Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 5 жовтня затверджено порядок конкурсного відбору голови і членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Немчінов зазначив, що згідно з нормами Закону України від 14 липня 2020 року "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", буде проведено відбір кандидатів.

"Це необхідно для здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних і організаційних умов функціонування азартних ігор, зокрема в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України", - додав чиновник.

Читайте також: Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

Читайте також: Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"