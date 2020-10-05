Представник ЄК Стано про розширення санкцій проти Керченського моста: У список потрапляють ті, хто загрожує територіальній цілісності і незалежності України
Рада ЄС доповнила список санкцій у зв'язку з будівництвом Керченського моста, тому що вважає його зведення "наступним кроком до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму".
Про це Крим.Реалії повідомив представник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ.
"Будівництво Керченського моста було предметом декількох заяв ЄС. Ми неодноразово висловлювали занепокоєння, тому що бачимо в цьому (будівництві Керченського моста. - Ред.) наступний крок до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму та порушення Росією територіальної цілісності України", - повідомив Стано.
Він зазначив, що Рада ЄС прийняла рішення внести до списку санкцій двох осіб і чотири підприємства через те, що вони "підривають або загрожують територіальній цілісності і незалежності України".
"Внесення їх до списку санкцій - це висвітлення їх ролі в будівництві Керченського моста і залізничного сполучення, яке з'єднує Росію з незаконно анексованою територією України через Керченську протоку", - сказав Стано.
За його словами, санкції передбачають заборону на в'їзд, заморожування рахунків і заборону на фінансування тих, проти кого введено обмеження.
Нагадаємо, 1 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.
До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж". Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.
Санкції було введено в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх декілька разів продовжували і розширювали.
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Может быть ты удивишься, но Украина покупает на параше до 40% всего импорта нефтепродуктов, т.е. заправляя авто на АЗС, мы кормим агрессора.
Вчера зашел в магазин купить кодовый замок и таки да, в продаже есть кацапские товары.
Визы с агрессором не вводим.
Наше чмо ***** в жопу заглядывает.
Всякая ватная тварь представляет Украину в ТКГ.
И шо мы после этого хотим от Запада, у которого своих проблем выше крыши.
Вопрос риторический.
Да, Украине выпала судьба быть буфером между кацапстаном и Западом, но это не говорит о том, шо мы сами, в полный рост торгуя с парашей, должны надувать губы на Запад, обвиняя их в недостаточном давлении на *****.
Тем более, имея такого гавнокомандующего.
У меня в Италии друг Джузеппе - владелец сыроварни и небольшого винзаводика.
Так вот со своей колокольни прав, говоря мне, шо мы свободно торгуем с кацапстаном, а ему импорт из-за нас закрыли. И шо тут ему возразить? Бо ему бизнес его семьи дороже, чем туманная возможность кацапстана напасть на его родную Италию.