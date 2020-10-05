Суд відпустив із СІЗО Херсона жінку, яку підозрюють у шпигунстві на РФ
За даними прокуратури, Тетяна Кузьмич шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам. За неї заплатили заставу пів мільйона грн, про готовність зробити це говорив Новинський.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Тетяна Кузьмич, яка користується псевдонімом "Цвєтаєва", вийшла під заставу.
За версією слідства, у 2015 році керівницю ГО "Русич", старшу викладачку комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Тетяну Кузьмич в окупованому Криму завербував представник російської спецслужби з псевдонімом "Олександр Престолов". За завданням ФСБ РФ "Цвєтаєва" шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам, використовуючи електронну пошту, а також особисто зустрічалася з росіянами на окупованому півострові і в Москві.
Її викрили у шпигунстві в серпні 2020 року. Під час обшуку у Цвєтаєвої вилучили комп'ютер, кредитні картки "Ощадбанку Росії", російські рублі та російські агітаційні матеріали.
У серпні за підозрою в державній зраді суд заарештував Кузьмич до 9 жовтня з правом внесення застави в розмірі 529 тис. 500 грн. Після цього до Кузьмич на зустріч приїжджали кілька проросійських політичних діячів і адвокатів.
Крім того, про готовність внести за неї заставу говорив нардеп ОПЗЖ Вадим Новинський.
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А ну расскажи нам, КАКИЕ РЕФОРМЫ СДЕЛАЛ ЭТОТ АФЕРИСТ, НАХОДЯСЬ НА СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ?
Отпустили, чтоб доделала работу
Может шпионить дальше - при этой власти лизоблюдов Кремля ей ничего не будет!
Десятки тысяч людей, проживших всю сознательную жизнь в Украине, ненавидят ее, призывая врагов в собственный дом.
Наши "звезды", ездят на гастроли в страну, с которой мы воюем.
В одном доме, хоронят солдата, погибшего на войне с рашкой, а в соседнем, провожают мужа, который едет в эту самую рашку на заработки.
Люди ездят отдыхать в Крым и покупают российские товары...
Моисей 40 лет водил евреев по Синайской пустыне, но если бы на месте евреев были украинцы, понадобилось бы лет 200-300...