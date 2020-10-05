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Новини Боротьба з корупцією
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У боротьбі з корупцією в Україні важливі результати, а не кількість органів, - євродипломат

У боротьбі з корупцією в Україні важливі результати, а не кількість органів, - євродипломат

Євросоюз оцінюватиме антикорупційну роботу України не за докладеними зусиллями, а за досягнутими результатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив високопоставлений представник Євросоюзу напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня.

"Я не став би говорити про відступ у боротьбі з корупцією в Україні, але міг би охарактеризувати цю ситуацію як ризик регресу. Є довгий перелік рішень, які можуть зашкодити антикорупційним зусиллям. Рішення Конституційного Суду щодо призначень у НАБУ - це одне, звільнення генерального прокурора в минулому - це друге, є й інші... Проблема не в тих зусиллях, яких докладають для боротьби з корупцією, проблема у недостатніх результатах", - сказав представник ЄС.

Він зауважив, що створення антикорупційних структур в Україні потребує дуже значних зусиль з огляду на опір зсередини системи, з боку зацікавлених кіл.

"Але питання завжди в тому, де результати. Хто, зрештою, опинився за ґратами? Один з відомих випадків – це справа ПриватБанку. За цим випадком втрати Української держави становлять третину допомоги від Євросоюзу (з 2014 року ЄС виділив Україні понад 15 мільярдів євро – ред.). Тож це серйозна справа. І, нарешті, ми маємо оцінювати антикорупційні заходи за результатами, а не лише за зусиллями та за кількістю створених інституцій, або правових чи адміністративних аспектів", - наголосив європейський представник.

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Автор: 

корупція (4711) Євросоюз (13680)


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Топ коментарі
+4
А зелень вважає що навпаки, а ЄС банкомат.
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05.10.2020 23:32 Відповісти
+4
Ну чего, почти каждый день ловят коррупционеров!
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
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05.10.2020 23:32 Відповісти
+4
Это очевидно уже во всем в мире, а в первую очередь гражданам Украины.
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
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05.10.2020 23:36 Відповісти
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А зелень вважає що навпаки, а ЄС банкомат.
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05.10.2020 23:32 Відповісти
в смысле коррупция?
зеленский ж говорил что у нас нет уже коррупции
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06.10.2020 09:06 Відповісти
Ну чего, почти каждый день ловят коррупционеров!
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
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05.10.2020 23:32 Відповісти
Саме так, тюльку відловлюют, щоб очі замилити !!))
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05.10.2020 23:35 Відповісти
Зато Каломою ,Ахметке ,Пинчуку законы не писаны и можно миллиардами грабить и выводить в др.страны, не платя ни копейки налогов Украине
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06.10.2020 00:30 Відповісти
Да надо работать. А работать надо уметь.
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05.10.2020 23:32 Відповісти
Імітація безкомпромісної боротьби з корупцією триває !!))
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05.10.2020 23:34 Відповісти
ваве тонкго намекают что его итальяно владения могут оакзаться оф как кипрская фирма
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05.10.2020 23:34 Відповісти
Это очевидно уже во всем в мире, а в первую очередь гражданам Украины.
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
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05.10.2020 23:36 Відповісти
Точно, с 2014 года ни одного топ-коррупционера не посажено, в бюджет возвращены копейки, большинство схем работает, бывшие прокуроры-сбушники-милиционеры кочуют из органа в орган, продолжая коллекционировать машинки,квартирки,земельку. Видимо придётся Европе немного уменьшать нам помощь, по хорошему наша власть не соображает. Придётся заставлять
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05.10.2020 23:49 Відповісти
А с 2019 года, что мешает садить?
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06.10.2020 00:00 Відповісти
Мешает то, что в органах 99% заседает того же самого мусора, что и был. Я ведь написал выше : "кочуют из органа в орган". Неужели неясно?
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06.10.2020 00:08 Відповісти
всё так.... только одно НЕ ТАК!!! эта сумма в 10 лярдов очень круто (на порядки) занижена..- не в обиду автору- это на создание только..- а на их функц-е скоко????????!!!!!!!= а эффект от них булавочный укол...((((((((((((((((((
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06.10.2020 03:34 Відповісти
Ця боротьба нагадує циркову виставу-Боротьба нанайських хлопчакив !!! Корупціонери проти корупціі !!)))
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05.10.2020 23:37 Відповісти
Убрать все лишние "члены" ..срочно!!!
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05.10.2020 23:38 Відповісти
В смислі "нє колічєство"? А де нарід харчєвацца будєт?
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05.10.2020 23:39 Відповісти
Цікаво, хто це так наполеглево мене спамить?? Як нема що сказати , то лишається спам !! Що з недоумків візьмеш??)))
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05.10.2020 23:46 Відповісти
так, кількість статевих органів, що в нас займаються корупцією дуже, дуже велика, і всі вони радісно співають "разом нас багато, нас не подолати"
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05.10.2020 23:49 Відповісти
Kakije mozet bit rezultati jesli te samyje i vernulis vo vlast.oni sami sebia nebudet nakazyvat.Tut vsio poniatno ,luci primer s privat bankom kak nado nicego nedelat dlia gosudarstva.Kto to svoroval s gosudarstva 5 miliardov evro i nekomu kto dolzen etim zaniatisia neinteresno gde eti dengi vot eto uze korupcija na vysem urovne
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06.10.2020 00:09 Відповісти
ну эти органы, больще соответствующие половым , создала и расплодила прошлая власть
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06.10.2020 06:39 Відповісти
Євромасонія проснулась.
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06.10.2020 06:49 Відповісти
вот коротко и ясно
а наши ЗЕлохи всё на красивые видосики ведутся
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06.10.2020 09:04 Відповісти
Зелёная шобла тащит страну вниз. Это какой-то позор...
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07.10.2020 12:38 Відповісти
 
 