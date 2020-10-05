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Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 5 жовтня затверджено порядок конкурсного відбору голови і членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Немчінов зазначив, що згідно з нормами Закону України від 14 липня 2020 року "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", буде проведено відбір кандидатів.

"Це необхідно для здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних і організаційних умов функціонування азартних ігор, зокрема в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України", - додав чиновник.

Читайте також: Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов 01

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

Читайте також: Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

Автор: 

гральний бізнес (292) Кабмін (14154) азартні ігри (288) Немчінов Олег (208)


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Держись, Монте-Карло. Трепещи, Макао!
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05.10.2020 21:37 Відповісти
Вегас забыл.
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05.10.2020 23:34 Відповісти
Та це всі знають і без Кабміну. Для початку потрібно пройти кастинг у шоу "Розсміши коміка". А далі - як повезе.
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05.10.2020 21:40 Відповісти
Раз пошла на дело банда "слуг народа",
С ними были урки, шулера...
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05.10.2020 21:41 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


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Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7997 Кабмин утвердил порядок конкурса для кандидатов в Комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9543
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05.10.2020 21:49 Відповісти
Конкурс обещает быть азартным
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06.10.2020 00:10 Відповісти
 
 