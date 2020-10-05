Канада припинила продаж зброї Туреччині через її підтримку наступу Азербайджану на Карабах

Через можливе використання Туреччиною канадського військового обладнання у конфлікті у Нагірному Карабасі Канада призупинила видачу дозволів на експорт до Туреччини зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Відповідно до суворого режиму контролю за продажем зброї та зважаючи на постійні сутички (у Нагірному Карабасі - ред.), я тимчасово припинив видачу належних експортних дозволів Туреччині, аби дати час краще оцінити ситуацію", - сказав Шампань.

Він зазначив, що "протягом останніх днів було висловлено певні підозри стосовно використання канадських технологій у військовому конфлікті у Нагірному Карабасі". "Дізнавшись про них, я негайно наказав міністерству закордонних справ провести розслідування", - зауважив міністр.

Шампань наголосив, що Канада "залишається занепокоєною конфліктом у Нагорному Карабасі, який призвів до обстрілів населених пунктів та цивільних жертв". "Ми закликаємо до негайного вжиття заходів з метою стабілізації ситуації та наголошуємо на відсутності альтернативи мирному розв’язанню цього конфлікту шляхом перемовин", - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, Туреччина надає Азербайджану різноманітну підтримку у конфлікті з Вірменією у Нагірному Карабасі. Безпілотні літальні апарати Туреччини, які допомагають азербайджанським військовим, вірогідно, містять кілька ключових деталей канадського виробництва. Сама Канада не надає військової підтримки жодній зі сторін конфлікту та закликає до його мирного припинення.

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