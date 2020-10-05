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Щоб визначити пріоритети у боротьбі зі злочинністю, треба провести соцдослідження, - Бонюк

Щоб визначити пріоритети у боротьбі зі злочинністю, треба провести соцдослідження, - Бонюк

Офіс генпрокурора спільно з міжнародними організаціями розробляють методологію для проведення дослідження, яке допоможе визначити, яким правопорушенням мають більше приділяти часу правоохоронні органи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк.

"Потрібно провести соціологічне дослідження, з'ясувати, що турбує людей. Тому що навіть ресурсу найбільшої країни буде недостатньо, щоб подолати всю злочинність загалом, потрібно визначити пріоритети. Такі пріоритети в інших країнах визначаються генпрокурором, - зазначив він. - Дослідження - не самоціль, це просто інструмент для того, щоб отримувати інформацію. Ми вже приступили до розробки методології разом з міжнародними партнерами. Це Консультативна місія Євросоюзу, проєкт ЄС "Право-Justice" і деякі інші експерти".

За словами Бонюка, коли буде завершено підготовчий етап, Офіс генпрокурора залучить авторитетну в Україні соціологічну службу, яка таке дослідження проведе. Гроші на це дослідження виділяються міжнародними партнерами.

Як часто проводитимуться соцдослідження, в Офісі генпрокурора поки не уточнюють. "Такі дослідження повинні проводитися на регулярній основі. Давайте з чогось почнемо. Далі будемо виходити з ресурсів і доцільності. Для нашої країни такий механізм життєво необхідний", - підкреслив Бонюк.

Читайте інтерв'ю повністю: Начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк: "Бізнес найчастіше скаржиться на необґрунтовані обшуки"

Автор: 

злочинність (511) Бонюк Олексій (6) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+10
Идиот! Как будто нет статистики по преступлениям! Главное волну зелёную гнать.
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05.10.2020 20:51 Відповісти
+7
Очередной фейк для запада, чтоб выделили бабки и было, что распилить.
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05.10.2020 20:53 Відповісти
+6
Ну ,проведут і що далі ??? На 100% корумпована система почне боротись??? З ким і за що???)))
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05.10.2020 20:52 Відповісти
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Идиот! Как будто нет статистики по преступлениям! Главное волну зелёную гнать.
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05.10.2020 20:51 Відповісти
Ну тре зробити вигляд ,буцімто щось робиться !!)))
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05.10.2020 20:54 Відповісти
На таких поХфессиАналов нужен Генанадий Москаль! Уж он точно обучил со своим опытом и тремя ментовскими образованиями.
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05.10.2020 21:00 Відповісти
Эти скоты только то и делают, что разговоры разговаривают, а преступность растет. Что тут думать? Сроки тюремные нужно увеличивать. Сейчас жизнь человека ничего не стоит, из тюрьмы выпихивают через 4-6 лет. Рецидивы преступлений зашкаливают. А оно, блин, сопли жует и никак не разберется.
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05.10.2020 21:36 Відповісти
Идиот, точно идиот.
"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей. Источник: https://censor.net/ru/n3223033

поможет определить, каким правонарушениям должны больше уделять времени правоохранительные органы. Источник: https://censor.net/ru/n3223033
Що синку допомогли тобі оті ляхи ота статистика?
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05.10.2020 21:02 Відповісти
Ну ,проведут і що далі ??? На 100% корумпована система почне боротись??? З ким і за що???)))
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05.10.2020 20:52 Відповісти
Очередной фейк для запада, чтоб выделили бабки и было, что распилить.
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05.10.2020 20:53 Відповісти
Не для Заходу, той тільки здивується, а для піару - спираємось на думку людей. Хоча в цьому питанні має бути професійна думка.
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05.10.2020 22:53 Відповісти
Ідіотів з Влади треба виганяти, тоді і злочинність стане зменшуватись.
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05.10.2020 20:54 Відповісти
Ну ти даєш, так без керманичив лишимось !!))
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05.10.2020 20:58 Відповісти
исследователи,мля...оборудование для исследований закупили?надо увеличивать бюджет опы на следующий год?
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05.10.2020 20:56 Відповісти
Канэшна закупили. На современном оборудовании куда приятнее расследовать вопиющее безнравственное преступление голой девки в онлайн-чате ))))
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05.10.2020 21:20 Відповісти
Почему я должен это терпеть и платить налоги ? Смешная фраза : "приоритеты в борьбе с преступностью" ....
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05.10.2020 20:56 Відповісти
популисты в своем репертуаре
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05.10.2020 20:57 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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05.10.2020 20:59 Відповісти
На, досліджуй.Чтобы определить приоритеты в борьбе с преступностью, надо провести социсследование, - Бонюк - Цензор.НЕТ 2054
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05.10.2020 21:00 Відповісти
Когда вас будут избивать в подворотне, после не уходите, обязательно дождитесь представителя социологического опроса, Ваша думка дуже важлива для нас.
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05.10.2020 21:02 Відповісти
СМС-голосування проведіть, недоумки, як у ваших дебільних тв-шоу.
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05.10.2020 21:03 Відповісти
Яснопонятно)) треба розпиляти бюджетних грошенят...))))
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05.10.2020 21:12 Відповісти
Зелене дніще. Незкінченне.
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05.10.2020 21:13 Відповісти
Нужно взять у запада несколько мильярдов американских денег и потратить на расследования преступной хунты порошенки, показать это шоу лохторату по каналу Г+Г, все будут довольны...
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05.10.2020 21:14 Відповісти
Не нужно никакое грёбаное исследование! Не заговаривайте зубы, уроды!
Зло №1 - отсутствие уголовной ответственности судей за антизаконные и антиправовые вердикты!
Зло №2 - коррупция законодательной власти и неподотчётность народу.
Зло №3 - коррупция исполнительной власти и неподотчётность народу.
Ботам, готовящимся написать, что начинать надо не с власти, а самих себя - ПНХ, мрази!
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05.10.2020 21:15 Відповісти
І потім одні злочини розслідувати, а інші ні?

Це нове слово в криміналістиці!

Дбл,блд©
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05.10.2020 21:19 Відповісти
Ну так после закона про угоны, чем дороже машина, тем больше наказание, это не удивительно.
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05.10.2020 21:49 Відповісти
Нужно спросить у бабулек возле подъезда.
Они точно знают, шо все проститутки и наркоманы ))))
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05.10.2020 21:22 Відповісти
да уж,,,,днище дол,,бое ,,,изма от офиса."Офис Генпрокурора совместно с международными организациями разрабатывают методологию для проведения исследования,,,,- во всем Евросоюзе в США ,Англии,ит,д полиция давно работает по практической методологии ,в том числе и методология,которую вводила грузинка в Украине.
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05.10.2020 21:50 Відповісти
Феерический зебил))) Значит одни преступления расследуем, а на другие можно забить если никому не интересно?
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05.10.2020 22:44 Відповісти
Пан Бонюк, ви ідіот?
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06.10.2020 00:40 Відповісти
"Нужно провести социологическое исследование, выяснить, что беспокоит людей." Источник: https://censor.net/ru/n3223033

Вот меня , конкретно , сейчас очень беспокоит "присутствие" таких специалистов , как вЫ , на руководящих постах страны. Можете это приравнять к гоп-стопу в подворотне .
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06.10.2020 01:08 Відповісти
 
 