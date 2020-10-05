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Нардеп "За майбутнє" Палиця "зливає" свого кума - главу МОЗ Степанова, за відставку якого не дав голосів, - депутатка "Голосу" Устінова

Нардеп

Фракція "За майбутнє", яку очолює нардеп Ігор Палиця, заявляє про збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, хоча постанову вже давно зареєстровано у ВР.

На це в Facebookзвернула увагу нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Політична проституція сьогодні виглядає так:

"Голос" 2 місяці тому збирає підписи за відставку міністра охорони здоровя Максима Степанова, бо той провалив підготовку до епідемії. 0 голосів дає фракція партії "За майбутнє", адже Степанов - кум керівника партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Приходять вибори - Степанова прилаштовують першим номером списку в "Слугу Народу" в Одесу, а місце продають іншій людині (це квота "За майбутнє" в уряді). Тепер "За майбутнє" Палиці піариться по всім ефірам, що збирає підписи за відставку Степанова (кума Палиці), хоча постанова вже давно зареєстрована в Верховній Раді. Але хіба ж бабця про то знає, якій то на вуха госпідарники вішають.

Отак от воно: І кума злив, але в "хлібне" місце, і дивіденди на виборах отримав, і місце ще раз продав - госпідарники вони такі госпідарники", - пише Устінова.

Нардеп За майбутнє Палиця зливає свого кума - главу МОЗ Степанова, за відставку якого не дав голосів, - депутатка Голосу Устінова 01

Нагадаємо, 5 жовтня політична партія "За майбутнє" оприлюднила заяву, що вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з "коронавірусними викликами".

Автор: 

ВР (15048) Палиця Ігор (62) Степанов Максим (2198) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+14
Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 2222
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05.10.2020 22:02 Відповісти
+12
А чом би й ні..
Народєц то лошковитий.
На рекламу падкий.
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05.10.2020 22:03 Відповісти
+11
Зєля купує лояльність до себе даючи украсти. Але кількість нерозкраденого зменшується, а апетити ростуть. Тому попри всі його страння лояльність до нього зменшується.
Порошенко і сам не крав і іншим не давав. Так, хтось щось тягнув потроху, та це були дитячі пустощі у пісочнику в порівняння з тим як крадуть зараз!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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05.10.2020 22:05 Відповісти
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Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 2222
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05.10.2020 22:02 Відповісти
Я не сторонник Степанова НО задам вопрос начиная с 2014 года прихода к власти Порошенко не считая Министра МОЗ-Мусий- который проработал провисел где то месяцев 7 и ничего не смог сделать так как его креатура не понравилась Кролику Яценюку.. а потом пошло прости нас грешных непотриб...до Супрун котоаря в статусе иго го яяяой лялятруля ляля рулила МОЗ вернее ввергла всю систему МОЗ в бездну Зеленые также не обладали большой фантазией юристка Скалецкая а потом возвращение старого идиота Емца который вместо подготовки МОЗ к эпидемии рассказывал нам сколько и когда умрет и нахрен что то вообще делать... а по сути 1 апреля 2020 года когда эпидемия уже шла к финишу устаканивалась стал Степанов... разве он продавал маски за бугор или это сделал самокатчик Гончарук??? и Вовочкас Герегами-Эпицентром и Китаем вприкуску...??? думаю со Степанова делают просто отбувайло козла и стрелочника на которого повесят всю аферу с Ковид 19...и грабежом спец фонда...
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05.10.2020 22:29 Відповісти
Кто Палицу напялит?
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05.10.2020 22:55 Відповісти
А чом би й ні..
Народєц то лошковитий.
На рекламу падкий.
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05.10.2020 22:03 Відповісти
Лохотрон для лохтората працює !!!)))
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05.10.2020 22:07 Відповісти
Ага, в то время вадинтур
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05.10.2020 22:29 Відповісти
А в дватур отримали зелену плісняву !!))
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05.10.2020 22:31 Відповісти
Зєля купує лояльність до себе даючи украсти. Але кількість нерозкраденого зменшується, а апетити ростуть. Тому попри всі його страння лояльність до нього зменшується.
Порошенко і сам не крав і іншим не давав. Так, хтось щось тягнув потроху, та це були дитячі пустощі у пісочнику в порівняння з тим як крадуть зараз!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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05.10.2020 22:05 Відповісти
Порошенко і сам не крав і іншим не давав.----------------- Дуже цікаве ствердження !!)))
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05.10.2020 22:11 Відповісти
Що він украв?
Ви що, досі не зрозуміли, що всі звинувачення були брехнею? Що ви на брехню повелися і не залежно від того чого хотіли і чого сподівалися штовхнути країну у зелене гавно?
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05.10.2020 22:15 Відповісти
а ти впевнений, шо на небі не 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 зірок ?
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05.10.2020 22:24 Відповісти
Ти чому такий агресивний??Охолонь і дихай глибше !!)))
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05.10.2020 22:28 Відповісти
Я не агресивний.

Просто я не переношу маніпуляцій кремля в українському інтернет-просторі.

Весь цивілізований світ живе за принципом, шо доводити треба провину, а не невинуватість.

Я от, не впевнений на 100 відсотків, шо ти не педофіл,

то це треба озвучувати ?
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05.10.2020 22:32 Відповісти
Ну от Свинарчуки, скажімо. Скільки було галасу і що? Богдан дооснащував МАЗи для армії протягом 5 років. Доблесне ДБР, САП, НАБУ нарахували "збитків" державі на аж 17млн. грн! Погугліть скільки коштує МАЗ 6х6 шасі. Це вартість 2-3 машин!
Були дооснащені тисячі машин, і нарахували аж 17млн! І землю ж носом рили і нюхали і дуже жаліібно стогнали, що невистачає у них бач слідчих!
А те що у Зєєєлі раптом дороги стали вдвічи дорожчими як при "шикаладнам бариге" вас не дивує?
Те що всі тендери виграє 3 контори ви тут корупції не бачите? Інших до тендерів не допускають.
17 млн сумнівних нарахувань за 5 років роботи це "Караул! Карупция!"
Сотні мільярдів розникують між своїми, все нормально?
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05.10.2020 22:36 Відповісти
Ви що, досі не зрозуміли, що всі звинувачення були брехнею? Що ви на брехню повелися і не залежно від того чого хотіли і чого сподівалися штовхнути країну у зелене гавно?------------------ Чому ви такі впевнені що я на щось повівся , до речі я голосував за чоколадного баригу , в другому турі ?????)))
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05.10.2020 22:44 Відповісти
По словам главы партии "Голос" Рудик:

"Европейская Солидарность" и "Голос" говорили о том, что "есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе".

"Есть вещи, в которых мы можем работать вместе - вопрос России, вопросы войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции - здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова - мы сразу оп и расходимся", - объяснила глава партии.

В то же время, отвечая на вопрос, кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко, Рудик сказала: "Порошенко. ... Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть".
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05.10.2020 22:17 Відповісти
"голос" - політичний труп.
Слухати їх заяви - марно витрачати час.
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05.10.2020 22:06 Відповісти
Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 5397
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05.10.2020 22:15 Відповісти
Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 8965
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05.10.2020 22:17 Відповісти
А "Партія солідарності України" ?
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05.10.2020 22:22 Відповісти
ні одного дня не була в партії регіонів.

чи ти зможеш назвати той день ?
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05.10.2020 22:29 Відповісти
Ти ща скажи що "Партія солідарності України" не є однією із партій засновників «Трудова солідарність України». Яку потім було переіменовано в «Партію регіонів».
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05.10.2020 22:36 Відповісти
Ти дебіл ?

Я тебе питаю про конкретний день, коли Порошенко був в Партіі Регіонів.
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05.10.2020 22:40 Відповісти
Ти думаэш що як ти назвешся "Стрелок" то перестанеш бути 133133. Так і з ребрендінгом «Трудова солідарність України» в партію ригів. Це як з зашкваром "Блок Петра Порошенка "Солідарність"" в "ПЄС". Что не рожа то серожа.
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06.10.2020 00:48 Відповісти
Акушерку, принимавшую Гитлера, надо было расстрелять ?

А архитектора, спроецировавшего тот роддом ?
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06.10.2020 00:51 Відповісти
Як би ти тут не тужився, але Петро таки був серед засновників Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів ). І це факт.
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06.10.2020 00:55 Відповісти
Акушерка була серед тих, хто допоміг Гітлеру з'явитись на світ.

Потім була нянька, вчителі ..

Їх всіх треба було притягнути до відповідальності за злочини нацизму ?
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06.10.2020 01:00 Відповісти
Від того що Гітлер накоїв, нянька та вчителі не перестали бути нянькою то вчителями Гітлера. Як і те що Петро Порошенко був в засновниках Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів ). Те що ти не сповна розому, не відміня того факту що тебе народила твоя матуся.
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06.10.2020 01:03 Відповісти
нянька та вчителі не перестали бути нянькою то вчителями Гітлера//


цілком правильно.

І тільки у повного дебіла або кремлівської гниди може за це бути до них претензія,

так само, як і претензія до Пороха в тому, шо він був одним із засновників блоку "Трудова Солідарність України" може бути тільки у кремлівської гниди, яка маніпулює.
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06.10.2020 09:53 Відповісти
Я вже казав що ти не сповна розуму. По перше, де я виставляв притензію до Порошенко як засновника "партіі регіонів" ? По друге це в московських грид э традицією спотворювати історію. Судячи з твоєї дуже величезною потуги спотворити факт історіі створення Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія регіонів ) тим що намагаєшся викрислити з засновників Порошенко, ти цим самим видаєш в собі ту саму московську пропутінску гниду. Дусту на вас не має на цензорі.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
які конкретно в тебе претензії до партії Трудова Солідарність України", шо після 20 років з моменту зникнення вона тобі спокою не дає і ти тисячами про неї комменти пишеш ?
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Я бачу у тебе є притензії до Порошенко. Адже ти про нього кожень день коментарії пишеш.Все по твоїй логшкі. А ти як не збрешиш так спокійно не спиш? Я про нараховані тобою тисячі моїх постів про "партія Трудова Солідарність України". Брехло ти кацапське. Адже так брехати можуть лише кацапи.
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06.10.2020 11:37 Відповісти
«Партия регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины"» 3 березня 2001 року змінила назву на «Партію регіонів». В Листопаді 2001 року Порошенко залишає "Партію регіонів" а в грудні 2001 року партія «Солідарність» увійшла у виборчий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB блок Ющенка «Наша Україна» . Таким чином Петро Порошенко в "Партії Регіонів" разом з «Солідарність» пробули не меньше пів року.
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06.10.2020 01:28 Відповісти
А звідки взялась ПР ??? Чи не з "Заєду" ???)))
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05.10.2020 22:23 Відповісти
Нардеп "За майбутнє" Палица "сливает" своего кума - главу Минздрава Степанова, за отставку которого не дал голосов, - депутат "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 4351
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05.10.2020 22:18 Відповісти
не сливает,а вовремя віводит из под удара .дальше нехай шмігаль с бубочкой за все отдуваются...обстановка то накаляется,скоро и до 8.000 заболевших в день дойдем
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05.10.2020 22:20 Відповісти
Просто степановим внукам вже хватить. А внуки палиці ще голодні.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
То отож !!!)))
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05.10.2020 22:34 Відповісти
Не переживайте це Палиця бідний, а весь бізнес та статки записані на дружину та сина
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06.10.2020 00:33 Відповісти
нагодувати їх всіх коронавірусом в 10-кратному обсязі і вдягти на них маски щоб той вірус не міг з них порозлазитися
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05.10.2020 22:53 Відповісти
 
 