Регіональна конфігурація органів прокуратури може суттєво змінитися ближче до Нового року, - Бонюк

Карта місцевих прокуратур зміниться у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Але як саме - в Офісі генпрокурора ще визначаються.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив начальник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора Олексій Бонюк.

"Регіональна конфігурація органів прокуратури справді може істотно змінитися. Передусім це стосуватиметься місцевих прокуратур, атестація яких ще не закінчена. Кожна місцева прокуратура після проведення атестації буде реорганізована в окружну. Ця реорганізація перебуватиме в безумовній залежності від адміністративно-територіальної реформи, яка здійснюється. Звичайно, буде враховуватися, як далі збудують роботу суди, правоохоронні органи, зокрема Нацполіція. Рішення прийматимуться після ретельного аналізу", - роз'яснив він.

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Відповідаючи на уточнююче запитання про терміни такого переформатування, він зазначив, що це станеться ближче до Нового року. "Зараз ми активно комунікуємо з іншими органами", - сказав Бонюк.

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