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Новини Агресія Росії проти України
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Франція, РФ і США закликають припинити обстріли в Нагірному Карабасі, - спільна заява голів МЗС

Франція, РФ і США закликають припинити обстріли в Нагірному Карабасі, - спільна заява голів МЗС

Голови МЗС Франції і Російської Федерації, а також глава Держдепу США виступили зі спільним закликом до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ.

У ній співголови Мінської групи ОБСЄ - міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Р. Помпео і глава МЗС Росії Сергій Лавров - "найрішучішим чином" засудили "безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабаського конфлікту і за її межами".

Чиновники впевнені, що напади - можливо, націлені на цивільні об'єкти на лінії зіткнення, а також в Азербайджані і Вірменії поза зоною конфлікту, - являють собою "неприйнятну загрозу для стабільності в регіоні".

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Вони закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню.

"Країни-співголови твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи. Згідно з цим мандатом вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання з відновлення процесу врегулювання на основі існуючих базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан припинить обстріли в Нагірному Карабасі, коли Вірменія надасть графік виведення своїх військ, - Алієв

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Дивіться: Через обстріли в Нагірному Карабасі є жертви серед мирного населення. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) росія (66125) США (23437) Франція (3107) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+25
Призывайте оккупанта, сборище подлецов!
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05.10.2020 23:19 Відповісти
+20
Правильно сказал вчера Алиев - в Марселе очень много проживает армян ,так подарите им город !
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05.10.2020 23:36 Відповісти
+16
_Освобождение от оккупанта своей территории и оккупация агрессором в глазах призывателей равны? Это многое говорит о самих призывателях! Суть подлецы и лицемеры.
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05.10.2020 23:27 Відповісти
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Призывайте оккупанта, сборище подлецов!
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05.10.2020 23:19 Відповісти
Правильно сказал вчера Алиев - в Марселе очень много проживает армян ,так подарите им город !
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05.10.2020 23:36 Відповісти
Шо такое? Жабоеды с лаптестаном вместе "заявляют"- ничего удивительного. Но США!!! Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД - Цензор.НЕТ 3654 У Трампа осложнение после короны???
ЭРДОГАН, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! ЖГИ ИСЧЁ!!! Франция, РФ и США призывают прекратить обстрелы в Нагорном Карабахе, - совместное заявление глав МИД - Цензор.НЕТ 3654
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05.10.2020 23:21 Відповісти
Прав был Байден
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05.10.2020 23:26 Відповісти
Ишь как спелись.
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05.10.2020 23:22 Відповісти
импотенты
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05.10.2020 23:22 Відповісти
в Украине уже седьмой год призівают те кто совершил агрессию и подшестеры
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05.10.2020 23:24 Відповісти
Очень любопытно узнать, что будет если война не прекратиться?
Будет еще одно заявление, но с большим количеством участников?
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05.10.2020 23:25 Відповісти
Ну почему же.
Можно будет акцию забубонить "Пашинян - это мы" (Je suis Pashinyan), демонстрации провести и даже попеть хором песни.
Отчего же нет?
Не будем мешать людям бороться за продолжения банкета: транзита иранского героина через гарабах армянской мафией.
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06.10.2020 07:14 Відповісти
_Освобождение от оккупанта своей территории и оккупация агрессором в глазах призывателей равны? Это многое говорит о самих призывателях! Суть подлецы и лицемеры.
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05.10.2020 23:27 Відповісти
Ну вот такая позиция у них и по украине.
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05.10.2020 23:36 Відповісти
Во как!!!
При великом миротворце такого небыло, ни за крысм, ни за долбас.
Уровень доверия к короновиросному виден.
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05.10.2020 23:30 Відповісти
огоннь обязательно прекратится, когда последний ара или сбежит или будет зашкварев в нко.
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05.10.2020 23:30 Відповісти
Россия призывает прекратить обстрелы? Не ну это сверх наглости...
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05.10.2020 23:32 Відповісти
Если бы реально хотели прекратить войну так призывали бы Армению и Пидоросию прекратить окупацию захваченных земель и вывели оттуда свои войска.
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05.10.2020 23:36 Відповісти
На месте Азербайджана пусть эта троица даст гарантии что Армения в течении какого-то времени выведет свои войска из Азербайджана. И на этом прекратить боевые действия. А иначе это требование капитуляции.
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05.10.2020 23:35 Відповісти
Они уже Грузии давали гарантии.Кому дОлжны всем прощают харанты .еровые.
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05.10.2020 23:37 Відповісти
Какие гарантии ети вшивые импотенты могут дать? Они уже нам и всему миру надавали гарантий, только теперь от них отказываются. Ну дадут они гарантии, начнут ездить в минск на переговоры. А тем временем Армения и Рашка укрепят позиции и нанесут контр удар и скорее всего по гражданским обьектам, что привлечет к еще большим жертвам. И тогда уже все будут Рашку просить сесть за стол переговоров
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05.10.2020 23:39 Відповісти
Уже плавали , знаем эти "гарантии" пустословов! Нахер пусть идут со своими гарантиями!
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05.10.2020 23:40 Відповісти
_Кинули нас, отобрав ЯО взамен на просто так - посеяли ветер, кретины! Хер теперь кто поверит в "гарантии" этих пустобрехов!
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05.10.2020 23:45 Відповісти
"пусть эта троица даст гарантии что Армения в течении какого-то времени выведет свои войска из Азербайджана."

Да-да, вспоминаем Будапешский Меморандум, сдачу ЯО нынешним переговорщиком по интеграции ЛДНР в Украину на условиях террористов, Кравчуком, и верим, верим, верим...
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06.10.2020 07:11 Відповісти
Такое впечатление, что каждый из ныне правящих в развитых странах хочет примерить на себя роль Чемберлена. Абсолютно не задумываясь о дальнейшем.
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05.10.2020 23:49 Відповісти
А Черчиль сегодня Алиев
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06.10.2020 00:41 Відповісти
Черчиль -это Эрдоган
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06.10.2020 01:44 Відповісти
нда... позор
а как же принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ?
этим европейским принципам, на секундочку, уже почти 500 лет (со времен Вестфальского мира) - куда старше и ОБСЕ, и Рашки, и США
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05.10.2020 23:50 Відповісти
Как всегда... Двойные стандарты в действии... И что сделаете? Начнете бомбить Баку??? Санкции введете???
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05.10.2020 23:51 Відповісти
А че не призывали армению прекратить захват территорий, убивать и массово депортировать азербайджанцев в течении 30 лет ? Это хороший урок Украине как и будапештский меморандум. Готовится к истреблению мордора надо постоянно, от детского садика до ядерного оружия, чтобы в час "Ч" не тормознуть.
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05.10.2020 23:53 Відповісти
Если Азербайджан почему то решит остановится и вернуть все взад, то его сначала поблагодарят, а потом растопчут и разотрут. А вот если он неважно с какой жестокостью или подлостью вначале заберет обратно свои земли , а теоретически и до Еревана докатится, то мир воспримет его как победителя. А победитель всегда прав, как известно.В нашем бренном мире.
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05.10.2020 23:59 Відповісти
"то его сначала поблагодарят, а потом растопчут и разотрут"

Ага, счас.
Господин Эрдоган, друг Азербайджана, имеет самую сильную армию в Европе, более того, армию, обстрелянную в Сирии, и Эрдоган, несомненно, позволит, чтобы Азербайджан "растерли" в порошок.
Также арабские страны не в курсе, конечно, что именно Иран спонсирует Армению.
О том, как Иран "любят" в странах Ближнего Востока, говорит тот факт, что саудиты, конечно, "верят", что обстrелы их территории производились ракетами, которые хуситы ийменские "склепали на коленке в гаражах", и что те ракеты ни в коем случае не иранские, о нет.

Так что никто не окажет Армении помощи, вся надежда на Сороса (хозяина Пашиняна) и его боевых п*дарасов.
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06.10.2020 07:09 Відповісти
Современному миру не хватает Рейганов. А то любители орального секса под столом, потом добрые дядюшки Томы, а сейчас и вовсе прямые агенты Кремля вместе с европейской подтанцовкой несколько последних лет откровенно играют на кремлевской флейте. Нет больше мирового полицейского. Зато появился всемирный бандит.
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06.10.2020 00:07 Відповісти
Темп наступления ни в коем случае не сбавлять,но ресурсы восстанавливать и авантюр не допускать /притча про Илловаайск/, подловить оккупанта на контратаках, куда их погонит пашинян. Валить по базам, колоннам и сосредоточениям любого, что шевелится в 24-часовом режиме. На озабоченных миром просто плевать. Это вопрос выживания нации. Касается и Украины.
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06.10.2020 00:24 Відповісти
Эта троица "миротвтрцев" может требовать и на голове постоять. Только навряд ли азербайджанцы их послушают. И Алиев тут им не указ, даже согласись он на их требования. Так шо армении придется освобождать оккупированные территории.
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06.10.2020 00:28 Відповісти
ключевьіе слова - россия-миротворец
скорее всего, именно для этого и начали войнушку пророссийские ереванцы
а еще для перевода стрелок с навального и беларуси
(втихаря надежнее получится)
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06.10.2020 01:13 Відповісти
Приехали.

Франция и США вместе с понсором терроризма Роисей делают совместные заявления.

А с ИГИЛ США и Франция не хотят что-то совместно заявить?
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06.10.2020 01:30 Відповісти
Да им пофигу.Они сами решают кто игил.
Захотят Турцию игилом назовут.Канада решила от греха подальше подождать чем дело закончится.
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06.10.2020 01:37 Відповісти
А до этого они 30 лет призывали освободить оккупированные территории.
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06.10.2020 03:52 Відповісти
Пашинян в четвертый раз позвонил Путину из-за конфликта в Карабахе
Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий
https://www.rbc.ru/politics/05/10/2020/5f7b6f0a9a794717f3b34fe2?from=from_main_12
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ, допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян
https://www.rbc.ru/politics/03/10/2020/5f78c0669a7947222d1da388
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06.10.2020 03:56 Відповісти
Не поможет, пусть Пашинян хоть трубку орвет звонками.
Я, конечно, "свечку не держала и рядом не стояла", но сдается мне, что условие помощи Пашиняну поставлено следующее:
- пусть сдает все дела и вместе со своими соросятами киздует в Иран, тогда Кремль поставит в Армении полностью своего человека и замкнет все денежные потоки на себя.
Поскольку Пашинян с подельниками на такое харакири пойти никогда не сможет, то, сдается, мне, Гарабах таки станет азербайджанским, как и должно быть.
"С восторгом я буду следить"(С) за корчами ротшильдовской прокладки - Пашиняна.
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06.10.2020 07:04 Відповісти
США нужно отмежеваться от страны-террориста и не делать с ними никаких совместных заявле6ий. Эту войну ***** использует для того, чтобы вернуться туда, откуда его подсрачниками изгоняют за все его преступления и вишенка на торте - попытку убийств Навального.
Пусть освободят все оккупированные территории Украины, Грузии, Молдовы, Германии, Финляндии, Японии , а уж потом получат право что-то вякать о мире. Иначе - это цинизм высшего уровня. Это позор для стран с истинной демократией и верховенством права.
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06.10.2020 04:53 Відповісти
На щастя в Азербайджані адекватні лідери, а не Турчинов з хабадниками , і вони виконують Конституцію, а не телефонні забаганки рішень бугрів масонських з'їздів. Коли визволять свою землю від окупантів радісно сядуть за стіл переговорів. Якщо Азербаджан зупиниться це буде величезна дурниця..Плювали на проблему 30 років, тому нехай потерплять і на відсвічують.
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06.10.2020 06:31 Відповісти
Весь світ буде буде споглядати за блєфуючою кривавою кремлівською мафією (зрозуміло, що в кожній великій країні є лоббі торгівлі зброєю-найбільший дохід)її вторгнення і бєспрєдєл?І це 21 століття?Загралися...Людство повинно зупинити ці знущання з нашої планети Земля.
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06.10.2020 09:31 Відповісти
коалиция союзников в лице глав государств уже открыто выступают вместе.
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06.10.2020 12:55 Відповісти
 
 