Нардеп "За майбутнє" Палиця "зливає" свого кума - главу МОЗ Степанова, за відставку якого не дав голосів, - депутатка "Голосу" Устінова

Фракція "За майбутнє", яку очолює нардеп Ігор Палиця, заявляє про збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, хоча постанову вже давно зареєстровано у ВР.

На це в Facebookзвернула увагу нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Політична проституція сьогодні виглядає так:

"Голос" 2 місяці тому збирає підписи за відставку міністра охорони здоровя Максима Степанова, бо той провалив підготовку до епідемії. 0 голосів дає фракція партії "За майбутнє", адже Степанов - кум керівника партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Приходять вибори - Степанова прилаштовують першим номером списку в "Слугу Народу" в Одесу, а місце продають іншій людині (це квота "За майбутнє" в уряді). Тепер "За майбутнє" Палиці піариться по всім ефірам, що збирає підписи за відставку Степанова (кума Палиці), хоча постанова вже давно зареєстрована в Верховній Раді. Але хіба ж бабця про то знає, якій то на вуха госпідарники вішають.

Отак от воно: І кума злив, але в "хлібне" місце, і дивіденди на виборах отримав, і місце ще раз продав - госпідарники вони такі госпідарники", - пише Устінова.

Нагадаємо, 5 жовтня політична партія "За майбутнє" оприлюднила заяву, що вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з "коронавірусними викликами".