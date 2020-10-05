Після скандалу з обшуками у виробника дитячого харчування компанії "Еконія" кримінальне провадження передали в ДБР, - Бонюк

Кримінальне провадження щодо компанії "Еконія", власниця якого заявляла про рейдерське захоплення і тиск силовиків, передано з Національної поліції в Держбюро розслідувань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк.

"Після того, як ми витребували і вивчили матеріали цього провадження, було встановлено ознаки неефективного розслідування. Відповідно було прийнято об'єктивне рішення, що досудовим розслідуванням має займатися інший орган", - пояснив прокурор.

За його словами, ДБР має неупереджено провести розслідування зокрема, і тих фактів, які можуть стосуватися дій правоохоронних органів.

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Він зазначив, що на даний момент кримінальне провадження розслідується за двома статтями: 190 (шахрайство) і 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення).

Нагадаємо, 17 липня власниця компанії "Еконія" і засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулася до президента України, генерального прокурора і Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу рейдерськими атаками.

Крім того, в компанії заявляли про обшуки, які проводилися в липні Нацполіцією в офісі і на виробництві.

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