...Но ИХТАМНЕТ...
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05.10.2020 19:19 Відповісти
А кінська артилерія це як?
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05.10.2020 19:27 Відповісти
Это как конная авиация, только артиллерия
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05.10.2020 19:42 Відповісти
В названиях полков в Великобритании и Канады есть и лучники. Но это просто пехота. А конное всё на колёсах и на гусеницах.
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05.10.2020 20:36 Відповісти
Кана́дська королі́вська кі́нна полі́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Royal Canadian Mounted Police (RCMP), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Gendarmerie royale du Canada (GRC) - буквально: «Королівська жандармерія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади »; розмовно: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. The Mounties) - всеканадська поліція, яка служить в Канаді ще й контрактовою поліцією трьом канадським територіям і восьми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8 провінціям (крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Квебеку й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE Онтаріо ), 190 муніципалітетам, 184 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F індіанським резерваціям і в трьох міжнародних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 аеропортах .

Близько 200 військових інструкторів Королівського полку кінної артилерії Канади прибули на Львівщину, очолює ротацію підполковник Сара Гор - Цензор.НЕТ 6835
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05.10.2020 22:13 Відповісти
А наш підполковник ЗСУ України півєнь очолює виборчу кампанію на мера...
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05.10.2020 22:23 Відповісти
 
 