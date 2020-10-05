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Виправлення помилок НКРЕКП дозволить виплатити борги інвесторам у зелену енергетику, - ЗМІ

Виправлення помилок НКРЕКП дозволить виплатити борги інвесторам у зелену енергетику, - ЗМІ

Виправлення допущених помилок комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) дозволить вирішити проблему з накопиченими багатомільярдними боргами перед інвесторами в зелену енергетику.

Про це йдеться у статті РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Від дій регулятора залежить, чи вдасться погасити дефіцит коштів, не допустивши дефолту "Гарантованого покупця" та "Укренерго". Блекаут всієї країни і зупинка розрахунків з енергогенеруючими компаніями – явно не той сценарій, у якому може бути зацікавлений хоча б один гравець енергоринку", - пише автор.

Видання нагадало, що на оптовому ринку електричної енергії працює низка маніпуляційних схем заробітку для трейдерів, а також правила роботи ринку, які перекручують ринкові правила через що створюється фінансова проблема.

"Для початку необхідно прибрати можливості для маніпуляцій на ринку електроенергії, де ціна на РДП має бути нижчою, ніж на внутрішньодобовому ринку (ВДР), а на ВДР дешевше, ніж на балансуючому ринку. Поки ж ситуація протилежна, і це спотворює ринок. Крім того, необхідно позбутися засилля трейдерів на ринку на добу наперед", - сказано в матеріалі.

При цьому повідомляється, що НКРЕКП насамперед хоче вирішити проблему заборгованості на енергоринку за рахунок підвищення тарифу "Укренерго", що потягне за собою зростання витрат як промислових підприємств, так і середнього і малого бізнесу, і загрожує їм банкрутством.

"До того ж зростання собівартості виробництва через зростання тарифу призведе до зниження рентабельності, а, отже, – до підвищення цін на цілий спектр товарів. І тут криється ризик запуску маховика інфляції. Не варто забувати, що підвищення тарифу "Укренерго" стосуватиметься і кожного українця. Адже, наприклад, подорожчання електроенергії призведе до зростання цін на поїздки в громадському електротранспорті", - підкреслюється в матеріалі.

На думку автора, бюджетна підтримка галузі також може допомогти виходу з кризи. Йдеться про випуск ОВДП для погашення боргів перед ВДЕ, який пропонують затвердити депутати з фракції "Слуга народу" у своєму законопроєкті.

"Крім того, є сенс забезпечити виділення коштів у держбюджеті 2021 року на погашення дефіциту коштів "Гарантованого покупця", як раніше запропонувало Міністерство енергетики", - додає автор матеріалу.

Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щороку.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.

У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становив 100%, за 20 днів вересня - 22%.

У серпні прем'єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що уряд забезпечить оплату 40% боргу до кінця цього року.

Автор: 

енергетика (2617) Енергоринок (146) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+3
Головне, це створити собі проблему,а потім героїчно її подолати !!!))
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05.10.2020 21:11 Відповісти
+3
Щоб покінчити з цією системною!!!! і всеукраїнської кризою, потрібно прибрати її першопричину - зелену некомпетентну, корупційне і злодійкувату владу. І бажано - законним шляхом. Через вибори. Добре б - дострокові. Часу мало.
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05.10.2020 21:17 Відповісти
+2
Якщо законним шляхом то тільки через три роки. Але далеко не факт що прийдуть до влади кращі.
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05.10.2020 21:23 Відповісти
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Головне, це створити собі проблему,а потім героїчно її подолати !!!))
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05.10.2020 21:11 Відповісти
Щоб покінчити з цією системною!!!! і всеукраїнської кризою, потрібно прибрати її першопричину - зелену некомпетентну, корупційне і злодійкувату владу. І бажано - законним шляхом. Через вибори. Добре б - дострокові. Часу мало.
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05.10.2020 21:17 Відповісти
Якщо законним шляхом то тільки через три роки. Але далеко не факт що прийдуть до влади кращі.
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05.10.2020 21:23 Відповісти
Ти вважаєш, що дострокові вибори - то незаконно? Тоді Кучма незаконно забрав владу у Кравчука, а попередній склад парламенту теж був розпущений незаконно. Так?
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05.10.2020 21:37 Відповісти
Ні, я вважаю що на данний час законних підстав для дострокових виборів немає. Чи у Вас є інша інформація?
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05.10.2020 21:42 Відповісти
Звісно підставне має))) треба трахнути Україну поповній як у відосіках Марка Дорселя))) ******************** або СаюзАполон як казали у срср де не було сексу...))))
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05.10.2020 22:12 Відповісти
В моєму дописі головний наголос був на ЗАКОННИХ. Якщо Ви такі підстави знаєте то оприлюдніть будь ласка.
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05.10.2020 22:34 Відповісти
Та сама, яку використав Зєлєнскій, розпускпючи попередній склад Верховної Ради - політична доцільність. Або, як вітвювпто аргументував Зєлєнскій - склад Ради не відповідає теперішнім електоральним симпатіям. Вам підходить тепер такий аргумент? Рік тому вас таке влаштувало.
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05.10.2020 22:12 Відповісти
Чому ж відразу доцільність? До дострокового розпуску Ради у Зеленського був рівно той самий привід, який був приміром у того ж Порошенка 26 серпня 2014 року. Чи то зовсім інше? Бо саме такий аргуметнт наводив Порошенко коли достроково розпускав Раду. А формально привід був той самий що і у Зеленського - відсутність коаліції. А це за собою тягне параліч законодавчої гілки влади.
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05.10.2020 22:27 Відповісти
Не треба зввздіти, а прочитати рішення КС. Там про відсутність ковліцвх у випадку з Зєлєнскім не йдеться, а йдеться саме про поліьичнудоцільність. Але ти з теми зіскочив. Тому ще раз - підстави для до а них виборів зараз ті самі, що були у Зєлєнского, коли попередній склад Ради розпускав. І я так і не рочув: дострокові вибори - це злочин?
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06.10.2020 09:54 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/3032019-27121 Ось указ Зеленського . https://www.unian.ua/politics/955885-oprilyudneno-ukaz-poroshenka-pro-rozpusk-radi.html Ось указ Порошенка . Знайдіть відмінності. Якщо є посилання на рішення КС буду вдячний якщо надасте. Мені зʼїзджати ні до чого. І дострокові вибори звісно не злочин, але щоб їх проводити треба мати законні підстави і треба щоб президент України їх призначив, або призначила законодавча гілка влади Верховна Рада. Все інше є незаконним. У Вас є інформація, що будь яка з цих гілок збирається якісь вибори призначати окрім виборів в місцеві ради?
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06.10.2020 11:00 Відповісти
Ти чомусь вирішив, що я захищатиму Порошенка? 😁 Так, розпустивши Раду, значна частина більшості якої після Майдану просто втекла з країни, він констатував зміну політичної конфігурації. І це правильно. Бо ця Рада не ввдображаоа політичну розстановку. Те ж саме зробив поиім Зєлєнскій. І те ж саме треба зробити зараз. І потрібно робити зпюавжли, коли партії, які виграли вибори, втрачають довіру більшості населення. Як це прийнято у цивілізовано у світі, де дочасні вибори - демократична норма. Так тобі зрозуміло?
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06.10.2020 11:33 Відповісти
Твоя позиція мені зрозуміла. Як зрозуміло і те, що зараз всих все влаштовує і дострокових виборів навряд чи буде.
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06.10.2020 12:04 Відповісти
Раджу не позиціонувати тебе з "усіма". Бо нинішня влада не влаштовує більшість громадян. І їхня кількість зростає. Незадовго вона стане критичною. І все відбудеться швидко. Як у Бішкеку. Білоруський варіант не пройде. Зєлєнскій - не Лукашенка.
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06.10.2020 12:32 Відповісти
Я мав на увазы, що владні гілки все влаштовує. Тому призначати дострокові вибори ніхто не буде на законних підставах. А те що ти пропонуєш (чи погрожуєш - хто зна) як раз і є політичною доцільністю. І самої критичної кількості недостатньо, щоб все, як ти кажеш, відбулося швидко. Потрібен центр концентрації цієї самої кількості. А власне я його не бачу. Може ти бачиш, то хоча б натякни.
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06.10.2020 12:38 Відповісти
Цікаво, хто погрожував Зєлєнскому, чи Порошенку, коли вони з політичної доцільності перезавантажували владу?😮 Невже марсіани? А про центр концентрації я тобі скажу - Майдан. І ще. Ти справді вважаєш, що у цьому випадку хтось буде у влади питати, чи хоче вона піти? Тому політична доцільність диктує Зєлєнскому з метою збереження влади випустити пару, розпустивши Раду і Кабмін, попередньо перевівши на них стрілки. 😊
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06.10.2020 13:06 Відповісти
А хіба є підстави щоб Майдан зібрався? Це по-перше. А по-друге на данний час не політична доцільність, а власне ти тут диктуєш що та кому робити. Тільки в мене ну дуже великий сумнів є, що Зеленський твої дописи на Цензорі читає. Тому навряд чи прислухається до твоїх слів. А за перебігом існуючих подій в політичному житті України поки що доцільних резонів не спостерігається на достроковий розпуск Ради та Кабміну. У всякому разі с точки зору існуючтої влади. Навіщо? Коаліція є, монобільшість хоча б ситуативна - є. Кабмін поки що більш менш економічну ситуацію тримає. У всякому разі не набагато гірше ніж попередні кабміни. Так яку пару та в кого треба випускати?
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06.10.2020 13:44 Відповісти
Особисто для тебе підстав нема. А те, що більшість громадян згідно соцопитувань не задоволена владою - то звичайно ж не підстави. У всьому циввлізовпному світі - то підстави для дострокових виборів, а в Україні - не підстави. І повторю - не ототожнюй себе знародом.
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06.10.2020 13:48 Відповісти
Ну ти ж себе з народом ототожнюєш. Навіть береш на себе відповідальність визначати що подобається народу, а що ні. Хоча таких повноваженнь цей народ тобі аж ніяк не давав. Це по-перше. А по-друге будь яка діюча влада згідно соцопитуваннь викликає у народа незадоволення. У всякому разі згідно соцопитуваннь на данний час того ж Зеленського підтримує його так званий залізний електорат в кількості майже 30 відсотків. Наприклад у того ж Порошенка підтримка нижча. Але навіть не в тому справа. В українців взагалі ментальність така, що вони ніякій діючий владі не довіряють та незадоволені нею. З іншого боку треба зазначити, що всі діючи влади, що в нас були, давали досить прводів для того. Так що невдоволенність це не показник і зовсім необовʼязково призведе до відкритого протистояння на зразок Майдану. У всякому разі з економічних негараздів Майдан поки що не збирався. Та думаю що і не збереться ніколи. Українці ці питання вже звикли вирішувати іншими шляхами. Так що не підстав особисто в мене немає. В мене їх може більш ніж достатньо. Але суспільна свідомість громадян, за моїми спостереженнями, на данний час не передбачає відкритого протистояння. Соціальні обставини для того ще мабуть не визріли. Немає ще протесного руху більшості громадян. Якщо Ви його бачите то зауважте мені посиланнями на массові протести проти діяльності діючої влади. А 100-200 мітингувальників біля адмінистрації президента та біля Верховной Ради можна не враховувати. Такі найбільш соціально активні члени суспільства завжди були, є та будуть за будь якого президента та при будь якій владі.
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06.10.2020 14:39 Відповісти
Неправда. 😁 Я соцопитувпння дивлюся і тенденцію вілслідковую. І тобі раджу. 😊
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06.10.2020 14:41 Відповісти
Повір. Завжди додивлюся та прислуховуюсь. І поки що не бачу натяків на масові соціальні заворушення. До того ж соцопитування, та ще під час передвиборчої компанії, дуже ненадійне джерело інформації. Треба зважати хто їх замовляв. Доречі це один з інструментів манипулювання свідомістю виборця під час виборів.
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06.10.2020 14:48 Відповісти
Ти вийди ззю-жа компа і сходи на базар, у магазин, по вулиці пройдися і де найбільше людей, там гукни:"Зєлєнскій - наше фсьо!". Будеш мати власноруч замовлене соцопитування. 😊
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06.10.2020 15:08 Відповісти
Ви досить неуважно читаєте мої дописи. Я вже написав, що ЗГІДНО СОЦОПИТУВАННЬ відповідними соціологичними організаціями. Я так само можу Вам запропонувати піти на базар, у магазин, або на вулиці гукнути "Порошенко наше фсьо". І більш ніж впевнений, що отримаєте таке ж саме "соцопитування", якщо не гірше.
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06.10.2020 15:42 Відповісти
Так влада є не Порошенко. Тому про його заміну не йдеться. 😊Хіба ні? Маніпулюєте, шановний. Негарно це. 😁
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06.10.2020 16:23 Відповісти
В чому маніпулювання? Я Вам кажу, що ніяких підстав для законного призначення дострокових виборів немає рівно як і політичної волі. І ніхто їх призначать не буде подобається це Вам чи ні. Я кажу, що у суспільстві немає аж ніякого навіть натяку на массові соціальні заворушення, або бажання змінити діючу владу у будь який спосіб. Ось і все. А там вважайте як хочете.
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06.10.2020 16:31 Відповісти
В тому, що Владу Порошенка вже змінили. Чи ви пропонує е це зробити ще раз? 😁Може ви. Правді думаєте, що нарід цього не знає🤔? Ви.акий по інший! 😊 Справді! Як ваш Зєлєнскій.
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06.10.2020 16:35 Відповісти
Владу Порошенка змінили аж ніяк не на дострокових виборах. Ви ж з самого початку пропонували саме їх.
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06.10.2020 16:56 Відповісти
То ви пропонує е змінити її ще раз, на дострокових?🤔 Потішний ви, чоловіче! Тільки врахуйтк, що ситуація буде лише погіршуватися, зашкварів від влади буде лише більша и, гривня буде сросідати все глибше, платіжки за комуналку будуть все більші і головне - субсидій майже нема. Тому я особисто думаю, що підстави вже є. Погіршення економічного становища - тобто недотримання контракту. І якщо Зєлєнскому вистачить розуму, то він випустить пару. Якщо ні - то... І ви це самі чудово знаєте. А пишете дурню, у яку самі не вірите. Ви ж не дурень. 😊
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06.10.2020 17:06 Відповісти
По-перше достроково змінити владу та Раду пропонували саме Ви. По-друге ще раз кажу, що ніяки економічні негаразди не призведуть ні до якого Майдану. Тим більш, що у статті негаразди саме у зелених енергетиків, а не у громадян України. Иншими словами Ахмєтов недоотримав значних коштів. Чому і вереск з того боку. Бо не платять по 5 грн за кіловат. Для громадян така ситуація аж ніяким чином не погана - навіть навпаки.
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06.10.2020 17:16 Відповісти
Я і зараз пропоную. Як хорошмюий варіант. І законний до речі. Адже попередні дострокові розпуск ніхто незаконними не визнав. А про негаразди України у сфері енергетики... Ідіть на базар. 😁Мені справді здається, чесно, що ви на вулицю не виходить і комуналку не платите. Та й продукти харчування вам купує хтось інший. Я б теж так хотів, до речі. 😊
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06.10.2020 17:28 Відповісти
І комуналку сплачую регулярно та в повному обсязі, і продукти купую і субсидій не отримую. Поки що вистачає. У всякому випадку на заробітки їхати потреби не маю. І також не бачу потреби ні в достроковому розпуску парламенту та переобранні влади. Принаймі на данний час.
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06.10.2020 17:44 Відповісти
Ти цей, не пропадай ніде. Поспілкуємося у лютому-березні. 😊 Тоді і побачимо, хто правий. 😊 Хоча це - максимальний термін. Маю стійке відчуття, що перезавантаження може бути вже в листопаді-грудні. Тоді і поговоримо. ☺️
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06.10.2020 17:52 Відповісти
Ок, згоден. Тим більше що до листопада з груднєм рукою подати. І я нікуди не пропадаю. Банять правда адміни періодично. Но то таке. Не варте уваги.
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06.10.2020 19:23 Відповісти
за чий рахунок? громадян-споживачів?
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06.10.2020 00:34 Відповісти
Сначала Дяди из Киева , шото мутят на свою пользу , а когда их хватают за руку начинают исправлять Красиво , но это все позволяет лоховатый народ , который борзый только на дорогах и кухне
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06.10.2020 09:10 Відповісти
 
 