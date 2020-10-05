Порошенко дав Зеленському поради перед самітом: Євросоюз справді не банкомат, а принципи

Перед українською командою, яка вирушає до Брюсселя на саміт "Україна-ЄС", стоять дуже непрості завдання, бо окрім світової пандемії та економічних негараздів виникла криза довіри до українського керівництва з боку міжнародних партнерів.

Про це пише п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" у статті "Поради Порошенка до саміту Україна-ЄС: як зробити роботу над помилками і відновити довіру" на сайті "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ця криза виникла через гальмування і навіть задній хід, який за півтора роки дала нова влада в проведенні проєвропейських реформ. Із органів влади методично вичищаються прозахідні управлінці. Зруйновано конкурсні засади в державній службі. Натомість активно призначаються свої "кварталівці", шоумени або рекрутуються відверті чи латентні проросійські кадри з команди Януковича. Такого масштабу антизахідної риторики, як тепер, в українських медіа не було з 2013 року. Зростає тиск на суди, правоохоронні органи, вільні ЗМІ. Офіс Президента буквально розтрощив антикорупційну структуру, яку ми з великим трудом сформували протягом кількох років у співпраці з нашими партнерами. Дійшло до перших м’яких попереджень про можливі проблеми з безвізом", – констатує Порошенко.

П’ятий Президент зауважує, що інерція руху України до Європейського Союзу, започаткованого його командою, вичерпується. "А в нашій ситуації зупинитися і тупцювати на місці – значить, наражатися на ризик відкочування назад у сферу російського впливу", – переконаний Порошенко.

"Запалення легенів, спричинене COVID – не привід байдуже спостерігати за важливим самітом і не тримати руку на пульсі життя країни. Тому напередодні саміту вважаю за доцільне окреслити очікування, які з цією подією пов’язує проєвропейська опозиція. Наш наказ, наша порада, наші рекомендації", – зауважує лідер "Європейської Солідарності".

Він радить Зеленському пам’ятати, де справжні друзі України, а де вороги. "Конче важливим є у Брюсселі зробити все для зміцнення довіри з лідерами ЄС. ЄС не "зовнішній управляючий", а наш майбутній дім. ЄС це дійсно не банкомат, а принципи", – наголошує Порошенко.

"В Брюсселі з вами говоритимуть справжні союзники України, які вболівають за нашу незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та економічне процвітання. Тому перше і основне завдання делегації – придати нове дихання проукраїнській європейській коаліції, відновити проукраїнський драйв в Євросоюзі. Під час саміту має голосно пролунати ідеологія європейської єдності та солідарності з Україною. Солідарності у боротьбі з агресором та у впровадженні складних та комплексних реформ", – пише Порошенко.

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Він вважає, що українська делегація має представити союзникам свою стратегію щодо встановлення миру на Донбасі та деокупації Криму і скоординувати шляхи посилення політичного та санкційного тиску на Росію.

"Треба більше санкцій, більше залучення ЄС до відбудови Донбасу, більше спільної протидії повзучій анексії Азовського моря і Керченської протоки, та російській пропаганді! Нема іншого варіанту, крім як повертатися до дорожньої карти Мінських угод і до питання про блакитні шоломи ООН на окупованій частині Донбасу", – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко також наголошує на необхідності втілення в життя ідеї галузевих союзів з ЄС. "Передусім у таких секторах як єдиний цифровий ринок, енергетична інтеграція, торгівля і митне співробітництво, а також, безперечно, асоціація з Шенгенською зоною. Всіляко підтримую ідею приєднання України до "Європейської зеленої угоди". На власному досвіді реалізації безвізу знаю, що наявність великої мети окриляє і мобілізує і політичний клас, і все суспільство. Щоб рухатися вперед до членства в ЄС, нам потрібні постійні проекти з чіткими планами, зрозумілими проміжним цілями і взаємними зобов’язаннями", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

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"Саміт – добра нагода запевнити наших європейських партнерів у незмінності політики влади щодо демократичних перетворень, зміцнення інститутів та державної служби, поваги до прав людини та незалежності судової влади, антикорупційних органів, забезпечення свободи ЗМІ, незалежності НБУ, стабільності банківського сектору, ефективного корпоративного управління та секторальних реформ загалом", – наголошує Порошенко.

Він також зауважив, що слід скоординувати позиції щодо врегулювання політичної кризи в Білорусі та ситуації в Нагірному Карабаху. Порошенко запропонував включити в делегацію голову парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. На його думку, це б продемонструвало єдність і консолідовану позицію влади та проукраїнської опозиції на шляху до Європейського Союзу.

"В дипломатії вміють цінувати жести. І такий крок сприятиме позитивним результатам саміту, на якому я щиро бажаю успіху Україні. Час зробити роботу над помилками і виправити ситуацію ще є", – переконаний Петро Порошенко.