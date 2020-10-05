У боротьбі з корупцією в Україні важливі результати, а не кількість органів, - євродипломат
Євросоюз оцінюватиме антикорупційну роботу України не за докладеними зусиллями, а за досягнутими результатами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив високопоставлений представник Євросоюзу напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня.
"Я не став би говорити про відступ у боротьбі з корупцією в Україні, але міг би охарактеризувати цю ситуацію як ризик регресу. Є довгий перелік рішень, які можуть зашкодити антикорупційним зусиллям. Рішення Конституційного Суду щодо призначень у НАБУ - це одне, звільнення генерального прокурора в минулому - це друге, є й інші... Проблема не в тих зусиллях, яких докладають для боротьби з корупцією, проблема у недостатніх результатах", - сказав представник ЄС.
Він зауважив, що створення антикорупційних структур в Україні потребує дуже значних зусиль з огляду на опір зсередини системи, з боку зацікавлених кіл.
"Але питання завжди в тому, де результати. Хто, зрештою, опинився за ґратами? Один з відомих випадків – це справа ПриватБанку. За цим випадком втрати Української держави становлять третину допомоги від Євросоюзу (з 2014 року ЄС виділив Україні понад 15 мільярдів євро – ред.). Тож це серйозна справа. І, нарешті, ми маємо оцінювати антикорупційні заходи за результатами, а не лише за зусиллями та за кількістю створених інституцій, або правових чи адміністративних аспектів", - наголосив європейський представник.
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зеленский ж говорил что у нас нет уже коррупции
Мелькают суммы в 10-20 тысяч гривен.
А общая сумма взяток, за год, возможно даже перевалит за пару-тройку миллионов гривен!
Судя по этому результату, у нас коррупции нет и в помине!
Несколько лет назад создали НАБУ, ГБР, САП и за 6 лет потратили на них 10 млрд. гривень.
А ещё борьбой с коррупцией занимаются ГП, СБУ, ВАКС, АРМА, полиция...
Толку ноль от них всех.
Коррупция процветает.
Чем больше создаётся органов по борьбе с коррупцией тем больше коррупции с стране.
Парадокс
а наши ЗЕлохи всё на красивые видосики ведутся