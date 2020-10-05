Представник ЄК Стано про розширення санкцій проти Керченського моста: У список потрапляють ті, хто загрожує територіальній цілісності і незалежності України

Рада ЄС доповнила список санкцій у зв'язку з будівництвом Керченського моста, тому що вважає його зведення "наступним кроком до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму".

Про це Крим.Реалії повідомив представник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівництво Керченського моста було предметом декількох заяв ЄС. Ми неодноразово висловлювали занепокоєння, тому що бачимо в цьому (будівництві Керченського моста. - Ред.) наступний крок до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму та порушення Росією територіальної цілісності України", - повідомив Стано.

Він зазначив, що Рада ЄС прийняла рішення внести до списку санкцій двох осіб і чотири підприємства через те, що вони "підривають або загрожують територіальній цілісності і незалежності України".

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"Внесення їх до списку санкцій - це висвітлення їх ролі в будівництві Керченського моста і залізничного сполучення, яке з'єднує Росію з незаконно анексованою територією України через Керченську протоку", - сказав Стано.

За його словами, санкції передбачають заборону на в'їзд, заморожування рахунків і заборону на фінансування тих, проти кого введено обмеження.

Нагадаємо, 1 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.

До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж". Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Санкції було введено в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх декілька разів продовжували і розширювали.

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