Виправлення помилок НКРЕКП дозволить виплатити борги інвесторам у зелену енергетику, - ЗМІ

Виправлення допущених помилок комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) дозволить вирішити проблему з накопиченими багатомільярдними боргами перед інвесторами в зелену енергетику.

Про це йдеться у статті РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Від дій регулятора залежить, чи вдасться погасити дефіцит коштів, не допустивши дефолту "Гарантованого покупця" та "Укренерго". Блекаут всієї країни і зупинка розрахунків з енергогенеруючими компаніями – явно не той сценарій, у якому може бути зацікавлений хоча б один гравець енергоринку", - пише автор.

Видання нагадало, що на оптовому ринку електричної енергії працює низка маніпуляційних схем заробітку для трейдерів, а також правила роботи ринку, які перекручують ринкові правила через що створюється фінансова проблема.

"Для початку необхідно прибрати можливості для маніпуляцій на ринку електроенергії, де ціна на РДП має бути нижчою, ніж на внутрішньодобовому ринку (ВДР), а на ВДР дешевше, ніж на балансуючому ринку. Поки ж ситуація протилежна, і це спотворює ринок. Крім того, необхідно позбутися засилля трейдерів на ринку на добу наперед", - сказано в матеріалі.

При цьому повідомляється, що НКРЕКП насамперед хоче вирішити проблему заборгованості на енергоринку за рахунок підвищення тарифу "Укренерго", що потягне за собою зростання витрат як промислових підприємств, так і середнього і малого бізнесу, і загрожує їм банкрутством.

"До того ж зростання собівартості виробництва через зростання тарифу призведе до зниження рентабельності, а, отже, – до підвищення цін на цілий спектр товарів. І тут криється ризик запуску маховика інфляції. Не варто забувати, що підвищення тарифу "Укренерго" стосуватиметься і кожного українця. Адже, наприклад, подорожчання електроенергії призведе до зростання цін на поїздки в громадському електротранспорті", - підкреслюється в матеріалі.

На думку автора, бюджетна підтримка галузі також може допомогти виходу з кризи. Йдеться про випуск ОВДП для погашення боргів перед ВДЕ, який пропонують затвердити депутати з фракції "Слуга народу" у своєму законопроєкті.

"Крім того, є сенс забезпечити виділення коштів у держбюджеті 2021 року на погашення дефіциту коштів "Гарантованого покупця", як раніше запропонувало Міністерство енергетики", - додає автор матеріалу.

Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щороку.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.

У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становив 100%, за 20 днів вересня - 22%.

У серпні прем'єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що уряд забезпечить оплату 40% боргу до кінця цього року.