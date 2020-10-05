Нардеп "За майбутнє" Палиця "зливає" свого кума - главу МОЗ Степанова, за відставку якого не дав голосів, - депутатка "Голосу" Устінова
Фракція "За майбутнє", яку очолює нардеп Ігор Палиця, заявляє про збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, хоча постанову вже давно зареєстровано у ВР.
На це в Facebookзвернула увагу нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"Політична проституція сьогодні виглядає так:
"Голос" 2 місяці тому збирає підписи за відставку міністра охорони здоровя Максима Степанова, бо той провалив підготовку до епідемії. 0 голосів дає фракція партії "За майбутнє", адже Степанов - кум керівника партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.
Приходять вибори - Степанова прилаштовують першим номером списку в "Слугу Народу" в Одесу, а місце продають іншій людині (це квота "За майбутнє" в уряді). Тепер "За майбутнє" Палиці піариться по всім ефірам, що збирає підписи за відставку Степанова (кума Палиці), хоча постанова вже давно зареєстрована в Верховній Раді. Але хіба ж бабця про то знає, якій то на вуха госпідарники вішають.
Отак от воно: І кума злив, але в "хлібне" місце, і дивіденди на виборах отримав, і місце ще раз продав - госпідарники вони такі госпідарники", - пише Устінова.
Нагадаємо, 5 жовтня політична партія "За майбутнє" оприлюднила заяву, що вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з "коронавірусними викликами".
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Народєц то лошковитий.
На рекламу падкий.
Порошенко і сам не крав і іншим не давав. Так, хтось щось тягнув потроху, та це були дитячі пустощі у пісочнику в порівняння з тим як крадуть зараз!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ви що, досі не зрозуміли, що всі звинувачення були брехнею? Що ви на брехню повелися і не залежно від того чого хотіли і чого сподівалися штовхнути країну у зелене гавно?
Просто я не переношу маніпуляцій кремля в українському інтернет-просторі.
Весь цивілізований світ живе за принципом, шо доводити треба провину, а не невинуватість.
Я от, не впевнений на 100 відсотків, шо ти не педофіл,
то це треба озвучувати ?
Були дооснащені тисячі машин, і нарахували аж 17млн! І землю ж носом рили і нюхали і дуже жаліібно стогнали, що невистачає у них бач слідчих!
А те що у Зєєєлі раптом дороги стали вдвічи дорожчими як при "шикаладнам бариге" вас не дивує?
Те що всі тендери виграє 3 контори ви тут корупції не бачите? Інших до тендерів не допускають.
17 млн сумнівних нарахувань за 5 років роботи це "Караул! Карупция!"
Сотні мільярдів розникують між своїми, все нормально?
"Европейская Солидарность" и "Голос" говорили о том, что "есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе".
"Есть вещи, в которых мы можем работать вместе - вопрос России, вопросы войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции - здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова - мы сразу оп и расходимся", - объяснила глава партии.
В то же время, отвечая на вопрос, кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко, Рудик сказала: "Порошенко. ... Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть".
Слухати їх заяви - марно витрачати час.
чи ти зможеш назвати той день ?
Я тебе питаю про конкретний день, коли Порошенко був в Партіі Регіонів.
А архитектора, спроецировавшего тот роддом ?
Потім була нянька, вчителі ..
Їх всіх треба було притягнути до відповідальності за злочини нацизму ?
цілком правильно.
І тільки у повного дебіла або кремлівської гниди може за це бути до них претензія,
так само, як і претензія до Пороха в тому, шо він був одним із засновників блоку "Трудова Солідарність України" може бути тільки у кремлівської гниди, яка маніпулює.