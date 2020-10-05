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Канада припинила продаж зброї Туреччині через її підтримку наступу Азербайджану на Карабах

Канада припинила продаж зброї Туреччині через її підтримку наступу Азербайджану на Карабах

Через можливе використання Туреччиною канадського військового обладнання у конфлікті у Нагірному Карабасі Канада призупинила видачу дозволів на експорт до Туреччини зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Відповідно до суворого режиму контролю за продажем зброї та зважаючи на постійні сутички (у Нагірному Карабасі - ред.), я тимчасово припинив видачу належних експортних дозволів Туреччині, аби дати час краще оцінити ситуацію", - сказав Шампань.

Він зазначив, що "протягом останніх днів було висловлено певні підозри стосовно використання канадських технологій у військовому конфлікті у Нагірному Карабасі". "Дізнавшись про них, я негайно наказав міністерству закордонних справ провести розслідування", - зауважив міністр.

Шампань наголосив, що Канада "залишається занепокоєною конфліктом у Нагорному Карабасі, який призвів до обстрілів населених пунктів та цивільних жертв". "Ми закликаємо до негайного вжиття заходів з метою стабілізації ситуації та наголошуємо на відсутності альтернативи мирному розв’язанню цього конфлікту шляхом перемовин", - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, Туреччина надає Азербайджану різноманітну підтримку у конфлікті з Вірменією у Нагірному Карабасі. Безпілотні літальні апарати Туреччини, які допомагають азербайджанським військовим, вірогідно, містять кілька ключових деталей канадського виробництва. Сама Канада не надає військової підтримки жодній зі сторін конфлікту та закликає до його мирного припинення.

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Канада (2220) зброя (7540) Туреччина (3629) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+28
Нет никаких двух сторон.Есть оккупант и агрессор в данном случае это Армения.
Украинцы поддерживают жертву агрессии и международное право.
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05.10.2020 22:49 Відповісти
+16
Канада - угомонись! Ты поддерживаешь преступников!
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05.10.2020 22:39 Відповісти
+15
Реакция стран, которые живут без оккупированных территорий.
Сытый голодному не товарищ.
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05.10.2020 22:43 Відповісти
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От ты упрямый дулацок. СФРЮ , как и Совок, считалась союзным государством, образованным суверенными республиками, которые могли выйти из этого союза. Автономии, входящие в республики, такого права не имели. Как и Нагорный Карабах кстати. А что касается вильсоновского права наций на самоопределение, то косовские албанцы и карабахские армяне ни под каким соусом ни отдельной нацией, ни отдельным народом не являются. Как не являются ими домбасюры и крымские предатели.
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06.10.2020 10:17 Відповісти
а курды ?
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06.10.2020 21:53 Відповісти
автономии имели право выйти из состава союзноой республики в случае выхода одной из республик из состава союзного государства!я же говорю-сравнивать с Крымом неуместно.крым не изьявлял желания изначально после выхода усср из союза выйти из состава усср!он был уже тупо аннексирован кацапами спустя 30 лет!
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06.10.2020 10:25 Відповісти
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