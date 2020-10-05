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Новини Санкції проти Росії Окуповані території
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Представник ЄК Стано про розширення санкцій проти Керченського моста: У список потрапляють ті, хто загрожує територіальній цілісності і незалежності України

Представник ЄК Стано про розширення санкцій проти Керченського моста: У список потрапляють ті, хто загрожує територіальній цілісності і незалежності України

Рада ЄС доповнила список санкцій у зв'язку з будівництвом Керченського моста, тому що вважає його зведення "наступним кроком до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму".

Про це Крим.Реалії повідомив представник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівництво Керченського моста було предметом декількох заяв ЄС. Ми неодноразово висловлювали занепокоєння, тому що бачимо в цьому (будівництві Керченського моста. - Ред.) наступний крок до насильницької інтеграції нелегально анексованого Криму та порушення Росією територіальної цілісності України", - повідомив Стано.

Він зазначив, що Рада ЄС прийняла рішення внести до списку санкцій двох осіб і чотири підприємства через те, що вони "підривають або загрожують територіальній цілісності і незалежності України".

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"Внесення їх до списку санкцій - це висвітлення їх ролі в будівництві Керченського моста і залізничного сполучення, яке з'єднує Росію з незаконно анексованою територією України через Керченську протоку", - сказав Стано.

За його словами, санкції передбачають заборону на в'їзд, заморожування рахунків і заборону на фінансування тих, проти кого введено обмеження.

Нагадаємо, 1 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб та організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Кримського моста.

До оновленого санкційного списку увійшли Олександр Ганов, генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес", і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж". Під санкції також потрапили "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Санкції було введено в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх декілька разів продовжували і розширювали.

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Автор: 

Крим (14192) санкції (12139) Євросоюз (13686) Керченський міст (537) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+7
_Дождались окончания строительства, подождали ещё год, и ввели имитацию санкций против никого. Очень спасибо, уроды! За это умиротворение людоеда вы заплатите жизнями своими и своих детей, близорукие и тупорылые дегенераты.
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05.10.2020 19:22 Відповісти
+3
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 1890
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05.10.2020 19:33 Відповісти
+1
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 4289
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05.10.2020 19:43 Відповісти
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_Дождались окончания строительства, подождали ещё год, и ввели имитацию санкций против никого. Очень спасибо, уроды! За это умиротворение людоеда вы заплатите жизнями своими и своих детей, близорукие и тупорылые дегенераты.
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05.10.2020 19:22 Відповісти
с паршивай афцы хоть шерсти клок
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05.10.2020 19:31 Відповісти
А у них всё с обеспокоенной задержкой .
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05.10.2020 19:50 Відповісти
Хоть какие-то санкции - это лучше, чем ничего.
Может быть ты удивишься, но Украина покупает на параше до 40% всего импорта нефтепродуктов, т.е. заправляя авто на АЗС, мы кормим агрессора.
Вчера зашел в магазин купить кодовый замок и таки да, в продаже есть кацапские товары.
Визы с агрессором не вводим.
Наше чмо ***** в жопу заглядывает.
Всякая ватная тварь представляет Украину в ТКГ.
И шо мы после этого хотим от Запада, у которого своих проблем выше крыши.
Вопрос риторический.
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05.10.2020 20:05 Відповісти
_Да ты до сих пор так и не врубился! Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 3438 Это вопрос выживания Запада и вообще человечества, а не вопрос выживания Украины.
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05.10.2020 20:18 Відповісти
Да во всьо я врубаюсь.
Да, Украине выпала судьба быть буфером между кацапстаном и Западом, но это не говорит о том, шо мы сами, в полный рост торгуя с парашей, должны надувать губы на Запад, обвиняя их в недостаточном давлении на *****.
Тем более, имея такого гавнокомандующего.

У меня в Италии друг Джузеппе - владелец сыроварни и небольшого винзаводика.
Так вот со своей колокольни прав, говоря мне, шо мы свободно торгуем с кацапстаном, а ему импорт из-за нас закрыли. И шо тут ему возразить? Бо ему бизнес его семьи дороже, чем туманная возможность кацапстана напасть на его родную Италию.
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05.10.2020 20:37 Відповісти
Санкції наше "фсьйо"!!!
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05.10.2020 19:26 Відповісти
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 1890
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05.10.2020 19:33 Відповісти
Кацап на бутылку, шагом марш!!!
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05.10.2020 19:34 Відповісти
Представитель ЕК Стано о расширении санкций по Керченскому мосту: В список попадают те, кто угрожает территориальной целостности и независимости Украины - Цензор.НЕТ 4289
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05.10.2020 19:43 Відповісти
До тех пор, пока санкции не станут применяться так же для ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, помимо самих персонажей, никакого толку от них не будет. Только сотрясание воздуха - фикция.
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07.10.2020 12:06 Відповісти
 
 