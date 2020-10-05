У боротьбі з корупцією в Україні важливі результати, а не кількість органів, - євродипломат

Євросоюз оцінюватиме антикорупційну роботу України не за докладеними зусиллями, а за досягнутими результатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив високопоставлений представник Євросоюзу напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня.

"Я не став би говорити про відступ у боротьбі з корупцією в Україні, але міг би охарактеризувати цю ситуацію як ризик регресу. Є довгий перелік рішень, які можуть зашкодити антикорупційним зусиллям. Рішення Конституційного Суду щодо призначень у НАБУ - це одне, звільнення генерального прокурора в минулому - це друге, є й інші... Проблема не в тих зусиллях, яких докладають для боротьби з корупцією, проблема у недостатніх результатах", - сказав представник ЄС.

Він зауважив, що створення антикорупційних структур в Україні потребує дуже значних зусиль з огляду на опір зсередини системи, з боку зацікавлених кіл.

"Але питання завжди в тому, де результати. Хто, зрештою, опинився за ґратами? Один з відомих випадків – це справа ПриватБанку. За цим випадком втрати Української держави становлять третину допомоги від Євросоюзу (з 2014 року ЄС виділив Україні понад 15 мільярдів євро – ред.). Тож це серйозна справа. І, нарешті, ми маємо оцінювати антикорупційні заходи за результатами, а не лише за зусиллями та за кількістю створених інституцій, або правових чи адміністративних аспектів", - наголосив європейський представник.

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