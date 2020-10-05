Щоб визначити пріоритети у боротьбі зі злочинністю, треба провести соцдослідження, - Бонюк

Офіс генпрокурора спільно з міжнародними організаціями розробляють методологію для проведення дослідження, яке допоможе визначити, яким правопорушенням мають більше приділяти часу правоохоронні органи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк.

"Потрібно провести соціологічне дослідження, з'ясувати, що турбує людей. Тому що навіть ресурсу найбільшої країни буде недостатньо, щоб подолати всю злочинність загалом, потрібно визначити пріоритети. Такі пріоритети в інших країнах визначаються генпрокурором, - зазначив він. - Дослідження - не самоціль, це просто інструмент для того, щоб отримувати інформацію. Ми вже приступили до розробки методології разом з міжнародними партнерами. Це Консультативна місія Євросоюзу, проєкт ЄС "Право-Justice" і деякі інші експерти".

За словами Бонюка, коли буде завершено підготовчий етап, Офіс генпрокурора залучить авторитетну в Україні соціологічну службу, яка таке дослідження проведе. Гроші на це дослідження виділяються міжнародними партнерами.

Як часто проводитимуться соцдослідження, в Офісі генпрокурора поки не уточнюють. "Такі дослідження повинні проводитися на регулярній основі. Давайте з чогось почнемо. Далі будемо виходити з ресурсів і доцільності. Для нашої країни такий механізм життєво необхідний", - підкреслив Бонюк.

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