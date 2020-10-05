Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ

За даними прокуратури, Тетяна Кузьмич шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам. За неї заплатили заставу пів мільйона грн, про готовність зробити це говорив Новинський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Тетяна Кузьмич, яка користується псевдонімом "Цвєтаєва", вийшла під заставу.

За версією слідства, у 2015 році керівницю ГО "Русич", старшу викладачку комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Тетяну Кузьмич в окупованому Криму завербував представник російської спецслужби з псевдонімом "Олександр Престолов". За завданням ФСБ РФ "Цвєтаєва" шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам, використовуючи електронну пошту, а також особисто зустрічалася з росіянами на окупованому півострові і в Москві.

Її викрили у шпигунстві в серпні 2020 року. Під час обшуку у Цвєтаєвої вилучили комп'ютер, кредитні картки "Ощадбанку Росії", російські рублі та російські агітаційні матеріали.

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У серпні за підозрою в державній зраді суд заарештував Кузьмич до 9 жовтня з правом внесення застави в розмірі 529 тис. 500 грн. Після цього до Кузьмич на зустріч приїжджали кілька проросійських політичних діячів і адвокатів.

Крім того, про готовність внести за неї заставу говорив нардеп ОПЗЖ Вадим Новинський.