Франція, РФ і США закликають припинити обстріли в Нагірному Карабасі, - спільна заява голів МЗС

Голови МЗС Франції і Російської Федерації, а також глава Держдепу США виступили зі спільним закликом до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ.

У ній співголови Мінської групи ОБСЄ - міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Р. Помпео і глава МЗС Росії Сергій Лавров - "найрішучішим чином" засудили "безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабаського конфлікту і за її межами".

Чиновники впевнені, що напади - можливо, націлені на цивільні об'єкти на лінії зіткнення, а також в Азербайджані і Вірменії поза зоною конфлікту, - являють собою "неприйнятну загрозу для стабільності в регіоні".

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Вони закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню.

"Країни-співголови твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи. Згідно з цим мандатом вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання з відновлення процесу врегулювання на основі існуючих базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам", - сказано в заяві.

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Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

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