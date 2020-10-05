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Регіональна конфігурація органів прокуратури може суттєво змінитися ближче до Нового року, - Бонюк

Регіональна конфігурація органів прокуратури може суттєво змінитися ближче до Нового року, - Бонюк

Карта місцевих прокуратур зміниться у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Але як саме - в Офісі генпрокурора ще визначаються.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк.

"Регіональна конфігурація органів прокуратури справді може істотно змінитися. Передусім це стосуватиметься місцевих прокуратур, атестація яких ще не закінчена. Кожна місцева прокуратура після проведення атестації буде реорганізована в окружну. Ця реорганізація перебуватиме в безумовній залежності від адміністративно-територіальної реформи, яка здійснюється. Звичайно, буде враховуватися, як далі збудують роботу суди, правоохоронні органи, зокрема Нацполіція. Рішення прийматимуться після ретельного аналізу", - роз'яснив він.

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Відповідаючи на уточнююче запитання про терміни такого переформатування, він зазначив, що це станеться ближче до Нового року. "Зараз ми активно комунікуємо з іншими органами", - сказав Бонюк.

Читайте інтерв'ю повністю: Начальник Департаменту захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олексій Бонюк: "Бізнес найчастіше скаржиться на необґрунтовані обшуки"

Автор: 

реформи (3211) децентралізація (453) Бонюк Олексій (6) Офіс Генпрокурора (3282)


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она изменилась с приходом зеленых слуг и превращения в какой то офис .тоже мне,правоохранители-офисный планктон...зеленые воротнички
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05.10.2020 22:40 Відповісти
В 80-х годах, Колумбия была невероятно коррумпированным государством.
Коррупция охватила абсолютно все: законодательную, исполнительную и судебную власть.
Но даже в такой ситуации, среди прокуроров и судей, находилось множество людей, готовых жизнью рисковать, что бы защитить страну от монстра, который назывался Медельинским картелем.
А в Украине, слова судья и прокурор, скоро станут нецензурными...
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05.10.2020 22:59 Відповісти
вона, та конфігурація, стане нарешті неприкритою Партійно Регіональною біло-синьою прокуратурою
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05.10.2020 23:58 Відповісти
опять квартет...((((((((((((((99
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06.10.2020 03:29 Відповісти
 
 