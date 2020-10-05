Франція, РФ і США закликають припинити обстріли в Нагірному Карабасі, - спільна заява голів МЗС
Голови МЗС Франції і Російської Федерації, а також глава Держдепу США виступили зі спільним закликом до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ.
У ній співголови Мінської групи ОБСЄ - міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Р. Помпео і глава МЗС Росії Сергій Лавров - "найрішучішим чином" засудили "безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабаського конфлікту і за її межами".
Чиновники впевнені, що напади - можливо, націлені на цивільні об'єкти на лінії зіткнення, а також в Азербайджані і Вірменії поза зоною конфлікту, - являють собою "неприйнятну загрозу для стабільності в регіоні".
Вони закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню.
"Країни-співголови твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи. Згідно з цим мандатом вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання з відновлення процесу врегулювання на основі існуючих базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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ЭРДОГАН, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! ЖГИ ИСЧЁ!!!
Будет еще одно заявление, но с большим количеством участников?
Можно будет акцию забубонить "Пашинян - это мы" (Je suis Pashinyan), демонстрации провести и даже попеть хором песни.
Отчего же нет?
Не будем мешать людям бороться за продолжения банкета: транзита иранского героина через гарабах армянской мафией.
При великом миротворце такого небыло, ни за крысм, ни за долбас.
Уровень доверия к короновиросному виден.
Да-да, вспоминаем Будапешский Меморандум, сдачу ЯО нынешним переговорщиком по интеграции ЛДНР в Украину на условиях террористов, Кравчуком, и верим, верим, верим...
а как же принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ?
этим европейским принципам, на секундочку, уже почти 500 лет (со времен Вестфальского мира) - куда старше и ОБСЕ, и Рашки, и США
Ага, счас.
Господин Эрдоган, друг Азербайджана, имеет самую сильную армию в Европе, более того, армию, обстрелянную в Сирии, и Эрдоган, несомненно, позволит, чтобы Азербайджан "растерли" в порошок.
Также арабские страны не в курсе, конечно, что именно Иран спонсирует Армению.
О том, как Иран "любят" в странах Ближнего Востока, говорит тот факт, что саудиты, конечно, "верят", что обстrелы их территории производились ракетами, которые хуситы ийменские "склепали на коленке в гаражах", и что те ракеты ни в коем случае не иранские, о нет.
Так что никто не окажет Армении помощи, вся надежда на Сороса (хозяина Пашиняна) и его боевых п*дарасов.
скорее всего, именно для этого и начали войнушку пророссийские ереванцы
а еще для перевода стрелок с навального и беларуси
(втихаря надежнее получится)
Франция и США вместе с понсором терроризма Роисей делают совместные заявления.
А с ИГИЛ США и Франция не хотят что-то совместно заявить?
Захотят Турцию игилом назовут.Канада решила от греха подальше подождать чем дело закончится.
Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий
https://www.rbc.ru/politics/05/10/2020/5f7b6f0a9a794717f3b34fe2?from=from_main_12
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ, допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян
https://www.rbc.ru/politics/03/10/2020/5f78c0669a7947222d1da388
Я, конечно, "свечку не держала и рядом не стояла", но сдается мне, что условие помощи Пашиняну поставлено следующее:
- пусть сдает все дела и вместе со своими соросятами киздует в Иран, тогда Кремль поставит в Армении полностью своего человека и замкнет все денежные потоки на себя.
Поскольку Пашинян с подельниками на такое харакири пойти никогда не сможет, то, сдается, мне, Гарабах таки станет азербайджанским, как и должно быть.
"С восторгом я буду следить"(С) за корчами ротшильдовской прокладки - Пашиняна.
Пусть освободят все оккупированные территории Украины, Грузии, Молдовы, Германии, Финляндии, Японии , а уж потом получат право что-то вякать о мире. Иначе - это цинизм высшего уровня. Это позор для стран с истинной демократией и верховенством права.