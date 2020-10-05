УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11856 відвідувачів онлайн
Новини
7 133 49

Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ

Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ

За даними прокуратури, Тетяна Кузьмич шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам. За неї заплатили заставу пів мільйона грн, про готовність зробити це говорив Новинський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Тетяна Кузьмич, яка користується псевдонімом "Цвєтаєва", вийшла під заставу.

За версією слідства, у 2015 році керівницю ГО "Русич", старшу викладачку комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Тетяну Кузьмич в окупованому Криму завербував представник російської спецслужби з псевдонімом "Олександр Престолов". За завданням ФСБ РФ "Цвєтаєва" шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам, використовуючи електронну пошту, а також особисто зустрічалася з росіянами на окупованому півострові і в Москві.

Її викрили у шпигунстві в серпні 2020 року. Під час обшуку у Цвєтаєвої вилучили комп'ютер, кредитні картки "Ощадбанку Росії", російські рублі та російські агітаційні матеріали.

Читайте також: Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про військові розробки в ракетобудівній галузі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У серпні за підозрою в державній зраді суд заарештував Кузьмич до 9 жовтня з правом внесення застави в розмірі 529 тис. 500 грн. Після цього до Кузьмич на зустріч приїжджали кілька проросійських політичних діячів і адвокатів.

Крім того, про готовність внести за неї заставу говорив нардеп ОПЗЖ Вадим Новинський.

Автор: 

застава (682) Новинський Вадим (535) росія (66125) СІЗО (728) Херсон (3445) шпигунство (1018) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 810
показати весь коментар
05.10.2020 20:43 Відповісти
+21
и не систематически.

Отпустили, чтоб доделала работу
показати весь коментар
05.10.2020 20:46 Відповісти
+19
Это плевок тем кто погиб в Иловайске и Дебальцово.тем кто из за таких потерял жизнь работу имущество близких.НЕНАВИЖУ нынешнюю власть
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 810
показати весь коментар
05.10.2020 20:43 Відповісти
Зебилоиды, расскажите нам пожалуйста, какие реформы этот карлсон сделал для Украины? Почему, мы должны содержать за наши налоги, этого афериста?
показати весь коментар
05.10.2020 21:01 Відповісти
Содержатель..*** !!!
показати весь коментар
06.10.2020 00:19 Відповісти
Представь себе, ДА! Этот аферист находится на государственной должности, а это значит, что этого вруна, содержит народ Украины!
А ну расскажи нам, КАКИЕ РЕФОРМЫ СДЕЛАЛ ЭТОТ АФЕРИСТ, НАХОДЯСЬ НА СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?
показати весь коментар
06.10.2020 09:59 Відповісти
Так то ж она с "мирными" побуждениями..
показати весь коментар
05.10.2020 20:43 Відповісти
и не систематически.

Отпустили, чтоб доделала работу
показати весь коментар
05.10.2020 20:46 Відповісти
И что потом? Представят к награде?
показати весь коментар
05.10.2020 20:55 Відповісти
ВОВА КАК ТАМ С УКАЗОМ Звезды Давида Срукаины?????
показати весь коментар
05.10.2020 20:57 Відповісти
В качестве аванса наградили ЗЕлёной сумкой
показати весь коментар
05.10.2020 21:04 Відповісти
Насправді це просто відновлення справедливості. Якщо не сидить у КПЗ Єрмак, то чого повинна сидіти якась жінка? Лише того, що Єрмак - нацючальник п ре зидентської канцелярії? Ні, має бути справедливість і у Єрмака не повинно бути преференції. 😏
показати весь коментар
05.10.2020 21:00 Відповісти
даже интересно, как она некий преподаватель "шпионила за украинскими службами" и че у нас есть такое интересное, что сами шпионы в этих спецслужбах не знают, скорей всего наняли продвигать идеи "русского мира"
показати весь коментар
05.10.2020 20:47 Відповісти
Сколь шагов у неё осталось ? путло "своих" не бросает .
показати весь коментар
05.10.2020 20:47 Відповісти
Ххосподя 😁, как это прикольно!!!!!😂😅😆😁😄 Усё как Бубочка и обещал 😁. Уважаю Клоуна, держит слово 😂😀
показати весь коментар
05.10.2020 20:48 Відповісти
При "зеленой" власти уже за гос.измену отпускают под заставу. Тем более "Росспівробітництво" (шпионы РФ) хотели внести за нее деньги.
Может шпионить дальше - при этой власти лизоблюдов Кремля ей ничего не будет!
показати весь коментар
05.10.2020 20:49 Відповісти
Херсон это отстойник для ВРАГОВ УКРАИНЫ ,при чём во власти там их тьма тьмущая ...
показати весь коментар
05.10.2020 20:50 Відповісти
Это плевок тем кто погиб в Иловайске и Дебальцово.тем кто из за таких потерял жизнь работу имущество близких.НЕНАВИЖУ нынешнюю власть
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
Бубочка старається. Владімвладімиричфуйло, буде задоволений.
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
Будет баллотироваться от ОПЗЖ или СН?
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
повний п...ць. не здивуюсь якщо завтра буде шестерити помічницею єрмака або портнова
показати весь коментар
05.10.2020 20:53 Відповісти
Это и есть "демократия" по-украински. Этим, открыто работать на Кремль значит можно, а простой шпионке нельзя? "Слава" украинской прокуратуре и украинским судам! !!
Суд отпустил из СИЗО Херсона женщину, которую подозревают в шпионаже на РФ - Цензор.НЕТ 7737
показати весь коментар
05.10.2020 20:53 Відповісти
Йшов сьомий рік війни... А в Україні суди й надалі відпускали "довєрєних ліц путєна" та інших шпигунів...
показати весь коментар
05.10.2020 20:53 Відповісти
Вы голосили за Зеленого, в том числе, чтобы навел шорох с судах. И где?
показати весь коментар
05.10.2020 20:57 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
05.10.2020 20:58 Відповісти
самые омерзительные рожи , не могу смотреть на этих тварей
показати весь коментар
05.10.2020 21:00 Відповісти
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 8179
показати весь коментар
05.10.2020 21:01 Відповісти
смычка антиукраинских предателей с ихними московскими кураторами - "Блок СН-ОПЗЖ"
показати весь коментар
05.10.2020 21:02 Відповісти
Судья и тот кто внёс залог пособники и это даже доказывать не нужно.
показати весь коментар
05.10.2020 21:03 Відповісти
Завтра на тебя какой то "активист" ткнет пальцем и всем станет ясно - предатель.
показати весь коментар
05.10.2020 21:18 Відповісти
Від тиканням пальцем, чомусь зараз (хоча і не дивно), садять проукраїнських громадян.
показати весь коментар
05.10.2020 22:07 Відповісти
Зебилы восторге!
показати весь коментар
05.10.2020 21:03 Відповісти
Навіть не дивує....
показати весь коментар
05.10.2020 21:04 Відповісти
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 8027
показати весь коментар
05.10.2020 21:05 Відповісти
дуло вдуло
показати весь коментар
05.10.2020 21:19 Відповісти
во б.я удивили прям наши суды и прокуроры которые эти дела досудебные готовят...
показати весь коментар
05.10.2020 21:08 Відповісти
В нашем парламенте, есть две фракции, которые открыто агитируют за врага с которым Украина воюет.
Десятки тысяч людей, проживших всю сознательную жизнь в Украине, ненавидят ее, призывая врагов в собственный дом.
Наши "звезды", ездят на гастроли в страну, с которой мы воюем.
В одном доме, хоронят солдата, погибшего на войне с рашкой, а в соседнем, провожают мужа, который едет в эту самую рашку на заработки.
Люди ездят отдыхать в Крым и покупают российские товары...
Моисей 40 лет водил евреев по Синайской пустыне, но если бы на месте евреев были украинцы, понадобилось бы лет 200-300...
показати весь коментар
05.10.2020 21:40 Відповісти
Уплывёт
показати весь коментар
05.10.2020 22:19 Відповісти
это мудрый нарит уполномочил своих слуг: взять поллимона и отпустить, пущай дальше сеет вечное, мудрое...
показати весь коментар
05.10.2020 22:38 Відповісти
Це ще когось здивувало ?
показати весь коментар
05.10.2020 22:38 Відповісти
Коли вороги перестануть працювати суддями? Коли їх почнуть притягувати до відповідальності?
показати весь коментар
05.10.2020 22:44 Відповісти
Новінський підрахував, що, чим платити за покращену камеру щомісяця - краще внести залог одноразово, а потім, коли виправдають та дадуть орден "За визволення РФ від бандерівців", отримати гроші та компенсацію за моральні страждання...
показати весь коментар
05.10.2020 22:56 Відповісти
Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ - Цензор.НЕТ 4525
показати весь коментар
05.10.2020 23:19 Відповісти
Пятая колонна при Зеленском уже работает в открытую. Слуги=ЗаЖОПУ=5 колонна
показати весь коментар
05.10.2020 23:33 Відповісти
Назвіть ще якусь країну у світі, де за держаіну зраду можуть випустити під заставу. Кацапи ніколи б собі такого не дозволили, тому вони будуть вербувати шпигунів на кожному кроці. "Труба" Україні.
показати весь коментар
06.10.2020 01:52 Відповісти
полный АУТТТТТТ(((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
06.10.2020 03:10 Відповісти
ОПЗЖ--це офіціальний центр російського ФСБ. ,Ну а резидент шпигунів сидить в найвіщому кріслі на Банковій.
показати весь коментар
06.10.2020 08:21 Відповісти
 
 